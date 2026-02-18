AIX 40주년 발표: AI 핵심 시대를 위한 자율형 기반

금융, 의료, 공공, 운송 산업에서 AIX는 미션 크리티컬 환경에 요구되는 안정성, 보안성 및 운영 연속성을 지속적으로 제공해 왔습니다.
오늘날 기업이 점점 더 데이터 및 AI 기반 엔터프라이즈 운영으로 전환함에 따라, AIX는 이러한 새로운 요구를 지원하도록 설계된 지능적이고 자동화 기반의 플랫폼으로 계속 발전하고 있습니다.
AIX 커뮤니티 전반에서 많은 전문가들이 자신의 초기 기술 경력을 이 플랫폼에서 시작했습니다. AIX는 SMIT부터 논리 볼륨 관리에 이르기까지 엔터프라이즈 관리의 기본을 배우고, 운영 환경을 관리하는 경험을 쌓은 플랫폼이었습니다.
이러한 오랜 친숙함은 여전히 AIX의 가치로 남아 있으며, 조직이 숙련된 기술과 운영 전문성을 활용할 수 있도록 합니다.
AIX는 다음과 같이 높은 수준의 안정성과 보안이 요구되는 환경에서 활용되어 왔습니다.
이러한 사례는 조직이 운영 인프라의 핵심 요소로 AIX에 의존해 왔음을 보여줍니다.
AIX는 주요 인프라 전환을 위한 플랫폼 역할도 수행해 왔습니다.
Airbus가 A220 프로그램의 전면 소유권을 확보했을 때, PLM, ERP, MES 및 공급업체 환경 전반에 걸친 100개 이상의 상호 연결된 시스템을 전환했습니다. IBM과 협력하여 Airbus는 생산을 지속하면서 약 18개월 만에 이 마이그레이션을 완료했습니다. 보고된 성과에는 재무 마감 프로세스의 간소화와 엔지니어링 생산성 향상이 포함되었습니다.
기업이 현대화를 추진함에 따라, 안정적인 운영을 지원하면서도 미래로 나아갈 수 있는 플랫폼이 필요합니다. AIX는 다음을 제공합니다.
이러한 기능은 현대 환경에서 운영 연속성을 지원합니다.
조직이 데이터 집약적이고 AI 강화 애플리케이션을 도입함에 따라, 인프라는 일관된 성능과 가용성을 지원해야 합니다. AIX는 다음을 통해 이러한 방향성과 부합합니다.
이러한 발전은 AI 핵심 엔터프라이즈 워크로드에서 AIX의 역할을 강화합니다.
AIX는 자동화와 지능이 플랫폼 경험의 핵심이 되는 새로운 단계로 진입하고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
이러한 발전은 보다 자율적이고 인사이트 중심의 운영을 지원하도록 설계된 플랫폼으로서 AIX가 지속적으로 진화하고 있음을 보여줍니다.
IBM이 공개한 AIX 로드맵은 플랫폼과 IBM Power와의 통합에 대한 지속적인 투자를 제시합니다. 여기에는 보안, 하이브리드 클라우드 준비성, 미션 크리티컬 워크로드 지원에 대한 지속적인 중점이 포함됩니다.
AIX는 현대 기업이 중요하게 여기는 다음과 같은 특성을 지속적으로 제공합니다.
AIX가 조직의 현대화 및 AI 준비 목표를 어떻게 지원할 수 있는지 살펴보세요.