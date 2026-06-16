IBM® Z의 생산성 및 지능형 자동화를 위한 고급 에이전틱 AI

오늘날 기업들은 높아지는 생산성 기대치를 충족하는 동시에 인재 풀을 확대해야 한다는 압력을 점점 더 많이 받고 있습니다. IBM watsonx Assistant for Z는 모든 경험 수준의 사용자가 지능적인 대화형 AI 에이전트를 통해 참여할 수 있도록 지원함으로써 이러한 문제를 해결하기 위해 특별히 구축되었으며, 이를 통해 플랫폼의 접근성과 효율성을 높이고 미래에 대비할 수 있도록 지원합니다.
IBM watsonx Assistant for Z v3.3의 최신 릴리스에는 엔터프라이즈 운영을 간소화하고, 생산성을 개선하고, 조직이 미션 크리티컬 환경에서 AI를 보다 효과적으로 확장할 수 있도록 설계된 새로운 기능이 도입되었습니다.
이 릴리스에는 배포 유연성, 오케스트레이션, AI 모델 지원, 추론 인프라, 지식 변환에 중점을 둔 개선 사항이 포함되어 있습니다.
새로운 기능 및 개선 사항은 다음과 같습니다.
다음 개선 사항은 조직이 IBM Z 환경에서 운영을 간소화하고, 생산성을 개선하고, AI 채택을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
멀티 테넌시 지원을 통해 조직은 강력한 격리, 거버넌스 및 운영 유연성을 갖춘 전용 서비스 인스턴스를 배포할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 내부 부서든 별도의 개발 및 프로덕션 환경이든 관계없이 각 인스턴스를 독립적으로 구성, 관리 및 확장하여 고유한 요구 사항을 지원할 수 있습니다.
예를 들어, IBM과 같은 기업은 각각 고유한 사용자, 데이터 및 구성 세트를 가진 IBM watsonx Assistant for Z의 여러 인스턴스를 배포할 수 있습니다. 이러한 인스턴스는 개발, 테스트 및 프로덕션과 같은 비즈니스 부서, 지역, 사업부 또는 환경에 맞게 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 팀은 워크로드 전반의 분리 및 거버넌스를 유지하면서 특정 사용 사례를 해결할 수 있습니다. 멀티 테넌시 지원은 더 큰 배포 유연성을 제공함으로써 팀이 위험을 줄이고 관리를 간소화하면서 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원합니다.
사용자 의도를 이해하고, 관련 컨텍스트를 수집하고, 요청을 적절한 에이전트 또는 도구로 동적으로 라우팅하는 통합 오케스트레이션 계층은 조직이 AI 상호 작용을 간소화하고, 생산성을 개선하고, 의사 결정을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
이제 사용자는 Z Assistant에게 "현재 시스템 상태와 잠재적인 문제를 알려줘"라고 요청할 수 있습니다. 중앙 오케스트레이터는 이 요청을 관련 에이전트(예: IBM® Z OMEGAMON Insights Agent, CICS 에이전트 또는 IMS 에이전트)로 라우팅하여 사용자에게 요청된 정보를 제공할 수 있습니다.
이번 릴리스에서는 Spyre 기반 Granite 4.1에 대한 지원을 도입하여 민감한 기업 데이터의 보안과 지역성을 유지하면서 더 빠르고 효율적인 추론을 가능하게 합니다. x86에서 모델을 실행하는 고객은 계속해서 Llama 3.3-70b-Instruct를 사용할 수 있습니다. 이러한 개선 사항을 통해 조직은 생산성을 개선하고 보다 정교한 AI 기반 경험을 지원하는 데 도움이 되는 고급 AI 모델에 액세스할 수 있습니다.
