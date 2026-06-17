IBM® watsonx.data intelligence는 자체 관리형 환경에서 AI 에이전트에 신뢰할 수 있는 컨텍스트를 제공합니다.

AI 에이전트는 비즈니스 정의, 리니지, 거버넌스 정책 및 데이터 품질 인사이트에 액세스할 수 있는 엔터프라이즈 지식 계층에 연결될 때 가장 효과적입니다. 이러한 정보의 대부분은 이미 존재하지만 에이전트가 작동하는 위치와 연결되지 않아 신뢰할 수 있는 해석이 제한되고 AI 기반 워크플로에 대한 신뢰가 떨어집니다.

Agentic Data Intelligence는 watsonx.data intelligence 기능을 AI 에이전트 상호 작용에 도입하여 이러한 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 에이전트는 AI 시스템을 엔터프라이즈 데이터 및 도구와 연결하기 위한 새로운 표준인 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 사용하여 런타임에 watsonx.data intelligence에서 신뢰할 수 있는 메타데이터 및 거버넌스 컨텍스트에 동적으로 액세스할 수 있습니다.

이를 통해 에이전트는 원시 데이터 액세스를 넘어, 비즈니스 의미, 관계, 소유권 및 정책에 대한 공통된 이해를 바탕으로 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 통합은 IBM® Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, 엔터프라이즈 코파일럿, 맞춤형 AI 애플리케이션을 비롯한 기존 도구 및 애플리케이션에서 작동합니다.

이 모델을 통해 에이전트는 다음에 액세스할 수 있습니다.

카탈로그화된 데이터 자산

비즈니스 정의

리니지 관계 및 종속성

데이터 제품 및 소유권 정보

거버넌스 정책 및 제어

결과적으로 에이전트는 관련 데이터를 더 빠르게 검색하고, 보다 정확하고 설명 가능하며, 기업 표준에 부합하는 아웃풋을 생성할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 컨텍스트도 필수적이지만, 많은 데이터 인텔리전스 및 거버넌스 작업에서 효과적으로 실행하려면 구조화된 프로세스와 모범 사례가 필요합니다. Agentic Data Intelligence는 에이전트가 데이터에 대해 일관되게 조치를 취할 수 있도록 하는 Agent Skills을 통해 이 문제를 해결합니다.