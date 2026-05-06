AMD와 IBM, 하이브리드·소버린·기업용 AI 전반에서 협업 강화

하이브리드 AI, 에이전틱 AI, 소버린 AI로 정의되는 시대에서 IBM과 AMD는 기업 컴퓨팅이 나아가야 할 방향의 청사진을 함께 제시하고 있습니다.
기업이 AI를 운영 환경에 도입하고 정부 및 규제 산업이 디지털 주권을 더욱 중요하게 여기게 되면서, 기술 선택은 제어, 투명성 및 성능을 위해 구축된 신뢰할 수 있는 개방형 플랫폼을 중심으로 이루어지고 있습니다. 이러한 흐름은 AMD와 IBM이 협업을 더욱 강화하면서 계속 가속화되고 있습니다. 양사는 업계를 선도하는 AMD CPU 및 GPU를 IBM® Software, IBM® Infrastructure, IBM® Cloud, 그리고 Red Hat의 개방형 하이브리드 플랫폼과 결합해 기업 수준의 AI 및 HPC를 대규모로 제공합니다.
이번 협업은 시장의 분명한 현실을 보여줍니다. 이제 AI와 HPC에는 단순한 성능 이상의 요소가 요구됩니다. AI와 HPC에는 하이브리드 배포, 규제 준수 및 기업 거버넌스를 고려해 설계된 통합형 소버린 지원 플랫폼이 필요합니다.
Think 2026에서 IBM은 AI 컨트롤 플레인, 지속적인 규정 준수 증빙, 거버넌스 기반 에이전틱 워크플로를 결합한 통합형 즉시 실행 가능 소버린 소프트웨어 플랫폼인 IBM® Sovereign Core의 정식 출시를 발표했습니다. 이를 통해 기업, 정부 및 서비스 공급자는 데이터, 운영 및 거버넌스에 대한 완전한 고객 제어를 유지하면서 AI 지원 소버린 환경을 구축하고 운영할 수 있습니다.
AMD는 IBM Sovereign Core의 출시 파트너로서 전 세계 소버린 AI 배포 환경에 신뢰할 수 있는 고성능 컴퓨팅을 제공합니다. IBM과 AMD는 IBM Sovereign Core를 통해 소버린 AI 배포를 지원하기 위해 협력하고 있습니다.
IBM Sovereign Core를 통해 조직은 현대적인 AI에 필요한 성능을 유지하면서 인프라, 데이터, 워크로드 및 운영 전반에 걸쳐 지속적인 소버린 제어를 구현할 수 있습니다. AMD CPU와 GPU는 핵심 기반 역할을 수행하며, 고객이 컴퓨팅 밀도, 가속 기능 또는 효율성을 저하시키지 않고 소버린 AI 환경을 구축할 수 있도록 지원합니다.
AMD의 EVP 겸 최고사업책임자인 Philip Guido는 “오늘은 IBM과의 전략적 파트너십이 한 단계 더 확대되는 중요한 순간이며, 양사의 역량을 결합해 기업 고객이 개방형 혁신을 통해 더욱 빠르게 성장할 수 있도록 지원하게 되었습니다”라고 말했습니다. 또한 “AMD의 고성능 컴퓨팅 포트폴리오와 IBM의 기업용 AI 리더십, Red Hat의 개방형 하이브리드 클라우드 플랫폼을 결합함으로써 고객이 더 빠르게 움직이고, 더 스마트하게 확장하며, 실질적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 지원하는 엔드 투 엔드 AI 솔루션을 제공하고 있습니다”라고 설명했습니다.
AMD 플랫폼 기반 IBM Sovereign Core는 조직이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.
AMD는 AI, 데이터 집약적 워크로드 및 고성능 컴퓨팅에 최적화된 CPU 및 GPU 아키텍처를 통해 기업 컴퓨팅 시장을 계속 선도하고 있습니다. 지금 변화하고 있으며 더욱 가속화되고 있는 것은 AMD 혁신 기술이 IBM 포트폴리오 전반에 얼마나 깊이 통합되고 있는가입니다.
IBM Software와 Red Hat부터 IBM Cloud 및 인프라 플랫폼에 이르기까지 AMD의 실리콘 리더십은 운영 환경에 바로 적용 가능한 기업 성과로 이어지고 있습니다. 이러한 긴밀한 통합을 통해 AMD 아키텍처를 활용하는 고객은 기존 데이터 센터, 하이브리드 환경 및 소버린 플랫폼 전반에 걸쳐 워크로드를 일관되게 배포할 수 있습니다.
IBM Software는 기업 환경에서 AMD의 가치를 확대하는 데 있어 점점 더 전략적인 역할을 수행하고 있습니다. IBM은 자동화, 애플리케이션 현대화, 데이터 및 AI 전반에서 AMD 기반 환경에 맞춰 소프트웨어 포트폴리오를 지속적으로 최적화하고 있으며, 고객이 인프라 성능을 측정 가능한 비즈니스 영향으로 연결할 수 있도록 지원하고 있습니다.
Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift 및 Red Hat AI Enterprise와 결합된 이 소프트웨어 기반은 조직이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.
이 유연하고 개방적인 Kubernetes 네이티브 접근 방식은 이식성을 보장하는 동시에 규제 환경 및 미션 크리티컬 AI 사용 사례에 필요한 운영 신뢰성을 조직에 제공합니다.
IBM의 오랜 목표는 미션 크리티컬 기업 시스템을 측정 가능한 비즈니스 성과를 제공하는 지능형 자율 플랫폼으로 전환하는 것입니다. 핵심 데이터 플랫폼이 수동적인 기준 시스템에서 에이전트 기반 AI 운영에 적극적으로 참여하는 거버넌스 기반 시스템으로 전환됨에 따라, 이러한 전략은 IBM® Db2의 진화에서 가장 구체적으로 드러나고 있습니다.
올해 초 출시된 IBM® Db2 Genius Hub는 유지보수, 복구 및 인시던트 대응 전반에 걸쳐 AI 기반 human-in-the-loop 운영을 도입함으로써 Db2를 에이전틱 AI 시대를 위한 자율 데이터베이스로 재정의합니다. 이를 통해 데이터베이스 관리는 사후 대응형 문제 해결 방식에서 사전 대응형 자율 운영 방식으로 전환되며, 수작업, 비용 및 문제 해결 시간을 실질적으로 줄일 수 있습니다.
IBM은 파일럿 고객 요구사항을 충족하기 위해 AMD Instinct MI300X에서 Db2 Genius Hub를 검증했으며 현재 MI355X 테스트를 진행 중입니다. 이를 통해 AMD 가속 컴퓨팅은 확장 가능하고 거버넌스 기반의 자율 데이터 운영을 위한 기반으로 자리 잡고 있습니다.
기업과 공공 부문 조직에는 대규모로 신뢰할 수 있는 AI 플랫폼이 필요합니다. AMD EPYC CPU와 Instinct GPU를 기반으로 하는 IBM Cloud는 AI 모델 학습 및 추론을 위한 강력한 기반을 제공하며, 규제, 데이터 위치 및 데이터 주권 요구사항에 부합하는 배포 모델을 지원합니다.
Red Hat AI Enterprise와 결합하면 고객은 높은 성능과 거버넌스를 유지하면서 독점 스택 의존도를 줄일 수 있는 개방형 이식 가능 AI 솔루션을 구축할 수 있습니다.
전자 설계 자동화(EDA), 고급 시뮬레이션 및 과학 컴퓨팅과 같은 성능 민감형 워크로드의 경우, IBM Cloud의 5세대 AMD EPYC 프로세서는 지속적인 HPC 성능에 필요한 코어 밀도, 메모리 대역폭 및 효율성을 제공할 것으로 기대됩니다.
IBM 인프라 및 서비스는 기업 스케줄링, 안정성 및 라이프사이클 관리를 통해 AMD CPU 기능을 확장하며, 하이브리드 및 규제 환경 전반에서 미션 크리티컬 HPC 워크로드를 지원합니다.
Think에서 IBM과 AMD는 AI 에이전트, 대규모 언어 모델 및 HPC 워크로드가 점점 더 분산된 환경 전반으로 확장됨에 따라 에이전틱 AI 시대가 인프라 요구사항을 어떻게 재편하고 있는지를 강조했습니다. “IBM Cloud와 AMD로 어디서나 실행 가능한 AI 전략 구축” 세션에서는 IBM과 AMD의 오랜 파트너십이 클라우드 및 온프레미스 환경 전반에서 대규모 성능과 원활한 이식성을 결합한 Hybrid AI용 어디서나 실행 가능한 기반을 어떻게 제공하고 있는지를 소개했습니다.
이 세션에서는 Pollara 400G AI 네트워킹과 결합된 AMD Instinct GPU가 업계 최고 수준의 HBM 용량 및 대역폭을 활용해 고처리량 AI 학습 및 추론을 지원하는 방식을 보여주었으며, AMD EPYC™ 프로세서는 하이브리드 범용 및 HPC 워크로드를 위한 효율적이고 안전한 기반 역할을 수행함을 설명했습니다.
IBM® watsonx와 Red Hat OpenShift를 사용하면 조직은 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 전반에서 단일 AI 라이프사이클을 오케스트레이션할 수 있으며, 이를 통해 대규모 환경에서도 성능, 개방성 및 제어를 유지하면서 운영을 간소화할 수 있습니다.