이번 릴리스에서는 Red Hat AI Inference Server(RHAIIS) 및 AI Optimizer for Z를 통해 제공되는 새로운 AI 추론 서버를 도입합니다. 이 업데이트된 아키텍처는 IBM Z의 지능형 라우팅과 중앙 집중식 제어와 고성능 모델 제공 기능을 결합하여 엔터프라이즈 AI 워크로드를 위한 보다 유연하고 확장가능한 기반을 구축합니다. 이 접근 방식은 하이브리드 AI 환경 전반에서 일관된 거버넌스를 지원하는 동시에 성능과 효율성을 개선하도록 설계되었습니다. 추론 아키텍처를 발전시킴으로써 조직은 운영 감독 및 제어를 유지하면서 증가하는 AI 수요를 더 잘 지원할 수 있습니다.
이제 IBM Z Workload Scheduler Insights Agent의 향상된 기능을 통해 에이전트는 IBM Z Workload Scheduler 관련 지식 질문을 지원합니다. 이는 운영 기준을 사용하여 직무 관련 정보를 필터링하는 기능을 향상시키고 응답 시간을 단축합니다.
이제 상태 값, 워크스테이션 이름, 작업 이름과 같은 필터 기준에 따라 쿼리를 실행할 수 있습니다. 오류가 있는 작업, OCON으로 시작하는 모든 작업, 워크스테이션 CPU1에서 실행 중인 작업 및 작업 스트림 XYZ의 작업을 표시할 수 있습니다. 수집된 IBM Z Workload Scheduler 지식 기반을 활용하는 쿼리는 이제 "작업 XYZ의 작업 상태는 무엇을 의미해?"와 같은 질문을 할 수 있습니다. 또는 "CPBPLIM 매개변수의 의미는 뭐야?"라고 물을 수도 있습니다.
또한 이 에이전트는 메인프레임 전용 용어 사용을 지원합니다. 예를 들어, '작업 스트림' 대신 '애플리케이션'이라고 요청할 수 있습니다. 이러한 개선 사항을 통해 운영 팀은 관련 일정 정보에 빠르게 액세스하고 워크로드 활동에 대한 가시성을 높일 수 있습니다.
IBM® Z RAG Agent는 멀티홉 추론, 컨텍스트 축적 및 웹 검색을 포함하여 보다 스마트한 추론, 심층적인 컨텍스트 및 넓은 도달 범위를 위한 새로운 기능을 제공합니다.
멀티홉 추론 지원
복잡한 질문은 자동으로 더 작고 해결 가능한 단계로 나뉩니다. 에이전트는 각 단계에 독립적으로 답변한 후 최종 추천을 종합합니다. 예를 들어, "민첩성을 개선하고 클라우드 통합을 준비하면서 COBOL 애플리케이션 비용을 절감하려면 어떻게 해야 해?"라고 질문할 수 있습니다. 에이전트는 비용 동인, 현대화 옵션 및 클라우드 통합으로 분해한 후 명확한 답변으로 합성합니다.
컨텍스트 축적 지원
에이전트는 답변을 제공하기 전에 적응형 추론을 사용하여 내부적으로 여러 번 검색할 수 있으며, 쿼리를 구체화하고 답변을 제공하기 전에 주제에 대한 보다 완전한 이해를 구축하기 위해 정보를 축적할 수 있습니다. 예를 들어, 제품이 지원하는 언어에 대한 질문에는 지원 수준에 대한 자세한 정보를 제공하기 위해 초기 검색에서 언급된 각 언어에 대한 추가 검색이 포함될 수 있습니다.
웹 검색 지원
ZRAG 에이전트를 구성하여 검색 범위를 확장할 수 있는 옵션이 있습니다. 이를 통해 수집된 콘텐츠에 정보가 없거나 시간에 민감한 경우 에이전트가 신뢰할 수 있는 외부 출처를 사용하여 IBM Z 내부 문서를 보완할 수 있습니다. 예를 들어, "최신 IBM® z16 발표는 뭐야?"라고 질문하는 경우 에이전트는 최신 외부 인사이트로 내부 지식을 보완할 수 있습니다.
