ALTK-Evolve는 에이전트의 경험을 재사용 가능한 적시 안내로 전환하는 실용적인 프레임워크입니다. 이 접근 방식은 컨텍스트를 과도하게 늘리지 않으면서 현실적인 다단계 작업, 특히 난이도 높은 작업에서 신뢰성을 향상시키고, 널리 사용되는 에이전트 스택과도 원활하게 통합됩니다.

대부분의 에이전트는 어제의 기록을 다시 읽을 수는 있지만, 도메인의 근본 원리를 학습하는 데에는 어려움을 겪습니다. 이러한 격차는 반복되는 실수, 입력이 바뀔 때 취약해지는 동작, 새로운 상황으로의 학습 전이가 제대로 이루어지지 않는 문제로 나타납니다.

ALTK-Evolve의 도입은 경험에서 얻은 인사이트를 다양한 작업에 적용 가능한 형태의 지침으로 전환함으로써 이러한 격차를 해소합니다. 시스템은 로그를 단순히 재생하는 대신 이를 통해 학습하고, 중요한 패턴은 강화하고 불필요한 노이즈는 제거하여 매번 실행할 때마다 이전보다 더 똑똑하게 시작합니다.