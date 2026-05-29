IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government 발표

정부 기관은 레거시 시스템을 현대화하고, 디지털 서비스 제공을 개선하고, 조직 간에 데이터를 안전하게 공유해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 그러나 많은 기관에서 통합은 여전히 발전을 가로막는 가장 큰 장애물 중 하나입니다.

레거시 애플리케이션은 종종 사일로 형태로 운영됩니다. 새로운 클라우드 서비스는 기존 온프레미스 시스템과 함께 작동해야 합니다. 또한 팀은 엄격한 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족하면서 API를 안전하게 공개하고 관리하며, 분산 환경 전반의 데이터 흐름을 관리하고, 가시성과 통제력을 유지해야 합니다.

이처럼 현대화에 대한 압박과 규정 준수의 복잡성이 결합되면서 혁신 추진 속도가 크게 저하될 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government는 FedRAMP Moderate 인증을 획득했습니다. 이를 통해 연방 기관은 신뢰할 수 있는 연방 정부급 환경인 AWS GovCloud에 배포된 안전하고 규정을 준수하는 통합 플랫폼을 활용할 수 있습니다.