IBM Z에서의 AI: 기업 혁신의 미래를 선도

지난 몇 년간 AI는 빠르게 발전해왔으며 IBM Z 역시 이에 맞춰 진화해왔습니다. 이 플랫폼은 보안 오케스트레이션부터 전용 온플랫폼 가속기, AI 지원 개발자 경험에 이르기까지 에이전틱 AI를 지원하도록 준비되어 있습니다.

이는 오늘날 생산성을 높이고 효율성을 개선하며 위험을 줄일 수 있는 혁신입니다. 고객은 디지털 전환을 가속화하고 보험 예측을 개선하며 실시간으로 더 많은 사기 거래를 탐지하고 IT 역량을 강화하는 등 다양한 성과를 달성하고 있습니다.

앞으로 우리는 보다 간소화된 AI 중심 경험을 제공하기 위해 전체 스택을 혁신하고 애플리케이션과 데이터의 가치를 극대화할 수 있도록 AI 옵션을 확장하고 있습니다.