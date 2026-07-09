조직은 watsonx.governance의 새로운 AI Asset Discovery 기능을 통해 개발 및 배포 환경 전반에서 관리되지 않는 AI 에이전트, 툴, MCP 서버, 파운데이션 모델을 식별하여 섀도 AI를 관리형 워크플로에 도입하고 AI 도입이 가속화됨에 따라 위험 팀이 가시성을 유지할 수 있도록 지원합니다.
IBM® watsonx.governance AI Asset Discovery는 조직이 지원되는 에이전트 개발 및 오케스트레이션 플랫폼에서 직접 관리되는 AI 자산과 관리되지 않는 AI 자산을 모두 식별할 수 있도록 지원합니다. AI 에이전트를 자동으로 검색하고 이름, 설명, 버전, 배포 환경, 연결된 도구, MCP 서버, 파운데이션 모델, 협력자 에이전트와 같은 메타데이터를 캡처합니다.
AI Asset Discovery는 거버넌스 팀이 이러한 자산을 수동으로 식별하고 문서화할 필요 없이, watsonx.governance 내에 지속적으로 표시합니다. 이를 통해 조직의 AI 환경에 대한 보다 정확하고 포괄적인 시각을 제공하는 동시에 거버넌스 팀이 거버넌스 프로세스에 포함되지 않았을 수 있는 AI 시스템을 식별하는 데 도움이 됩니다.
섀도우 IT와 마찬가지로 가장 넓은 의미의 섀도 AI는 직원이 승인되지 않은 AI 애플리케이션을 사용하는 경우와 같이 공식적인 거버넌스 프로세스 외부에서 작동하는 시스템의 사용을 의미합니다. 그러나 내부 팀이 충분한 거버넌스 가시성 없이 AI 에이전트를 구축하고, 새로운 파운데이션 모델을 통합하고, MCP 서버를 연결하고, 자율 워크플로를 배포하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.
조직이 생성형 AI 및 에이전트 AI 이니셔티브를 확장함에 따라 거버넌스 팀은 점점 더 가시성 문제에 직면하게 됩니다. 새로운 AI 시스템은 기존 거버넌스 프로세스가 따라잡을 수 없는 속도로 사업부, 개발팀, 혁신 프로그램 전반에 걸쳐 구축되고 있습니다.
"대부분의 조직이 레거시 재고 카탈로그를 통해 그 해답을 찾으려고 노력해 왔지만, 여전히 AI가 어디에 사용되고 있는지 모르는 27%의 조직에 속하게 됩니다. 문제는 단순히 어떤 자산을 보유하고 있는지 아는 것만이 아니기 때문입니다. 핵심은 자산을 둘러싼 기업 환경을 이해하는 것입니다"라고 IBM 제품 및 엔지니어링 부사장 겸 IBM 마스터 발명가인 Maryam Ashoori는 IBM Think 2026에서 말했습니다.
대부분의 거버넌스 프로그램은 조직 내에 어떤 AI가 존재하는지 파악하기 위해 사용 사례 제출, 인벤토리, 설문지 및 자체 증명에 의존합니다. 이러한 접근 방식은 기존 머신 러닝 시스템에 효과적일 수 있지만 에이전트 AI 에코시스템이 복잡해짐에 따라 유지 관리가 점점 더 어려워지고 있습니다.
진정한 가시성은 기존 카탈로그에 의존하는 것이 아닙니다. AI 에이전트에서 진정한 가시성이란 에이전트를 중심으로 정의된 더 넓은 시스템, 즉 파운데이션 모델, 툴 및 MCP 서버, 이와 관련된 협업 에이전트 등을 이해하는 것을 의미합니다.
이처럼 더 넓은 맥락이 중요한 이유는 에이전트의 위험 프로필이 에이전트 자체뿐만 아니라 더 많은 요인에 의해 형성되기 때문입니다. 에이전트의 의도된 목적, 구성된 종속성, 관련 모델, 승인된 사용에 필요한 제어에 따라 위험 프로필이 달라집니다.
AI Asset Discovery는 팀이 에이전트를 구축하거나 배포하는 환경인 에이전트 플랫폼에서 조직이 이러한 관계를 파악할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 거버넌스 팀은 단일 에이전트와 그 목적에 대한 편협한 관점이 아닌, AI 시스템에 대해 더 완전한 시각을 얻을 수 있습니다.
가시성은 사용 사례, 위험, 제어, 정책, 비즈니스 결과 등 중요한 거버넌스 컨텍스트와 연결될 때 그 가치가 높아집니다.
watsonx.governance AI Asset Discovery는 AI 지원 시맨틱 유사성을 사용하여, 팀이 발견된 AI 자산을 기존 기록과 정렬시킬지, 새로운 기록으로 온보딩해야 할지 결정하는 데 도움을 줍니다. 이러한 자산이 연결되거나 온보딩되면 관련 워크플로가 자동으로 트리거되므로 팀이 위험을 관리하고, 제어를 식별하고, 증거를 수집하고, 비즈니스 가치를 평가하는 데 도움이 됩니다.
이를 통해 자산, 사용 사례, 위험, 제어 전반에 걸쳐 연결된 관점을 유지하면서 검색에서 거버넌스에 이르는 실행 가능한 경로를 만들 수 있습니다. 조직은 AI가 적절하게 관리되고 있는지 여부뿐만 아니라 AI가 원하는 비즈니스 성과에 부합하는지 평가할 수 있습니다.
AI 시스템은 빠르게 진화합니다. 팀은 기능을 반복적으로 개선하면서 에이전트 구성을 업데이트하거나, 파운데이션 모델을 변경하거나, 설계 단계의 툴 참조를 추가하거나, MCP 서버 구성을 업데이트하거나, 협업자-에이전트 관계를 수정할 수 있습니다.
주기적인 자체 검증 보고에만 의존하는 거버넌스는 잘못된 안도감을 조성할 수 있습니다. 지속적인 발견이 없으면 조직은 AI 시스템이 언제 새로운 위험이나 완화되지 않은 위험을 초래하는 방식으로 변경되었는지 알지 못할 수 있습니다.
AI Asset Discovery는 AI 자산을 지속적으로 스캔하고 발견된 업데이트를 watsonx.governance에 자동으로 반영하여 이러한 거버넌스 드리프트를 줄이는 데 도움이 됩니다. 거버넌스 팀은 언제 무엇이 변경되었는지 캡처하는 활동 로그를 통해 감사 가능한 기록을 유지하는 동시에 거버넌스 기록 시스템을 현재 AI 자산과 일치시킬 수 있습니다.
이를 통해 조직은 변경 사항을 조기에 식별하고, 적용 가능한 위험 및 제어를 재평가하고, AI 시스템이 발전함에 따라 보다 정확한 시각을 유지할 수 있습니다.
존재 여부도 모르는 AI를 관리하거나 측정, 개선할 수는 없습니다. 또한, 효과적인 거버넌스를 위해서는 에이전트가 어떻게 설계되고, 에이전트가 무엇에 의존하는지, 에이전트가 사용 사례, 위험, 제어, 비즈니스 성과와 어떻게 연결되는지 등 AI를 둘러싼 관계를 이해해야 합니다.
팀은 IBM watsonx.governance AI Asset Discovery를 통해 위험을 식별하고 제어를 활성화하며 비즈니스 가치를 평가하는 데 집중할 수 있으며, 조직은 섀도 AI를 찾아내어 활용하고 더 높은 수준의 신뢰도, 투명성, 통제력으로 AI를 관리할 수 있습니다.
다음 링크에서 AI 자산을 파악하는 방법을 알아보세요.