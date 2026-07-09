섀도우 IT와 마찬가지로 가장 넓은 의미의 섀도 AI는 직원이 승인되지 않은 AI 애플리케이션을 사용하는 경우와 같이 공식적인 거버넌스 프로세스 외부에서 작동하는 시스템의 사용을 의미합니다. 그러나 내부 팀이 충분한 거버넌스 가시성 없이 AI 에이전트를 구축하고, 새로운 파운데이션 모델을 통합하고, MCP 서버를 연결하고, 자율 워크플로를 배포하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.

조직이 생성형 AI 및 에이전트 AI 이니셔티브를 확장함에 따라 거버넌스 팀은 점점 더 가시성 문제에 직면하게 됩니다. 새로운 AI 시스템은 기존 거버넌스 프로세스가 따라잡을 수 없는 속도로 사업부, 개발팀, 혁신 프로그램 전반에 걸쳐 구축되고 있습니다.

"대부분의 조직이 레거시 재고 카탈로그를 통해 그 해답을 찾으려고 노력해 왔지만, 여전히 AI가 어디에 사용되고 있는지 모르는 27%의 조직에 속하게 됩니다. 문제는 단순히 어떤 자산을 보유하고 있는지 아는 것만이 아니기 때문입니다. 핵심은 자산을 둘러싼 기업 환경을 이해하는 것입니다"라고 IBM 제품 및 엔지니어링 부사장 겸 IBM 마스터 발명가인 Maryam Ashoori는 IBM Think 2026에서 말했습니다.