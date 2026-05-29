IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government 발표

IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government가 FedRAMP 인증을 획득했습니다. 이를 통해 정부 기관은 기존 기록 시스템의 실시간 데이터를 신속하게 활용할 수 있는 안전하고 규정을 준수하는 하이브리드 통합 환경을 구축할 수 있으며, 연합 거버넌스를 통해 엔터프라이즈 전반에 걸쳐 확산된 다중 공급업체 API를 체계적으로 관리할 수 있습니다.
정부 기관은 레거시 시스템을 현대화하고, 디지털 서비스 제공을 개선하고, 조직 간에 데이터를 안전하게 공유해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 그러나 많은 기관에서 통합은 여전히 발전을 가로막는 가장 큰 장애물 중 하나입니다.
레거시 애플리케이션은 종종 사일로 형태로 운영됩니다. 새로운 클라우드 서비스는 기존 온프레미스 시스템과 함께 작동해야 합니다. 또한 팀은 엄격한 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족하면서 API를 안전하게 공개하고 관리하며, 분산 환경 전반의 데이터 흐름을 관리하고, 가시성과 통제력을 유지해야 합니다.
이처럼 현대화에 대한 압박과 규정 준수의 복잡성이 결합되면서 혁신 추진 속도가 크게 저하될 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government는 FedRAMP Moderate 인증을 획득했습니다. 이를 통해 연방 기관은 신뢰할 수 있는 연방 정부급 환경인 AWS GovCloud에 배포된 안전하고 규정을 준수하는 통합 플랫폼을 활용할 수 있습니다.
연방, 주 및 지방 정부 기관은 물론 계약업체와 규제 대상 조직에 있어 보안과 규정 준수는 선택 사항이 아닙니다. 이는 필수적인 요구 사항입니다. 기관은 규제 요건을 충족할 뿐 아니라 더 빠르고 자신 있게 임무 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 기술이 필요합니다.
FedRAMP Moderate 인증은 이 플랫폼이 엄격한 연방 보안 기준에 따라 평가되었음을 보여주는 중요한 신뢰 수준을 제공합니다. 이제 기관은 엄격한 사이버 보안 및 규정 준수 기준을 유지하면서 혁신을 가속화할 수 있는 즉시 배포 가능한 통합 플랫폼을 활용할 수 있습니다. 이는 기관이 현대화를 지연시키는 운영 복잡성에 대한 부담을 줄이고 핵심 임무 수행에 더 집중할 수 있음을 의미합니다.
이번 성과는 기관이 안전하게 현대화를 추진하고, 서비스 제공을 개선하며, 데이터에서 더 많은 가치를 창출할 수 있도록 지원하는 IBM의 광범위한 연방 정부 지원 전략과도 일치합니다. 이 전략에서 통합은 핵심 기반이며, IBM webMethods Hybrid Integration은 시스템, 애플리케이션 및 API 전반을 연결하는 안전한 연결 기반을 제공합니다.
많은 정부 기관은 다음과 같은 공통된 과제를 해결하려고 하고 있습니다.
이러한 과제는 현대화 과정의 병목 현상을 초래하고, 시스템 전반의 가시성을 제한하며, 시민과 기관 직원이 점점 더 기대하는 연결된 디지털 경험을 제공하기 어렵게 만들 수 있습니다.
IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government는 미국 정부 기관이 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 애플리케이션, 데이터 및 API를 안전하게 연결할 수 있도록 지원합니다.
기능은 다음과 같습니다.
디지털 혁신을 추진하는 기관에 있어 통합은 단순한 기술적 요구 사항이 아니라 전략적 추진 요소입니다. 시스템을 연결하고, 데이터를 안전하게 이동하며, API를 관리하고, 하이브리드 환경 전반에 대한 감독 체계를 유지하는 것은 현대적인 정부 서비스를 제공하는 데 필수적입니다.
IBM은 정부 요구 사항에 맞춰 설계된 완전 관리형 SaaS 환경에 하이브리드 통합 기능을 결합함으로써 기관이 필요한 보안 및 규정 준수 기준을 유지하면서도 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원하고 있습니다.
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