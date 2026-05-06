AMD와 IBM, 하이브리드·소버린·기업용 AI 전반에서 협업 강화

IBM Software는 기업 환경에서 AMD의 가치를 확대하는 데 있어 점점 더 전략적인 역할을 수행하고 있습니다. IBM은 자동화, 애플리케이션 현대화, 데이터 및 AI 전반에서 AMD 기반 환경에 맞춰 소프트웨어 포트폴리오를 지속적으로 최적화하고 있으며, 고객이 인프라 성능을 측정 가능한 비즈니스 영향으로 연결할 수 있도록 지원하고 있습니다.

Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift 및 Red Hat AI Enterprise와 결합된 이 소프트웨어 기반은 조직이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.

하이브리드 및 소버린 환경 전반에서 AI 모델을 일관되게 구축, 배포 및 운영 기존 기업 애플리케이션 및 워크플로에 AI 통합 기업 수준의 보안, 규정 준수 및 라이프사이클 제어를 기반으로 데이터, 모델 및 운영 거버넌스 수행

이 유연하고 개방적인 Kubernetes 네이티브 접근 방식은 이식성을 보장하는 동시에 규제 환경 및 미션 크리티컬 AI 사용 사례에 필요한 운영 신뢰성을 조직에 제공합니다.

IBM의 오랜 목표는 미션 크리티컬 기업 시스템을 측정 가능한 비즈니스 성과를 제공하는 지능형 자율 플랫폼으로 전환하는 것입니다. 핵심 데이터 플랫폼이 수동적인 기준 시스템에서 에이전트 기반 AI 운영에 적극적으로 참여하는 거버넌스 기반 시스템으로 전환됨에 따라, 이러한 전략은 IBM® Db2의 진화에서 가장 구체적으로 드러나고 있습니다.

올해 초 출시된 IBM® Db2 Genius Hub는 유지보수, 복구 및 인시던트 대응 전반에 걸쳐 AI 기반 human-in-the-loop 운영을 도입함으로써 Db2를 에이전틱 AI 시대를 위한 자율 데이터베이스로 재정의합니다. 이를 통해 데이터베이스 관리는 사후 대응형 문제 해결 방식에서 사전 대응형 자율 운영 방식으로 전환되며, 수작업, 비용 및 문제 해결 시간을 실질적으로 줄일 수 있습니다.

IBM은 파일럿 고객 요구사항을 충족하기 위해 AMD Instinct MI300X에서 Db2 Genius Hub를 검증했으며 현재 MI355X 테스트를 진행 중입니다. 이를 통해 AMD 가속 컴퓨팅은 확장 가능하고 거버넌스 기반의 자율 데이터 운영을 위한 기반으로 자리 잡고 있습니다.