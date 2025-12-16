IBM watsonx Code Assistant for Z로 구현하는 더 스마트한 메인프레임 현대화를 위한 에이전틱 AI

AI 기반 효율성에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 IBM은 메인프레임 개발자와 아키텍트에게 현대화와 자동화를 직접 제공하는 툴 세트를 개선하고 있습니다. IBM watsonx Code Assistant for Z는 AI와 자동화를 기반으로 하는 엔드투엔드 메인프레임 애플리케이션 현대화 개발자 도우미입니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 연구에 따르면, 에이전틱 AI가 주도하는 AI 기반 워크로드는 2024년 3%에 불과했지만 2026년에는 25%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 8배나 증가한 수치로, 기업이 워크플로를 간소화하여 새로운 차원의 민첩성과 효율성을 실현하는 방식이 변화하고 있음을 의미합니다.

2.8 릴리스는 에이전틱 경험을 통해 기업이 현대화 여정에서 새로운 수준의 효율성과 인텔리전스를 확보할 수 있도록 지원하며, 기존에 익숙한 제품 기능들이 통합되어 일관되고 직관적인 워크플로로 제공됩니다.