스포츠 리그, 팀 및 토너먼트도 다른 업계들처럼 선수 분석, 팬 시청률 등에 관해 방대한 데이터를 생성합니다. 그러나 다른 성숙한 산업 대부분에 비해, 스포츠 세계에서는 최근까지도 이러한 데이터에 대한 활용도가 낮았습니다. 하지만 AI가 그 패러다임을 완전히 바꾸고 있습니다.

팀, 리그, 방송사 등에서 AI는 의사 결정을 재편하는 주요 역할을 하고 있습니다. 이러한 스포츠 개체들을 일년 내내 상시 가동되는 거대한 사업 기회로 바라보는 스타트업들이 출범하는 물결에서, 스포츠 업계는 엄청난 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 변화를 주도하는 스타트업들은 점진적인 개선을 구축하는 것이 아닙니다. 대규모 혁신에 적합한 부문의 토대가 되는 아키텍처를 정의하여, 이전에는 측정할 수 없었던 것을 측정할 수 있게 하는 것입니다.

이는 무엇을 의미하며, 스포츠 개체들에게는 어떤 기회가 생길까요?

팬 : AI는 방송 중 실시간 인사이트, 개인화된 콘텐츠, 몰입형 디지털 참여 및 차세대 경기장 경험을 제공하여 연결을 심화하고 이벤트 자체 이상으로 참여를 확장시킵니다.

: AI는 방송 중 실시간 인사이트, 개인화된 콘텐츠, 몰입형 디지털 참여 및 차세대 경기장 경험을 제공하여 연결을 심화하고 이벤트 자체 이상으로 참여를 확장시킵니다. 팀과 리그 : AI는 선수 추적과 생체역학부터 스포츠 분야별 전략의 미묘한 차이 이해에 이르기까지 전례 없는 속도와 규모로 성능 데이터를 수집하고 분석하여 복잡성을 실행 가능한 인텔리전스로 전환합니다. 또한 AI는 경기장 내 운영의 효율성을 분석하고 새로운 지역에 진출하거나 새로운 시청자 그룹을 활용하는 등 팬 참여 활동을 확장하는 방법을 판단할 수 있습니다.

: AI는 선수 추적과 생체역학부터 스포츠 분야별 전략의 미묘한 차이 이해에 이르기까지 전례 없는 속도와 규모로 성능 데이터를 수집하고 분석하여 복잡성을 실행 가능한 인텔리전스로 전환합니다. 또한 AI는 경기장 내 운영의 효율성을 분석하고 새로운 지역에 진출하거나 새로운 시청자 그룹을 활용하는 등 팬 참여 활동을 확장하는 방법을 판단할 수 있습니다. 선수: 웨어러블과 새로운 건강 기술이 등장한 덕분에 선수와 코치는 새로운 건강 모니터링 데이터를 확보할 수 있게 되었습니다. 또한 AI는 전례 없는 인사이트, 통계와 요약을 제공하여 새로운 패턴과 인사이트를 발견하도록 도와줍니다.

스포츠 사업의 에코시스템 전반에서 많은 혁신이 일어나고 있기에, 앞으로는 조직의 팀이 전략에 AI를 얼마나 효과적으로 활용하는지에 따라 경쟁 우위가 좌우될 것입니다.