현대적인 AI 환경에는 설계 단계부터 즉시 사용할 수 있는 데이터 기반이 필요합니다. IBM® Fusion은 즉시 운영 환경에 적용 가능한 사전 통합형 소프트웨어 정의 AI 데이터 플랫폼을 제공합니다. 검증된 구성, 자동화된 배포 및 통합 라이프사이클 관리를 통해 IBM Fusion은 AI 데이터 환경 구축 및 운영 과정의 복잡성을 줄이며, 조직이 별도의 사용자 지정 엔지니어링 없이 완전한 데이터 플랫폼을 빠르고 일관되게 구축할 수 있도록 지원합니다.
배포 이후 IBM Fusion과 IBM® Storage Scale은 가장 까다로운 AI 및 HPC 워크로드를 위해 성능 확장을 지원하도록 설계된 데이터 플랫폼을 함께 제공합니다. 고처리량·저지연 데이터 서비스는 AMD CPU와 GPU가 학습, 추론 및 연산 집약형 시뮬레이션 전반에서 최대한 활용될 수 있도록 지원합니다. 도입을 더욱 가속화하기 위해 IBM은 IBM Storage Scale과 AMD Instinct MI355X GPU를 결합한 AMD 고객용 참조 아키텍처를 개발하고 있으며, 이를 통해 배포 위험과 가치 실현 시간을 줄이면서 AI 성능을 확장할 수 있는 운영 환경 지원 경로를 제공합니다.
AI 및 분석을 지원하기 위한 고품질 데이터의 지속적인 흐름을 보장하기 위해 IBM Fusion은 운영 환경에서 AI를 대규모로 실행하는 데 필요한 기업 데이터 서비스를 제공합니다. 이 플랫폼에는 하이브리드 및 소버린 배포 전반에서 백업 및 복원, 재해 복구, 정책 기반 복원력과 같은 내장 데이터 보호 기능이 포함되어 있습니다. 콘텐츠 인식 스토리지 서비스는 효율적인 데이터 배치, 라이프사이클 관리 및 액세스 제어를 지원하며, 벡터 지원 데이터 서비스는 임베딩 및 시맨틱 검색에 의존하는 새로운 AI 워크플로를 지원합니다. 이를 통해 IBM Fusion은 단순한 확장성을 넘어 장기적인 기업 운영을 위해 설계된 즉시 사용 가능한 AI 데이터 플랫폼 역할을 수행합니다.
협업을 확대하며 IBM과 AMD는 2025년 중반, 양자 중심 슈퍼컴퓨팅으로 알려진 IBM의 비전을 기반으로 양자 컴퓨터와 고성능 컴퓨팅의 강점을 통합한 차세대 컴퓨팅 아키텍처 개발 계획을 발표했습니다.
IBM과 AMD의 협업은 IBM의 양자 컴퓨팅 리더십과 AMD의 CPU, GPU, 가속기 및 HPC 아키텍처 강점을 결합해 단일 컴퓨팅 패러다임만으로는 해결할 수 없는 문제를 해결합니다.
IBM과 AMD는 양자 시스템을 독립형 플랫폼으로 다루기보다, 문제의 각 부분을 가장 적합한 컴퓨팅 패러다임에서 실행하는 하이브리드 양자-고전 워크플로에 집중하고 있습니다. 이 모델에서 양자 컴퓨터는 분자 시뮬레이션이나 최적화와 같은 본질적으로 양자 기반 문제를 처리하며, AMD 기반 고전 시스템은 대규모 데이터 처리, AI 및 수치 연산을 담당함으로써 훨씬 더 빠르고 정확한 결과를 가능하게 합니다.
실리콘, 소프트웨어, 인프라, 클라우드, 그리고 이제 IBM Sovereign Core까지 포함하는 AMD, Red Hat 및 IBM 간 확대된 협업은 기업용 및 소버린 AI를 위한 강력한 플랫폼을 제공합니다.
이를 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.
이는 다음 단계의 흐름을 보여줍니다. 즉, AMD 기반 혁신이 IBM을 통해 하이브리드 및 소버린 AI를 위한 개방적이고 신뢰할 수 있으며 기업 환경에 즉시 적용 가능한 플랫폼으로 제공되고 있다는 의미입니다.
Think에서 IBM Sovereign Core 보도자료 보기
IBM, “Introducing IBM Sovereign Core: A new software foundation for sovereignty,” 2026년 1월 15일.
Techaisle, “The unseen engine: IBM’s three‑way partnership strategy is its secret weapon in the enterprise AI race.”
IBM, “IBM and AMD Collaborate with Zyphra on Next‑Generation AI Infrastructure,” 2025년 10월 1일.
AMD, “IBM and AMD Join Forces to Build the Future of Computing,” 2025년 8월 26일.
Red Hat, “Red Hat and AMD Strengthen Strategic Collaboration, Expand Customer Choice for AI and Virtualization Across the Hybrid Cloud,” 2025년 5월 20일.