결론은 무엇일까요? 에이전트는 단순히 정보를 검색하는 데 그치지 않고 검색을 통해 지식을 축적하고, 복잡한 질문을 추론하고, 필요한 경우 RAG 코퍼스 너머로 확장하여 더 완전한 답변을 제공합니다.
조직이 AI 기능을 더 빠르게 탐색할 수 있도록 IBM watsonx Assistant for Z v3.3에서는 개념 증명 환경을 위한 경량형 배포 구성을 도입했습니다. 이 배포 옵션을 통해 고객은 자체 엔터프라이즈 지식과 사전 구축된 에이전트를 활용하면서 자신이 제어하는 환경 내에서 기능을 평가할 수 있습니다. 조직은 독점 정보를 수집하고, 고객 데이터와 상호 작용하고, 실시간으로 상황에 맞는 인사이트를 얻을 수 있으므로 AI 사용 사례의 실험과 검증을 가속화할 수 있습니다.
AI 에이전트는 고품질의 구조화된 지식에 액세스할 수 있을 때 가장 큰 가치를 제공합니다. 그러나 대부분의 조직 지식은 RAG 시스템이 처리하기 어려운 형식으로 존재합니다. 프레젠테이션 덱, 회의록, PDF 및 비디오 녹화에는 중요한 인사이트가 포함되어 있는 경우가 많지만, 구조화되지 않은 특성으로 인해 검색 정확도가 제한되고 AI 시스템이 관련 정보를 표시하기가 더 어려워질 수 있습니다.
Knowledge Transformer는 비정형 콘텐츠(vtt, mp4, ppt, pdf, docx, txt, md)를 RAG 시스템에 최적화된 분류 및 구조화된 마크다운 문서로 변환하는 AI 기반 서비스입니다. 지식 밀도와 컨텍스트 정밀도를 높임으로써 AI 에이전트는 훨씬 더 정확한 응답을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 슬라이드가 포함된 동영상으로 녹화된 90분 분량의 기술 세션에는 핵심 개념, 코드 예제 및 아키텍처 관련 결정 사항이 포함될 수 있습니다. Knowledge Transformer는 이를 추출하여 명확한 섹션과 검색 가능한 분류가 있는 구조화된 마크다운 문서로 구성합니다.
변환된 콘텐츠를 IBM® ZRAG에 통합하면 검색 정확도가 크게 향상되어 원본 형식으로는 찾아낼 수 없었던 정확한 해답을 얻을 수 있습니다.
IBM® Project Polaris는 초기 메인프레임 전문가의 요구 사항을 중심으로 설계된 간소화된 차세대 z/OS 사용자 경험을 선보입니다. 또한 watsonx Assistant for Z와 긴밀하게 연동되어, 사용자가 보다 효율적이고 자신 있게 업무를 수행할 수 있도록 전문가 수준의 지침과 상황에 맞는 추천을 제공합니다.
IBM watsonx Assistant for Z v3.3는 2026년 6월 26일에 정식 출시될 것으로 예상됩니다.
이 최신 릴리스에는 에이전틱 AI 기능을 한 단계 끌어올릴 새로운 혁신이 포함되어 있습니다. 오케스트레이션, 배포 유연성, AI 모델 지원 및 지식 변환의 새로운 발전을 통해 복잡성을 단순화하고, 생산성을 높이고, 결과를 가속화하는 동시에 IBM Z 환경에서 기대하는 보안, 거버넌스 및 안정성을 유지할 수 있습니다.
IBM watsonx Assistant for Z가 제공하는 기능을 통해 워크플로를 간소화하고, 작업을 자동화하고, 운영에 대한 더 깊은 인사이트를 얻으세요. IBM watsonx Assistant for Z에 대한 자세한 내용은 IBM 제품 페이지를 방문하거나 IBM 담당자에게 문의하세요.
IBM watsonx Assistant for Z 제품 페이지 방문