IBM Z에서의 AI: 기업 혁신의 미래를 선도

오늘 IBM® Z를 위한 AI에 대한 새로운 관점으로 미래를 엿볼 수 있는 내용을 공유합니다. 아래 로드맵은 인프라부터 운영, 애플리케이션과 데이터에 이르기까지 우리가 제공하는 가치를 ‘풀 스택’ 관점에서 보여줍니다.
지난 몇 년간 AI는 빠르게 발전해왔으며 IBM Z 역시 이에 맞춰 진화해왔습니다. 이 플랫폼은 보안 오케스트레이션부터 전용 온플랫폼 가속기, AI 지원 개발자 경험에 이르기까지 에이전틱 AI를 지원하도록 준비되어 있습니다.
이는 오늘날 생산성을 높이고 효율성을 개선하며 위험을 줄일 수 있는 혁신입니다. 고객은 디지털 전환을 가속화하고 보험 예측을 개선하며 실시간으로 더 많은 사기 거래를 탐지하고 IT 역량을 강화하는 등 다양한 성과를 달성하고 있습니다.
앞으로 우리는 보다 간소화된 AI 중심 경험을 제공하기 위해 전체 스택을 혁신하고 애플리케이션과 데이터의 가치를 극대화할 수 있도록 AI 옵션을 확장하고 있습니다.
IBM Z는 핵심 업무에 필수적인 고처리량, 저지연 인프라를 제공합니다. AI가 현대적인 요구사항으로 발전함에 따라 IBM Z는 하드웨어, 운영 통합, 사용자 데이터 활용을 지원하는 소프트웨어까지 포함하는 완전 통합 접근 방식을 통해 데이터 및 워크로드 파이프라인을 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
IBM Z는 고급 하드웨어 설계를 특징으로 하며 특히 온칩 AI 가속기를 탑재한 Telum 및 Telum II 프로세서가 대표적입니다. 최근에는 멀티 모델 및 AI 옵션 확장을 위해 추가적인 확장성을 제공하는 IBM Spyre Accelerator가 도입되었습니다. 이러한 기능은 플랫폼에서 직접 실시간 추론과 모델 실행을 가능하게 하며 고객이 필요로 하는 보안성과 높은 데이터 무결성, 확장성 및 성능을 동시에 제공합니다.
IBM Z는 대규모 고속 트랜잭션 처리로 잘 알려져 있지만 AI를 통해 고급 사기 탐지 및 생성형 AI 기반 보험 청구 관리와 같이 동일한 트랜잭션과 실시간으로 상호작용하는 새로운 기능을 제공합니다. IBM Z는 이제 생성형 AI 솔루션을 활용해 개발자, 운영자, 프로그래머가 플랫폼을 관리하고 상호작용하는 방식을 간소화하고 최적화합니다.
고객이 AI 기반 프로그램을 개발할 수 있는 기회는 지금 바로 제공되며 단순한 개념 검증(PoC)이나 프로젝트가 아닌 전략적 이니셔티브를 지원합니다.
2022년 Telum 프로세서 출시 이후(그리고 그 이전부터 제공된 머신러닝 기능까지 포함해) IBM은 대규모 기업 AI 가치 실현을 선도해왔습니다.
AI 도입은 증가하고 데이터 양도 빠르게 늘고 있지만 진정한 차별화된 가치는 아직 본격적으로 나타나지 않았습니다. 기업은 가치와 투자 수익률(ROI)을 극대화하기 위해 프로세스와 운영 모델을 전환해야 합니다. 기업 전환은 단기간에 이루어지지 않으며 비전, 계획, 반복적 접근 방식, 그리고 적절한 플랫폼이 필요합니다.
인프라, 소프트웨어, 툴의 미래를 이해하는 것이 성공에 매우 중요합니다.
AI 기반 기업 프로그램은 조직 전반의 비즈니스 기능, 프로세스, 시스템에 인공지능을 통합하여 더 나은 의사결정, 자동화, 혁신을 이끄는 진정한 전략적 이니셔티브입니다. AI를 단순한 툴로 취급하는 것이 아니라 AI 기반 프로그램은 기업 운영의 핵심에 AI 기능을 내재화합니다.
현재 IBM Z에는 다양한 AI 활용 사례가 존재하며 각 사례는 플랫폼에서 데이터가 위치한 곳으로 AI를 가져오는 고유한 강점을 최대한 활용하도록 설계되었습니다. IBM Z에서 혁신을 추진하면 현재와 미래 모두에서 AI 투자 가치를 극대화할 수 있습니다.
이 로드맵을 따라가며 지속적으로 업데이트를 공유할 예정입니다. 지금은 AI for Z의 최신 기능을 살펴보세요.
현대화된 메인프레임이 AI를 지원하는 방식에 대해 자세히 알아보세요.