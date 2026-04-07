에이전트가 매일 아침 인턴처럼 처음부터 다시 시작해서는 안 됩니다. ALTK-Evolve를 통해 에이전트는 작업을 수행하면서 한 번에 하나의 작업씩 학습합니다.
ALTK-Evolve는 에이전트의 경험을 재사용 가능한 적시 안내로 전환하는 실용적인 프레임워크입니다. 이 접근 방식은 컨텍스트를 과도하게 늘리지 않으면서 현실적인 다단계 작업, 특히 난이도 높은 작업에서 신뢰성을 향상시키고, 널리 사용되는 에이전트 스택과도 원활하게 통합됩니다.
대부분의 에이전트는 어제의 기록을 다시 읽을 수는 있지만, 도메인의 근본 원리를 학습하는 데에는 어려움을 겪습니다. 이러한 격차는 반복되는 실수, 입력이 바뀔 때 취약해지는 동작, 새로운 상황으로의 학습 전이가 제대로 이루어지지 않는 문제로 나타납니다.
ALTK-Evolve의 도입은 경험에서 얻은 인사이트를 다양한 작업에 적용 가능한 형태의 지침으로 전환함으로써 이러한 격차를 해소합니다. 시스템은 로그를 단순히 재생하는 대신 이를 통해 학습하고, 중요한 패턴은 강화하고 불필요한 노이즈는 제거하여 매번 실행할 때마다 이전보다 더 똑똑하게 시작합니다.
이 프레임워크의 핵심은 원시 실행 추적을 실질적인 노하우로 전환하는 것입니다. 에이전트가 작업을 완료하면 상호작용 추적(사고, 툴 호출, 결과)을 분석해 일회성 절차가 아닌 일반화 가능한 규칙을 도출합니다. 이렇게 도출된 규칙은 빈도, 영향도, 신뢰도를 기준으로 평가되며, 유용한 것만 장기적으로 유지됩니다.
새로운 작업이 시작되면 런타임은 현재 사용 중인 툴과 컨텍스트에 맞는 지침만을 정확히 가져와 실행 시점에 적용합니다. 그 결과 프롬프트를 과도하게 늘리지 않으면서도 판단력을 높여주는 경량 메모리가 구현됩니다.
이 시스템은 팀의 현재 환경에 맞춰 유연하게 적용됩니다. 가벼운 구성으로 빠르게 워크플로를 경험할 수 있으며, 더 높은 가시성이 필요할 경우 기존 ReAct 스타일 에이전트에 로우코드 추적을 추가하거나, 완전한 관측 가능성과 제어를 위해 사용자 지정 런타임에 깊이 통합할 수도 있습니다. 어떤 방식을 선택하더라도 핵심은 동일합니다. 실제 작업에서 지속적으로 학습하고, 필요한 순간에 그 학습을 정확히 적용하는 것입니다.
에이전트가 현실적인 다단계 API 작업을 수행하는 App World에서는 메모리 시스템의 적시 안내를 추가함으로써 전체 시나리오 목표 달성도가 +8.9포인트 향상되었으며, 가장 어려운 작업에서는 +14.2포인트의 가장 큰 개선이 나타났습니다. 이러한 개선은 단순한 암기가 아닌 진정한 일반화를 보여줍니다. 즉, 다양한 시나리오 변형에서도 일관성이 높아졌고, 제어 흐름이 복잡해질수록 불안정한 동작이 줄어들었습니다.
ALTK-Evolve에는 4가지 핵심 이점이 있습니다.
Claude Code나 IBM Bob과 같은 기존 에이전트를 활용해 몇 분 안에 개선 루프를 경험할 수 있도록 경량 구성을 시도해 보세요.
ReAct 스타일 에이전트에서 로우코드 추적을 활성화해 사고, 동작 및 결과를 시각화하고, 추적 데이터를 동기화하여 실용적인 개선 지침을 생성하세요.
계획, 툴 호출 및 중간 상태에 대한 완전한 관측 가능성이 필요할 경우 사용자 지정 런타임에 깊이 통합하세요.
추가 저자: Jayaram Radhakrishnan (Senior Research Scientist), Punleuk Oun (Software Engineer), Gaodan Fang (Software Engineer), Gegi Thomas (STSM)