IBM® Z의 생산성 및 지능형 자동화를 위한 고급 에이전틱 AI

IBM® Z RAG Agent는 멀티홉 추론, 컨텍스트 축적 및 웹 검색을 포함하여 보다 스마트한 추론, 심층적인 컨텍스트 및 넓은 도달 범위를 위한 새로운 기능을 제공합니다.

멀티홉 추론 지원

복잡한 질문은 자동으로 더 작고 해결 가능한 단계로 나뉩니다. 에이전트는 각 단계에 독립적으로 답변한 후 최종 추천을 종합합니다. 예를 들어, "민첩성을 개선하고 클라우드 통합을 준비하면서 COBOL 애플리케이션 비용을 절감하려면 어떻게 해야 해?"라고 질문할 수 있습니다. 에이전트는 비용 동인, 현대화 옵션 및 클라우드 통합으로 분해한 후 명확한 답변으로 합성합니다.

컨텍스트 축적 지원

에이전트는 답변을 제공하기 전에 적응형 추론을 사용하여 내부적으로 여러 번 검색할 수 있으며, 쿼리를 구체화하고 답변을 제공하기 전에 주제에 대한 보다 완전한 이해를 구축하기 위해 정보를 축적할 수 있습니다. 예를 들어, 제품이 지원하는 언어에 대한 질문에는 지원 수준에 대한 자세한 정보를 제공하기 위해 초기 검색에서 언급된 각 언어에 대한 추가 검색이 포함될 수 있습니다.

웹 검색 지원

ZRAG 에이전트를 구성하여 검색 범위를 확장할 수 있는 옵션이 있습니다. 이를 통해 수집된 콘텐츠에 정보가 없거나 시간에 민감한 경우 에이전트가 신뢰할 수 있는 외부 출처를 사용하여 IBM Z 내부 문서를 보완할 수 있습니다. 예를 들어, "최신 IBM® z16 발표는 뭐야?"라고 질문하는 경우 에이전트는 최신 외부 인사이트로 내부 지식을 보완할 수 있습니다.

결론은 무엇일까요? 에이전트는 단순히 정보를 검색하는 데 그치지 않고 검색을 통해 지식을 축적하고, 복잡한 질문을 추론하고, 필요한 경우 RAG 코퍼스 너머로 확장하여 더 완전한 답변을 제공합니다.