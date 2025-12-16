IBM watsonx Code Assistant for Z로 구현하는 더 스마트한 메인프레임 현대화를 위한 에이전틱 AI
2.8 릴리스는 에이전틱 경험을 통해 기업이 현대화 여정에서 새로운 수준의 효율성과 인텔리전스를 확보할 수 있도록 지원하며, 기존에 익숙한 제품 기능들이 통합되어 일관되고 직관적인 워크플로로 제공됩니다.
AI 기반 효율성에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 IBM은 메인프레임 개발자와 아키텍트에게 현대화와 자동화를 직접 제공하는 툴 세트를 개선하고 있습니다. IBM watsonx Code Assistant for Z는 AI와 자동화를 기반으로 하는 엔드투엔드 메인프레임 애플리케이션 현대화 개발자 도우미입니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 연구에 따르면, 에이전틱 AI가 주도하는 AI 기반 워크로드는 2024년 3%에 불과했지만 2026년에는 25%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 8배나 증가한 수치로, 기업이 워크플로를 간소화하여 새로운 차원의 민첩성과 효율성을 실현하는 방식이 변화하고 있음을 의미합니다.
새로운 에이전틱 워크플로는 개발자가 애플리케이션 환경 이해부터 모놀리식 코드 리팩터링을 통한 복잡성 감소에 이르기까지 다양한 작업을 빠르게 완료할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 개발자가 Db2 테이블을 업데이트하기 위해 아래 프롬프트를 입력하여 다단계 현대화 작업을 트리거할 수 있습니다. "자동차 정책 테이블에 차량이 전기차인지 여부를 캡처하는 열을 추가해야 합니다. 이 필드가 있는 모든 프로그램을 업데이트하는 데 도움을 줄 수 있나요?"
이 프롬프트를 통해 에이전틱 워크플로는 종속성을 자동으로 식별하고, 영향 분석을 수행하고, 코딩 규칙이 적용되었는지 확인하면서 코드를 생성하고, 검증을 위해 컴파일 및 빌드하도록 설계되었습니다. 이러한 에이전틱 접근 방식은 개발자가 위험을 줄이면서 현대화 목표를 더 빨리 달성할 수 있도록 구축되어 품질을 향상하고 생산성을 높이며 배포를 가속화할 수 있습니다.
이를 위해 IBM은 AI 솔루션이 공통 인터페이스를 사용하여 도구, 서비스 및 데이터 소스와 원활하게 연결할 수 있도록 설계된 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 활용합니다. watsonx Code Assistant for Z에는 다음과 같은 메인프레임 전용 MCP 지원 도구 세트가 함께 제공되어 이러한 에이전틱 워크플로를 지원합니다.
IBM Z 애플리케이션은 수십 년에 걸쳐 개발되는 경우가 많기 때문에 파편화되거나 오래되었거나 누락된 문서로 인해 온보딩이 느려지고 팀 간 협업이 복잡해지며 부족한 전문가에 대한 의존도가 높아집니다. 새로운 문서 생성 기능은 전체 기업에서 탐색 가능한 고품질의 애플리케이션 및 프로그램 인사이트를 대규모로 자동으로 생성할 수 있도록 설계된 Z Understand의 에이전틱 워크플로와 심층 메타데이터를 활용하여 이러한 문제를 해결합니다. 핵심 기능은 대규모의 복잡한 Z 프로그램을 위해 설계된 비즈니스 규칙 검색으로, 광범위한 규칙 범위, 비즈니스 의도에 맞는 정확한 설명, 일반적인 LLM 청킹의 공통적인 함정을 줄이기 위해 설계된 코드 인식 세그먼테이션을 제공합니다.
모든 기업이 고유하게 의미 있는 방식으로 변수를 정의하기 때문에 데이터 사전 및 비즈니스 용어집과 같은 클라이언트 데이터 소스를 보강하면 새로운 기능은 훨씬 더 강력해집니다. 이러한 소스는 LLM에 신뢰할 수 있는 컨텍스트를 제공하여 시스템이 변수나 약어의 의미를 추론하거나 추측하는 대신 조직의 실제 의미에 맞게 출력을 조정하는 데 도움을 줍니다.
데이터 사전은 고객별 의미를 AI 워크플로에 직접 포함시킴으로써 COBOL 분석을 비즈니스를 인식하고 정확하며 신뢰할 수 있는 환경으로 전환합니다.
