AI는 2조 3천억 달러 규모의 글로벌 스포츠 경제fmf 재편하고 있습니다. 경기장은 물론 우리가 사이드라인이나 손바닥에서 경기를 연결하고, 경쟁하고, 경험하는 방식에도 변화를 가져오고 있습니다.
스포츠 리그, 팀 및 토너먼트도 다른 업계들처럼 선수 분석, 팬 시청률 등에 관해 방대한 데이터를 생성합니다. 그러나 다른 성숙한 산업 대부분에 비해, 스포츠 세계에서는 최근까지도 이러한 데이터에 대한 활용도가 낮았습니다. 하지만 AI가 그 패러다임을 완전히 바꾸고 있습니다.
팀, 리그, 방송사 등에서 AI는 의사 결정을 재편하는 주요 역할을 하고 있습니다. 이러한 스포츠 개체들을 일년 내내 상시 가동되는 거대한 사업 기회로 바라보는 스타트업들이 출범하는 물결에서, 스포츠 업계는 엄청난 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 변화를 주도하는 스타트업들은 점진적인 개선을 구축하는 것이 아닙니다. 대규모 혁신에 적합한 부문의 토대가 되는 아키텍처를 정의하여, 이전에는 측정할 수 없었던 것을 측정할 수 있게 하는 것입니다.
이는 무엇을 의미하며, 스포츠 개체들에게는 어떤 기회가 생길까요?
스포츠 사업의 에코시스템 전반에서 많은 혁신이 일어나고 있기에, 앞으로는 조직의 팀이 전략에 AI를 얼마나 효과적으로 활용하는지에 따라 경쟁 우위가 좌우될 것입니다.
IBM은 35년 이상 마스터스, 윔블던, US 오픈, 포뮬러 1, UFC 등 세계적인 스포츠 기관의 신뢰할 수 있는 혁신 파트너로 활약해 왔습니다. 우리는 전 세계가 스포츠를 시청하고, 분석하고, 교류하는 방식을 형성했으며 지금 업계는 세대적 변곡점에 진입하고 있습니다.
스포츠와 기술의 교차점에서 운영되는 스타트업은 고립된 기능을 개발하는 것이 아닙니다. 이들은 수십 년 동안 글로벌 스포츠 에코시스템의 기능을 정의할 디지털 인프라를 구축하고 있습니다.
IBM Sports Tech Startup Challenge는 Web Summit Rio, Web Summit Vancouver, Web Summit Lisbon에서 열리는 쇼케이스는 물론 뉴욕과 샌프란시스코에서 열리는 a16z Tech Week 2026 같은 대형 기술 행사에서도 진행됩니다. 쇼케이스는 스타트업 창립자들에게 혁신이 이루어지는 플랫폼을 제공하여, 마음이 사로잡힌 전 세계 청중들 앞에서 이들 기업이 솔루션을 선보이는 기회를 제공합니다.
쇼케이스는 매체와 대중은 물론 IBM Ventures 및 IBM Sports & Entertainment Partnerships 팀의 주요 의사 결정권자, 벤처 캐피탈 펀드 및 기술 리더에게 지침과 의미 있는 연결을 제공할 기회를 선사합니다.
2026년 말에 Web Summit Lisbon에서 열리는 IBM Sports Tech Startup Prize Competition에 IBM의 재량에 따라 초대 받는 스타트업들은 스포츠 기술 솔루션을 발표하고 경쟁을 통해 상을 받을 수도 있습니다. IBM Ventures와 IBM Sports & Entertainment Partnerships 팀의 임원, 유명 운동선수, VC 업계 리더들이 심사를 맡을 예정입니다.
여기에서 우승하는 스타트업은 해당 승인에 따라 IBM Sports and Entertainment Partnerships 팀으로부터 최대 10만 달러 상당의 유료 개념 증명을 받을 수 있습니다.
IBM Sports Tech Startup Challenge는 단순한 발표 대회가 아니라 스포츠 분야의 차세대 AI를 위한 출발점입니다.
IBM Ventures는 스포츠 비즈니스 향상을 위한 스포츠 기술에 초점을 맞춘 성장 단계 스타트업 (MVP에서 시드가 아니라, 시드에서 시드)에 주력합니다. IBM Ventures는 평가 시 전략 적합성, 팀 구성, 제품 품질, 시장 규모와 재무 같은 요소를 고려합니다.
IBM은 혁신이 일어나는 곳에서 창업자들을 만나고자 합니다. 전 세계 공식 Web Summit 이벤트부터 NY 및 SF Tech Weeks, British Grand Prix와 Wimbledon 같은 주요 글로벌 스포츠 대회에 이르기까지 IBM은 전 세계에서 가장 흥미로운 AI 기반 스포츠 스타트업들을 소개하는 스타트업 쇼케이스를 개최합니다.
그 자리에서 만나뵐 수 있도록, 다음과 같은 IBM 쇼케이스 행사에 참가 신청하세요.
IBM Ventures는 스포츠의 미래에 투자하는 것을 넘어 미래 구축을 돕습니다. 전 세계 스포츠 조직에 의미 있는 경쟁, 운영 및 상업적 성과를 가져다줄 엔터프라이즈급 AI 기반 솔루션을 개발하는 선구적인 창립자 여러분을 기다립니다. 스포츠 기술의 다음 시대를 여는 글로벌 스타트업의 의견을 듣고 싶습니다.
스포츠의 미래를 함께 만들어 갑시다.
Discovery Program 쇼케이스는 보는 것만 가능한 별도의 행사입니다. 쇼케이스에 참가하거나, 참가자 또는 수상자로 선정된다고 해서 초청 전용 Web Summit Lisbon Prize Challenge의 참가 자격, 우선 순위 또는 진출 자격이 부여되는 것은 아닙니다. 초대는 전적으로 IBM의 재량에 따라 연장됩니다.
쇼케이스에 참가하거나 수상하더라도 Web Summit Lisbon Prize Challenge에 초청되거나 IBM과의 투자, 개념 증명, 상업적 파트너십, 현재 또는 미래의 비즈니스 관계가 보장되지는 않습니다.
개념 증명 가능성이 있는 모든 계약은 IBM의 내부 요건, 관련 승인, 상호 합의된 작업 명세서를 포함한 별도의 최종 계약 이행을 적용 받습니다.
참여에는 각 이벤트에 앞서 발표되는 공식 프로모션 약관 및 규칙과 현지 법률이 적용됩니다.