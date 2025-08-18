ABBYY와 IBM watsonx.ai Orchestrate, 엔터프라이즈 규모에서 KYC 자동화를 혁신

현재 ABBYY와 IBM은 정확성, 감사 가능성, 운영 민첩성을 요구하는 금융 서비스 및 보험 기관을 위해 규정 준수 우선 솔루션을 제공하고자 파트너십을 확장하고 있습니다. ABBYY의 고급 문서 AI 및 프로세스 AI를 IBM watsonx.ai Orchestrate의 AI 기반 에이전트와 결합하여, 문서 접수부터 규정 준수 모니터링에 이르는 전체 고객 확인(KYC) 프로세스를 투명하고 확장 가능한 지능형 워크플로로 전환하고 있습니다.

이러한 과정은 작업 자동화를 넘어, 실시간 위험 인사이트가 내장된 동적 엔드투엔드 오케스트레이션입니다.