조직이 생성형 AI 실험에서 미션 크리티컬 애플리케이션 내 배포로 방식을 바꿈에 따라, 이러한 시스템이 프로덕션에서 실제로 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 새로운 과제로 떠오르고 있습니다.

이제 생성형 AI는 단독으로 사용되지 않습니다. 에이전트가 API, 데이터 파이프라인 및 엔터프라이즈 서비스와 상호 작용하여 실제 비즈니스 성과를 창출하는 에이전틱 워크플로에 점점 많이 삽입되고 있습니다. 이 상황에서 문제가 생기면, 기존 시스템과 AI 기반 의사 결정 계층을 아우르는 근본 원인 분석이 훨씬 복잡해집니다.

이러한 시스템은 역동적이고 적응력이 뛰어납니다. 모델, 프롬프트, 워크플로가 계속 발전하면서 새로운 수준의 운영 복잡성, 위험 및 불확실성이 발생합니다. 기존 모니터링 접근 방식으로는 이런 문제를 해결할 수 없습니다. 관측 가능성이 계속 발전해야 하는 이유가 여기에 있습니다.