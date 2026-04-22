Adobe와 IBM: 에이전트 및 AI 기반 고객 경험 제공

Adobe와 IBM은 고객이 마케팅, 콘텐츠 제작, 브랜드 거버넌스에서 생성형 AI 및 에이전틱 AI의 가치를 최대한 실현할 수 있도록 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
IBM watsonx 기술을 Adobe Experience Platform에 도입함으로써, IBM과 Adobe의 공동 고객은 마케팅 접점을 최적화하는 고객 경험 오케스트레이션을 제공함과 동시에 제작하는 콘텐츠에 대한 신뢰와 투명성을 보장할 수 있습니다. 동시에 Red Hat OpenShift를 통해 고객이 선택한 하이브리드 인프라에서 Experience Platform 콘텐츠와 자산을 관리 및 제공할 수 있어, 규제가 엄격하고 복잡한 기업 환경에 필요한 민첩성을 지원합니다.
Adobe Summit에서 이번 협력은 업계의 인정을 통해 그 가치를 더욱 확고히 했습니다. IBM은 IBM watsonx로 2026년 ‘올해의 Adobe 고객 경험 오케스트레이션 AI 기술 파트너’ 상을 수상하는 영예를 안았습니다. 이 상은 Adobe와의 강력한 파트너십과 혁신적인 AI 기반 고객 경험을 대규모로 제공하려는 양사의 공동 노력을 반영합니다.
Adobe Summit에서 IBM은 거버넌스, 투명성 또는 제어 기능을 저해하지 않으면서도 콘텐츠, 커뮤니케이션 및 경험을 대규모로 개인화하여 마케팅을 그 어느 때보다 소비자에게 관련성 있게 만들기 위해 Adobe와 어떻게 더욱 긴밀히 협력하고 있는지 선보이고 있습니다.
IBM과 Adobe는 Adobe Experience Platform에 새로운 차원의 인텔리전스, 거버넌스 및 운영 효율성을 도입하여 기업을 위해 설계된 엔터프라이즈급 에이전트 워크플로를 구현하기 위해 협력하고 있습니다.
마케터는 IBM watsonx를 Experience Platform 애플리케이션에 통합함으로써 예측 머신 러닝 모델, LLM 및 에이전트를 모두 엔터프라이즈급 투명성으로 관리하고 통제할 수 있는 기능을 확보하게 됩니다. 이를 통해 고객 여정을 최적화하고, 고객 의도를 이해하며, 지출 결정을 안내하는 데 사용되는 인사이트가 신뢰할 수 있고 설명 가능한 상태를 유지할 수 있습니다.
대규모로 신뢰를 제공하는 것이 이 접근 방식의 기본입니다. IBM watsonx.governance는 모델의 전체 라이프사이클을 추적하는 기능을 제공하며, 성능, 공정성 및 콘텐츠 평가 방식을 표준화합니다. IBM과 Adobe는 기업이 아키텍처가 요구하는 모든 곳에서 Adobe 및 IBM 솔루션을 배포하고 고객 경험을 조율할 수 있도록 지원하는 LLM 기반 도구를 공동으로 연구하고 있습니다. 이를 통해 거버넌스를 희생하지 않고도 하이브리드 환경 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 AI 경험을 가능하게 합니다.
AI 및 에이전틱 워크플로는 마케팅 영역을 넘어 기업에도 막대한 잠재력을 제공합니다. IBM과 Adobe는 Adobe Experience Platform Agent Orchestrator와 AI 에이전트의 기능을 watsonx Orchestrate의 에이전트 카탈로그 내에서 사용할 수 있도록 협력했습니다. IBM 고객은 카탈로그에서 직접 Adobe Marketing Agent에 액세스하여 Adobe의 고객 경험 인텔리전스를 다른 엔터프라이즈 에이전트 및 선택한 도구와 함께 활용할 수 있습니다. Adobe Marketing Agent 베타 버전은 2026년 4월 30일부터 에이전트 카탈로그를 통해 제공될 예정입니다
IBM은 watsonx.data를 활용하여 확장 가능하고 거버넌스가 적용된 방식으로 Adobe 에이전트에 자사 및 제3자 데이터 소스를 강화함으로써, Adobe와의 파트너십을 지속해 나가고 있습니다. 에이전트는 작업을 수행하는 데 필요한 컨텍스트가 있을 때 가장 큰 가치를 제공합니다. 그러나 엔터프라이즈 데이터에 대한 체계적인 관리와 색인화 기반이 없다면 이러한 컨텍스트를 유연하고 효율적으로 제공하는 것은 어렵습니다. 대규모로 신뢰를 구축하려면 강력한 모델뿐만 아니라 고품질의 관리된 데이터가 필요합니다.
AI는 이를 구동하는 데이터에 의해 강화되므로, IBM은 기업이 AI 및 에이전틱 워크플로를 위해 기존 엔터프라이즈 데이터의 가치를 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 데이터가 통합되고 정확하며 책임감 있게 사용되어 더 나은 결과를 이끌어낼 수 있도록 보장합니다
IBM Consulting은 데이터, 시스템, 의사 결정, 콘텐츠 및 워크플로로 구성된 생태계를 통합적이고 AI 기반의 운영 모델로 연결함으로써 고객이 마케팅 운영을 현대화할 수 있도록 지원합니다. 조직은 Adobe의 세계적 수준 기술과 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 AI에 대한 IBM의 전문성을 결합하여 마케팅, 콘텐츠 제작, 브랜드 거버넌스 전반에 걸쳐 에이전틱 AI의 가치를 최대한 활용할 수 있습니다.
엔드투엔드 AI 오케스트레이션 경험을 설계하고 신속하게 배포한 풍부한 경험을 바탕으로 IBM Consulting은 단편적인 접점이 아닌 지능형 에이전트, 자동화된 워크플로, 부서 간 프로세스가 조화를 이루며 작동하는 시스템을 구축하는 데 중점을 둡니다. IBM의 접근 방식은 고객의 요구를 예측하고, 서로 다른 팀 간의 활동을 조정하며, 사일로화된 기능으로 인한 마찰을 제거합니다. IBM Consulting은 Adobe 플랫폼의 강력한 기능을 활용하여 브랜드가 원하는 결과를 가속화하는, 더욱 적응력 있고 연결되며 상황에 맞는 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 이와 동일한 기능을 내부적으로 적용하여 워크플로를 재설계하고, 콘텐츠 공급망을 현대화하고, 대규모로 AI 기반 프로세스를 도입함으로써 자사의 글로벌 마케팅 조직을 혁신하고 있습니다. IBM Marketing의 실제 혁신 사례는 Adobe와 IBM이 고객이 AI 네이티브 마케팅 운영 모델을 구축하도록 지원해 생산성을 높이고, 산출 속도를 가속하며, 운영 비용을 낮추고, 보다 개인화된 고객 경험을 제공함으로써 비즈니스 성장을 이끌 수 있음을 보여줍니다.