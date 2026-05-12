IBM Cloud와 Red Hat을 통해 가상화의 미래 발전시키기

1. 관리형 운영으로 2일차 운영 간소화

가상화 플랫폼의 한 가지 어려운 점은 바로 패치 적용, 업그레이드, 문제 해결 및 규정 준수 유지와 같은 2일차 운영입니다. IBM의 관리형 서비스 모델은 다음을 처리하여 이러한 오버헤드를 대부분 제거합니다.

OpenShift 가상화 오퍼레이터의 전체 라이프사이클

컨트롤 플레인 및 워커 노드 업그레이드

지속적인 보안 패치

자동화된 장애 복구

작업자 노드 수정

연중무휴 24시간 SRE 모니터링 및 지원

이는 안정적이고 예측 가능한 가상화 계층을 엔터프라이즈에 제공하고, 인프라 팀을 자주 소모시키는 운영 '소음'을 줄입니다. IBM Cloud 플랫폼은 99.99%의 재정 보증 SLA1에 의해 지원되므로 민감한 상시 가동 워크로드에 적합합니다. 자세히 알아보세요.

2. 저위험 VM 간 전환 경로

많은 조직에서 새로운 플랫폼을 채택하는 데 있어 가장 큰 장벽은 마이그레이션의 복잡성에 대한 두려움입니다. 이 서비스는 중단을 줄이고 예측 가능한 전환을 지원하도록 설계된 구조화된 VM 간 워크플로를 제공합니다. 조직은 Red Hat 마이그레이션 툴링과 IBM 및 Red Hat 전문가의 지원을 활용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

워크로드 발견 및 평가

레거시 플랫폼에서 VM 이미지 변환

VM을 단계적으로 또는 한 번에 모두 마이그레이션

컷오버 전 애플리케이션 검증

네트워크 및 스토리지 패턴 유지

이를 통해 팀은 워크로드를 재설계하거나, 팀을 재구성하거나 운영 프로세스를 재작성하지 않고도 레거시 하이퍼바이저를 종료할 수 있습니다. 목표는 강제적인 전환이 아닌 전환 과정의 연속성과 안정성입니다.

3. 자동화 및 플릿 수준의 일관성

VM 자산이 확장됨에 따라 중앙 집중식 관리 및 자동화의 필요성이 중요해지고 있습니다. 이 서비스는 두 가지 핵심 도구를 사용하여 자동화 기반 확장을 지원합니다.

Ansible Automation Platform은 VM 프로비저닝, 정책 애플리케이션, 구성 적용, 반복 가능한 유지보수 워크플로와 같은 작업을 자동화하여 라이프사이클 관리를 간소화합니다. 또한 팀이 기존 플레이북을 재사용할 수 있도록 함으로써 현재의 자동화 투자를 보존하고 운영 일관성을 가속화합니다. 이를 보완하는 Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization은 플릿 전체의 거버넌스, 통합 가시성, 정책 기반 규정 준수 및 여러 클러스터에 걸친 리소스 최적화를 제공합니다. 엔터프라이즈는 이러한 기능을 함께 사용하여 일관성, 효율성 및 제어 능력을 향상하면서 대규모 VM 환경을 관리할 수 있습니다.

4. 엔터프라이즈 및 규제 대상 워크로드를 위한 강력한 보안

보안과 거버넌스는 플랫폼에 직접 내장되며, 여기에는 제한된 파드 보안 표준, 루트 권한 없이 실행되는 VM, 업무 강제 분리, 클러스터 전반의 암호화된 통신 등 플랫폼 수준의 강화가 포함됩니다. IBM Cloud 에코시스템은 IAM을 통한 통합 ID, Key Protect를 통한 키 관리, 감사 추적에 대한 로깅 및 관측 가능성, 엄격한 네트워크 경계를 유지하기 위한 VPC 격리를 통해 이러한 기반을 더욱 강화합니다. 또한 IBM Cloud 다중 영역 지원은 고가용성, 장애 도메인 분리 및 중복 인프라 계층을 제공하여 금융 서비스, 의료, 정부 및 통신과 같이 규정 준수 요구 사항이 엄격한 산업에서 요구하는 복원력을 충족합니다.

5. 일정에 맞춰 발전 가능

이 서비스는 VM 워크로드에 중점을 두지만, 컨테이너, DevOps 사례, Kubernetes 네이티브 툴링 또는 AI 워크로드를 도입할 수 있는 유연한 경로 또한 제공합니다. 조직은 지금 VM을 실행하고, 준비가 되면 Red Hat OpenShift on IBM Cloud로 확장할 수 있습니다. 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.

VM과 컨테이너를 나란히 실행

점진적으로 GitOps 및 CI/CD 도입

AI 기반 인프라 활용

중단 없이 클라우드 네이티브 기능 도입

강제적인 시기는 없으며, 비즈니스가 원할 때 명확하고 지원되는 경로를 제공할 뿐입니다.