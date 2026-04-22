Adobe와 IBM: 에이전트 및 AI 기반 고객 경험 제공

IBM watsonx 기술을 Adobe Experience Platform에 도입함으로써, IBM과 Adobe의 공동 고객은 마케팅 접점을 최적화하는 고객 경험 오케스트레이션을 제공함과 동시에 제작하는 콘텐츠에 대한 신뢰와 투명성을 보장할 수 있습니다. 동시에 Red Hat OpenShift를 통해 고객이 선택한 하이브리드 인프라에서 Experience Platform 콘텐츠와 자산을 관리 및 제공할 수 있어, 규제가 엄격하고 복잡한 기업 환경에 필요한 민첩성을 지원합니다.

Adobe Summit에서 이번 협력은 업계의 인정을 통해 그 가치를 더욱 확고히 했습니다. IBM은 IBM watsonx로 2026년 ‘올해의 Adobe 고객 경험 오케스트레이션 AI 기술 파트너’ 상을 수상하는 영예를 안았습니다. 이 상은 Adobe와의 강력한 파트너십과 혁신적인 AI 기반 고객 경험을 대규모로 제공하려는 양사의 공동 노력을 반영합니다.

Adobe Summit에서 IBM은 거버넌스, 투명성 또는 제어 기능을 저해하지 않으면서도 콘텐츠, 커뮤니케이션 및 경험을 대규모로 개인화하여 마케팅을 그 어느 때보다 소비자에게 관련성 있게 만들기 위해 Adobe와 어떻게 더욱 긴밀히 협력하고 있는지 선보이고 있습니다.