IBM Cloud와 Red Hat을 통해 가상화의 미래 발전시키기

오늘 IBM은 IBM Cloud에서 사용할 수 있는 관리형 Red Hat OpenShift Virtualization Service인 Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud의 출시를 발표합니다.
IBM Cloud의 Red Hat OpenShift Virtualization Service는 엔터프라이즈급 IBM Cloud VPC Bare Metal Server에서 제공됩니다. 이 서비스는 현재 운영의 일관성을 유지하면서 향후 AI 기반 기능을 갖춘 클라우드 네이티브 컨테이너로의 명확하고 유연한 경로를 원하는 VM 우선 조직을 위해 설계된 안전하고 안정적이며 예측 가능한 가상화 환경을 제공합니다. 이 서비스는 2026년 6월 26일에 정식 출시되며, 2026년 6월 1일부터 비공개 베타가 제공됩니다.
가상화 환경은 빠르게 진화하고 있습니다. 라이선스 비용 상승, 갑작스러운 공급업체 변경 및 레거시 플랫폼 내 통합으로 인해 많은 기업이 미션 크리티컬 가상 머신을 실행하는 데 사용하는 기반을 재평가하고 있습니다. 가상화 팀은 축소되는 예산과 점점 더 복잡해지는 환경을 헤쳐나가면서 안정성, 규정 준수 및 예측 가능한 운영을 보장해야 한다는 압박을 그 어느 때보다도 많이 받고 있습니다.
업계 전반에서 기술 리더들은 다음과 같은 비슷한 과제에 직면해 있습니다.
가상 머신은 빠르게 다시 작성할 수 없는 ERP, EHR, 코어 뱅킹, 분석 및 LOB(Line of Business) 시스템과 같은 애플리케이션에 여전히 필수적입니다. 조직에 필요한 것은 현재의 워크로드를 실행하는 동시에 클라우드 네이티브 개발, Kubernetes 도입, AI 워크로드를 통한 DevOps 자동화와 같은 미래 옵션을 타임라인에 사용할 수 있는 안정적인 하이퍼바이저 환경입니다.
IBM Cloud의 Red Hat OpenShift Virtualization Service는 개방형 기술과 선택적 미래 경로 기능을 중심으로 구축된, 장기 로드맵을 갖춘 안전한 엔터프라이즈 지원 관리형 가상화 플랫폼을 제공합니다.
이 플랫폼은 Red Hat OpenShift Virtualization(KubeVirt + KVM)을 기반으로 하며, 가상화 워크로드에 맞게 특별히 최적화된 전용 VM 전용 클러스터 프로파일에 배포됩니다. 이 설계는 다음을 지원합니다.
IBM은 환경을 관리형 서비스로 프로비저닝하여 고객이 추가 구성 없이 즉시 가상 머신을 배포할 수 있도록 합니다. 이는 최초의 VM 플랫폼이며, 팀이 탐색하기로 선택하면 컨테이너 도입 또는 클라우드 네이티브 툴링을 위한 선택적 경로가 제공됩니다.
따라서 애플리케이션을 완전히 재설계하지 않고도 레거시 하이퍼바이저를 대체할 신뢰할 수 있는 대안을 찾는 조직에 적합합니다.
이 서비스에는 신뢰성, 일관성 및 예측 가능한 성능을 제공하기 위해 함께 작동하는 여러 기술 계층이 통합되어 있습니다.
1. 가상화를 위한 전용 클러스터 프로파일
이 프로파일은 컨테이너 중심의 오버헤드를 없애고 VM 밀도, CPU 스케줄링 및 네트워크 일관성에 맞게 환경을 조정합니다. 기존 하이퍼바이저의 운영 동작과 유사하면서도 Kubernetes 오케스트레이션의 이점을 누릴 수 있습니다.
2. Red Hat OpenShift Virtualization(KubeVirt + KVM)
KubeVirt는 기존 VM을 사용자 지정 리소스로 처리하여 Kubernetes에 통합합니다. 그 결과, VM 라이프사이클 운영을 위한 Kubernetes RBAC, OpenShift 네트워킹 및 표준 CRD를 통해 VM과 컨테이너를 모두 일관성 있게 관리할 수 있는 통합 추상화 계층이 생성됩니다. 이를 통해 VM 팀은 기존 워크플로와의 호환성을 유지하면서 더 효과적으로 제어할 수 있습니다.
3. Red Hat OpenShift Data Foundation(ODF)
Red Hat OpenShift Data Foundation은 가용성이 뛰어난 블록 및 파일 스토리지를 제공하고 VM의 영구 데이터를 처리합니다. 또한 상태 저장 워크로드, 스냅샷, 복제 및 영향이 적은 업그레이드 주기를 지원합니다. 이를 통해 전체 라이프사이클에서 일관된 스토리지 경험이 보장됩니다.
4. IBM Cloud 서비스와의 네이티브 통합
이 서비스는 ID 및 액세스를 위한 IAM, 암호화 키 관리를 위한 Key Protect, 엔드투엔드 가시성을 위한 IBM Cloud Monitoring 및 로그, 보안 강화를 위한 VPC 네트워크 격리 등 IBM Cloud의 거버넌스 및 보안 시스템과 직접 연결됩니다. 이러한 통합은 관리형이므로, 팀에서 이러한 구성 요소를 직접 오케스트레이션할 필요가 없습니다.
1. 관리형 운영으로 2일차 운영 간소화
가상화 플랫폼의 한 가지 어려운 점은 바로 패치 적용, 업그레이드, 문제 해결 및 규정 준수 유지와 같은 2일차 운영입니다. IBM의 관리형 서비스 모델은 다음을 처리하여 이러한 오버헤드를 대부분 제거합니다.
