IBM® watsonx.data intelligence는 자체 관리형 환경에서 AI 에이전트에 신뢰할 수 있는 컨텍스트를 제공합니다.

IBM은 watsonx.data Intelligence에서 Agentic Data Intelligence를 발표합니다. 이를 통해 AI 에이전트는 엔터프라이즈 데이터를 검색, 이해 및 사용하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 컨텍스트에 액세스할 수 있습니다.
AI 에이전트는 조직의 운영 방식에 빠르게 통합되어 작업을 자동화하고, 정보를 분석하고, 의사 결정을 가속화하고 있습니다. 하지만 그 효과는 한 가지 중요한 요소, 즉 신뢰할 수 있고 잘 이해된 데이터에 대한 접근성에 달려 있습니다.
기본 데이터 그리고 데이터가 정의되고 관련되고 관리되는지 방식에 대한 명확한 이해가 없으면 에이전트는 불완전한 신호에 의존할 수밖에 없게 되어 부정확한 결과의 위험이 증가합니다.
이 문제를 해결하기 위해 IBM은 watsonx.data intelligence에 Agentic Data Intelligence를 도입했으며, 이를 통해 지난 4월에 발표한 SaaS 제품을 넘어 자체 관리형 배포까지 가용성을 확대하고 있습니다. 이를 통해 조직은 데이터 거버넌스, 보안 요구 사항을 완벽하게 제어하면서 자체 인프라에서 실행하는 동시에 신뢰할 수 있는 비즈니스 및 운영 컨텍스트를 AI 상호 작용에 직접 통합할 수 있습니다.
AI 에이전트는 비즈니스 정의, 리니지, 거버넌스 정책 및 데이터 품질 인사이트에 액세스할 수 있는 엔터프라이즈 지식 계층에 연결될 때 가장 효과적입니다. 이러한 정보의 대부분은 이미 존재하지만 에이전트가 작동하는 위치와 연결되지 않아 신뢰할 수 있는 해석이 제한되고 AI 기반 워크플로에 대한 신뢰가 떨어집니다.
Agentic Data Intelligence는 watsonx.data intelligence 기능을 AI 에이전트 상호 작용에 도입하여 이러한 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 에이전트는 AI 시스템을 엔터프라이즈 데이터 및 도구와 연결하기 위한 새로운 표준인 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 사용하여 런타임에 watsonx.data intelligence에서 신뢰할 수 있는 메타데이터 및 거버넌스 컨텍스트에 동적으로 액세스할 수 있습니다.
이를 통해 에이전트는 원시 데이터 액세스를 넘어, 비즈니스 의미, 관계, 소유권 및 정책에 대한 공통된 이해를 바탕으로 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 통합은 IBM® Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, 엔터프라이즈 코파일럿, 맞춤형 AI 애플리케이션을 비롯한 기존 도구 및 애플리케이션에서 작동합니다.
이 모델을 통해 에이전트는 다음에 액세스할 수 있습니다.
결과적으로 에이전트는 관련 데이터를 더 빠르게 검색하고, 보다 정확하고 설명 가능하며, 기업 표준에 부합하는 아웃풋을 생성할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 컨텍스트도 필수적이지만, 많은 데이터 인텔리전스 및 거버넌스 작업에서 효과적으로 실행하려면 구조화된 프로세스와 모범 사례가 필요합니다. Agentic Data Intelligence는 에이전트가 데이터에 대해 일관되게 조치를 취할 수 있도록 하는 Agent Skills을 통해 이 문제를 해결합니다.
Agent Skills는 AI 에이전트에게 일반적인 데이터 작업을 완료하기 위한 재사용 가능한 워크플로를 제공합니다. 에이전트는 각 단계를 독립적으로 결정하는 대신 이 작업이 실제로 수행되는 방식을 반영하고 유사한 시나리오에 적용할 수 있는 미리 정의된 순서를 따릅니다.
