AIX 40주년 발표: AI 핵심 시대를 위한 자율형 기반

금융, 의료, 공공, 운송 산업에서 AIX는 미션 크리티컬 환경에 요구되는 안정성, 보안성 및 운영 연속성을 지속적으로 제공해 왔습니다.

오늘날 기업이 점점 더 데이터 및 AI 기반 엔터프라이즈 운영으로 전환함에 따라, AIX는 이러한 새로운 요구를 지원하도록 설계된 지능적이고 자동화 기반의 플랫폼으로 계속 발전하고 있습니다.