이는 안정적이고 예측 가능한 가상화 계층을 엔터프라이즈에 제공하고, 인프라 팀을 자주 소모시키는 운영 '소음'을 줄입니다. IBM Cloud 플랫폼은 99.99%의 재정 보증 SLA1에 의해 지원되므로 민감한 상시 가동 워크로드에 적합합니다. 자세히 알아보세요.
2. 저위험 VM 간 전환 경로
많은 조직에서 새로운 플랫폼을 채택하는 데 있어 가장 큰 장벽은 마이그레이션의 복잡성에 대한 두려움입니다. 이 서비스는 중단을 줄이고 예측 가능한 전환을 지원하도록 설계된 구조화된 VM 간 워크플로를 제공합니다. 조직은 Red Hat 마이그레이션 툴링과 IBM 및 Red Hat 전문가의 지원을 활용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
이를 통해 팀은 워크로드를 재설계하거나, 팀을 재구성하거나 운영 프로세스를 재작성하지 않고도 레거시 하이퍼바이저를 종료할 수 있습니다. 목표는 강제적인 전환이 아닌 전환 과정의 연속성과 안정성입니다.
3. 자동화 및 플릿 수준의 일관성
VM 자산이 확장됨에 따라 중앙 집중식 관리 및 자동화의 필요성이 중요해지고 있습니다. 이 서비스는 두 가지 핵심 도구를 사용하여 자동화 기반 확장을 지원합니다.
Ansible Automation Platform은 VM 프로비저닝, 정책 애플리케이션, 구성 적용, 반복 가능한 유지보수 워크플로와 같은 작업을 자동화하여 라이프사이클 관리를 간소화합니다. 또한 팀이 기존 플레이북을 재사용할 수 있도록 함으로써 현재의 자동화 투자를 보존하고 운영 일관성을 가속화합니다. 이를 보완하는 Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization은 플릿 전체의 거버넌스, 통합 가시성, 정책 기반 규정 준수 및 여러 클러스터에 걸친 리소스 최적화를 제공합니다. 엔터프라이즈는 이러한 기능을 함께 사용하여 일관성, 효율성 및 제어 능력을 향상하면서 대규모 VM 환경을 관리할 수 있습니다.
4. 엔터프라이즈 및 규제 대상 워크로드를 위한 강력한 보안
보안과 거버넌스는 플랫폼에 직접 내장되며, 여기에는 제한된 파드 보안 표준, 루트 권한 없이 실행되는 VM, 업무 강제 분리, 클러스터 전반의 암호화된 통신 등 플랫폼 수준의 강화가 포함됩니다. IBM Cloud 에코시스템은 IAM을 통한 통합 ID, Key Protect를 통한 키 관리, 감사 추적에 대한 로깅 및 관측 가능성, 엄격한 네트워크 경계를 유지하기 위한 VPC 격리를 통해 이러한 기반을 더욱 강화합니다. 또한 IBM Cloud 다중 영역 지원은 고가용성, 장애 도메인 분리 및 중복 인프라 계층을 제공하여 금융 서비스, 의료, 정부 및 통신과 같이 규정 준수 요구 사항이 엄격한 산업에서 요구하는 복원력을 충족합니다.
5. 일정에 맞춰 발전 가능
이 서비스는 VM 워크로드에 중점을 두지만, 컨테이너, DevOps 사례, Kubernetes 네이티브 툴링 또는 AI 워크로드를 도입할 수 있는 유연한 경로 또한 제공합니다. 조직은 지금 VM을 실행하고, 준비가 되면 Red Hat OpenShift on IBM Cloud로 확장할 수 있습니다. 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.
강제적인 시기는 없으며, 비즈니스가 원할 때 명확하고 지원되는 경로를 제공할 뿐입니다.
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud 서비스는 조직에 가상 머신 환경을 위한 안전하고 예측 가능한 관리형 기반을 제공합니다. 또한 IBM이 관리하는 라이프사이클 운영 및 SRE 지원을 통해 위험도가 낮은 VM 간 전환을 지원하고 비용을 안정화하며 운영 부담을 줄임으로써 레거시 가상화 플랫폼에서 벗어날 수 있는 실용적인 경로를 제공합니다. 엔터프라이즈급 보안, 규정 준수 제어 및 99.99%의 재정 지원을 받는 SLA를 갖춘 이 플랫폼은 미션 크리티컬 워크로드를 안심하고 실행할 수 있도록 설계되었습니다.
이에 못지않게 중요한 것은 팀이 시간이 지날수록 환경을 발전시킬 수 있는 유연성을 제공한다는 것입니다. 조직이 컨테이너를 도입하든, DevOps 방식을 채택하든 혹은 AI 지원 기능을 탐색하든, 이 플랫폼은 비즈니스가 준비되기 변경을 강제하지 않고도 명확한 선택적 경로를 제공합니다.
장기적인 안정성, 개방형 기술 선택, 신뢰할 수 있는 미래지향적인 가상화 전략을 추구하는 기업을 위해 Red Hat OpenShift on IBM Cloud Virtualization Service는 현재의 우선순위와 미래의 포부를 지원할 수 있는 강력하고 탄력적인 기반을 제공합니다.
조직은 시범 사업으로 시작하거나, 상호 운용성을 검증하거나, IBM 및 Red Hat 전문가와 협력하여 마이그레이션 계획을 수립할 수 있습니다.