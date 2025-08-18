ABBYY와 IBM watsonx.ai Orchestrate, 엔터프라이즈 규모에서 KYC 자동화를 혁신

2025년 8월 18일
현재 ABBYY와 IBM은 정확성, 감사 가능성, 운영 민첩성을 요구하는 금융 서비스 및 보험 기관을 위해 규정 준수 우선 솔루션을 제공하고자 파트너십을 확장하고 있습니다. ABBYY의 고급 문서 AI 및 프로세스 AI를 IBM watsonx.ai Orchestrate의 AI 기반 에이전트와 결합하여, 문서 접수부터 규정 준수 모니터링에 이르는 전체 고객 확인(KYC) 프로세스를 투명하고 확장 가능한 지능형 워크플로로 전환하고 있습니다.
이러한 과정은 작업 자동화를 넘어, 실시간 위험 인사이트가 내장된 동적 엔드투엔드 오케스트레이션입니다.
수동 KYC는 느리고 오류가 발생하기 쉬우며 비용이 많이 듭니다. 기존의 자동화 도구는 문서 간 검증, 감사 준비, 실시간 프로세스 제어 측면에서 부족한 경우가 많습니다. 규정 준수 팀은 단절된 시스템, 불분명한 위험 신호, 증가하는 규제 압력으로 인해 계속 어려움을 겪고 있습니다.
ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate는 이러한 상황을 바꿉니다. 이러한 통합을 통해 기관은 온보딩을 간소화하고, 사기 위험을 줄이며, 자동으로 규정 준수 정책을 시행할 수 있으며, 프로세스와 문서를 모두 이해하는 AI가 이를 지원합니다.
모든 활동이 기록되고, 모든 작업을 설명할 수 있으며, 모든 단계를 감사할 수 있습니다.
ABBYY+IBM watsonx Orchestrate 통합을 통해 기관은 다음을 수행할 수 있습니다.
신규 보험 계약자를 온보딩하는 글로벌 보험사는 신원 문서를 캡처하고, 정보를 검증하며, 여러 관할 구역에서 AML/KYC 규정 준수를 보장해야 합니다.
ABBYY + IBM을 활용해 다음을 수행할 수 있습니다.
그 결과는 어떨까요? 지속적인 규정 준수로 더 안전하고 빠른 온보딩이 가능합니다.
ABBYY와 IBM은 함께 신뢰, 투명성, 민첩성이 필수적인 규제 산업을 위해 구축된 KYC 자동화의 새로운 기준을 제시합니다. 초기 문서 접수부터 지속적인 위험 모니터링까지, 이 통합을 통해 규정 준수 팀은 복잡성을 가중시키지 않고 사후 대응에서 사전 예방으로 전환할 수 있습니다.
마찰을 빚던 프로세스에서 지능형 프로세스로 거듭나며, KYC가 한층 스마트해졌습니다.
통합이 실제로 어떻게 이루어지는지 살펴보세요.