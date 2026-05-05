IBM Think 2026에서 IBM은 Instana GenAI Observability 기능의 차세대 진화 버전인 AI Agent and LLM Observability를 발표합니다.
IBM Think 2026에서 IBM은 Instana GenAI Observability 기능의 차세대 진화 버전인 AI Agent and LLM Observability를 발표합니다. GenAI Observability를 기반으로 구축된 이 기능은 심층적인 인텔리전스, 자동화 및 비즈니스 컨텍스트를 제공하여 팀이 문제를 사후 대응적으로 해결하지 않고 선제적 관리 방식으로 AI를 운영할 수 있도록 지원합니다.
조직이 생성형 AI 실험에서 미션 크리티컬 애플리케이션 내 배포로 방식을 바꿈에 따라, 이러한 시스템이 프로덕션에서 실제로 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 새로운 과제로 떠오르고 있습니다.
이제 생성형 AI는 단독으로 사용되지 않습니다. 에이전트가 API, 데이터 파이프라인 및 엔터프라이즈 서비스와 상호 작용하여 실제 비즈니스 성과를 창출하는 에이전틱 워크플로에 점점 많이 삽입되고 있습니다. 이 상황에서 문제가 생기면, 기존 시스템과 AI 기반 의사 결정 계층을 아우르는 근본 원인 분석이 훨씬 복잡해집니다.
이러한 시스템은 역동적이고 적응력이 뛰어납니다. 모델, 프롬프트, 워크플로가 계속 발전하면서 새로운 수준의 운영 복잡성, 위험 및 불확실성이 발생합니다. 기존 모니터링 접근 방식으로는 이런 문제를 해결할 수 없습니다. 관측 가능성이 계속 발전해야 하는 이유가 여기에 있습니다.
2025년 10월, IBM Instana는 AI 애플리케이션에 대한 기초적 가시성을 제공하는 GenAI Observability를 소개했습니다.
이 기능을 사용하면 생성형 AI 성능을 모니터링하고, AI 및 기존 서비스 전반에서 요청을 추적하고, 모델 전반에서 토큰과 비용을 추적할 수 있습니다.
그러나 조직이 에이전트 기반 시스템을 대규모로 배포함에 따라 관측 가능성 관련 문제의 성격이 바뀌었습니다. 팀은 모델들을 개별적으로 모니터링하지 않고, 동적 다단계 AI 워크플로를 실제 비즈니스 프로세스에 삽입해서 관리합니다. 이 변화에는 새로운 요구 사항이 따릅니다.
가시성은 여전히 필수적입니다. 그러나 AI 시스템이 자율화되고 상호 연결될 수록 이를 기반으로 이해도를 높이고 더 깊은 통제력을 확보해야 합니다.
AI 시스템은 동적입니다. 새로운 에이전트, 모델, 종속성이 끊임없이 진화하고 있습니다. 이를 수동으로 추적하면 시간이 오래 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다.
AI Agent and LLM Observability은 자동 검색을 도입하여 AI 구성 요소를 지속적으로 식별하고 애플리케이션 전반에서 상호 작용하는 방식을 매핑합니다. 이를 통해 에이전트와 워크플로, 기본 LLM, 서비스 및 인프라 전반의 종속성을 실시간 종단간으로 확인할 수 있어, 수동 작업 없이도 AI가 프로덕션 시스템에 어떻게 적용되는지 즉시 파악할 수 있습니다.
AI를 사용하면 단순한 가동 시간을 넘어 아웃풋 품질이 성공 기준이 됩니다. 이제 팀에서 내장형 평가 기능을 통해 모델과 에이전트가 의도에 목적에 맞게 작업을 수행하는지 평가할 수 있습니다. LLM-as-a-judge 같은 기술을 사용하면 팀에서 정확성, 관련성, 일관성, 그 밖의 맞춤형 기준을 측정할 수 있습니다.
평가는 정기적으로, 또는 모델이나 프롬프트 업데이트 후와 같은 주요 마일스톤에 실시할 수 있습니다. 이는 드리프트, 할루시네이션, 성능 저하를 조기에 체계적으로 감지하는 방법입니다. 이를 통해 수동적인 현장 점검 대신 확장 가능한 품질 관리 시스템을 도입합니다.
AI의 행동은 시간이 갈수록 달라지기 때문에 무엇이 '정상'인지 정의하기 어렵습니다. Instana는 적응형 베이스라인을 통해 성능, 행동 및 비용 전반의 패턴을 학습하고 의미 있는 편차를 자동으로 탐지합니다.
지연 시간 급증, 비용 이상, 예상치 못한 동작 등의 문제를 조기에 식별하고 사용자에게 영향을 미치기 전에 조치를 취할 수 있습니다.
AI 시스템을 사용할 땐 무슨 일이 일어났는지 확인하는 것을 넘어 그 이유를 이해해야 합니다.
AI Agent and LLM Observability는 작업 수준 가시성을 도입하여 에이전트가 추론하고 의사 결정을 내리는 방식을 보여줍니다. 팀은 종단간 워크플로를 따라 LLM 호출, 호출 상호 작용 및 결과로 이어진 작업 순서를 확인할 수 있습니다.
이를 통해 복잡한 문제를 진단하고 AI 기반 의사 결정에 대한 책임을 집니다.
AI가 비즈니스 프로세스에 내장되면, 조직에는 AI 모니터링 이상의 확신, 통제 권한, 책임이 필요해 집니다.
IBM Instana는 AI Agent and LLM Observability를 통해 이렇게 팀을 지원합니다.
이제 AI Agent and LLM Observability 선공개를 보실 수 있습니다.
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