이러한 워크플로에는 다음과 같은 활동이 포함됩니다.
이러한 작업들 중 다수는 여러 도구, 종속성, 그리고 순서가 지정된 단계를 포함합니다. 명확한 지침이 없으면 실행이 일관되지 않고 단계가 누락되거나 순서가 어긋나게 수행될 수 있습니다.
Agent Skills는 단계별 조치와 모범 사례를 포함하여 이 작업을 실행하는 방법을 정의합니다. 이러한 워크플로는 재사용할 수 있기 때문에 반복적으로 적용할 수 있어 일관성을 개선하는 동시에 매번 프로세스를 설계하거나 조정할 필요성을 줄일 수 있습니다.
여러 도구를 조정해야 하는 작업이 단일 가이드 워크플로를 통해 처리되므로 수동 작업이 줄어들고 보다 예측 가능한 결과가 가능합니다.
사용자가 조직 내에서 사용되는 AI 에이전트와 상호 작용하면 Agentic Data Intelligence를 통해 해당 에이전트는 watsonx.data intelligence의 운영 컨텍스트를 사용하여 요청을 해석하고 응답할 수 있습니다.
에이전트는 관련 데이터 자산 및 비즈니스 용어를 식별하고, 리니지 및 데이터 품질 신호를 검색하여 관계와 신뢰성을 이해하고, 응답을 생성하기 전에 소유권 및 거버넌스 정책을 확인합니다. 일반 작업과 반복 작업의 경우 Agent Skills는 사전 정의된 단계와 확립된 관행을 적용하여 에이전트가 워크플로를 수행하는 방식을 안내합니다.
이 작업은 런타임에 발생하므로 에이전트는 정적이거나 중복된 복사본이 아닌 관리되는 최신 데이터에서 작업합니다. 따라서 데이터 거버넌스, 리니지, 품질 및 데이터 제품은 AI 에이전트가 요청을 해석하고 결과를 생성하는 방법의 일부가 됩니다.
시맨틱 이해에 대한 접근을 바탕으로 AI 에이전트는 조직 전체에서 주요 데이터 및 거버넌스 워크플로를 지원할 수 있습니다.
AI 에이전트가 MCP 서버를 통해 관리되는 메타데이터와 상호 작용하는 방식을 확인하려면 아래 데모를 시청하세요.
Agentic Data Intelligence는 자체 관리형 배포를 위한 watsonx.data intelligence에서 사용할 수 있으므로 조직은 데이터, 거버넌스 및 보안을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는 특히 규제가 이루어지거나 보안에 민감한 산업에서 더욱 중요합니다.
동시에 이미 사용 중인 AI 에이전트에 운영 컨텍스트를 제공함으로써 팀은 기반을 재설계하지 않고도 기존 워크플로를 확장할 수 있습니다. 이를 통해 도입이 가속화되고 통합 오버헤드가 줄어들며 조직이 가치를 더 빠르게 실현할 수 있습니다.
엔터프라이즈 AI의 다음 단계는 더 나은 모델뿐만 아니라 이러한 모델이 신뢰할 수 있는 조직 지식을 얼마나 효과적으로 사용하는지에 달려 있습니다.
Agentic Data Intelligence는 거버넌스, 리니지, 데이터 품질 및 워크플로 전문 지식을 AI 에이전트가 작동하는 방식의 일부로 만들어 기업 현실에 기반을 둔 AI 기반 워크플로를 위한 확장 가능한 기반을 제공합니다. 에이전트 상호 작용에 신뢰할 수 있는 컨텍스트를 직접 포함하고 에이전트에게 재사용 가능한 기술을 제공함으로써 조직은 통제력, 투명성, 신뢰를 유지하면서 더 빠르게 움직일 수 있습니다.
IBM watsonx.data intelligence에 대해 자세히 살펴보기
배포 지침에 대한 Agentic Data Intelligence 문서 읽기