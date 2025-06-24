AI 기반 Netezza Database Assistant

IBM은 데이터베이스 관리의 복잡성을 줄이기 위해 IBM watsonx에서 제공하는 Netezza Database Assistant 을 도입했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 Netezza 데이터베이스 관리자(DBA)가 시스템을 관리하는 방식을 혁신하도록 설계되었습니다.

Netezza Database Assistant는 대화형 쿼리를 통해 데이터베이스 관리를 간소화하는 AI 기반 챗봇으로, 그 어느 때보다 쉽게 작업을 처리하고 시스템 상태를 모니터링하며 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

이 솔루션은 DBA에게 혁신적인 이유는 DBA가 자연어를 사용하여 Netezza 인스턴스와 상호 작용할 수 있는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하기 때문입니다. 이 접근 방식을 사용하면 복잡한 SQL Query나 광범위한 문서 검색이 필요하지 않으므로 DBA가 일상적인 작업 대신 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있으며, 이에 따라 효율성도 향상됩니다.