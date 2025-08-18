ABBYY와 IBM watsonx.ai Orchestrate, 엔터프라이즈 규모에서 KYC 자동화를 혁신

2025년 8월 18일

현재 ABBYY와 IBM은 정확성, 감사 가능성, 운영 민첩성을 요구하는 금융 서비스 및 보험 기관을 위해 규정 준수 우선 솔루션을 제공하고자 파트너십을 확장하고 있습니다. ABBYY의 고급 문서 AI프로세스 AI를 IBM watsonx.ai Orchestrate의 AI 기반 에이전트와 결합하여, 문서 접수부터 규정 준수 모니터링에 이르는 전체 고객 확인(KYC) 프로세스를 투명하고 확장 가능한 지능형 워크플로로 전환하고 있습니다.

이러한 과정은 작업 자동화를 넘어, 실시간 위험 인사이트가 내장된 동적 엔드투엔드 오케스트레이션입니다.

통합에 대한 솔루션 개요 및 가치 제안

수동 KYC는 느리고 오류가 발생하기 쉬우며 비용이 많이 듭니다. 기존의 자동화 도구는 문서 간 검증, 감사 준비, 실시간 프로세스 제어 측면에서 부족한 경우가 많습니다. 규정 준수 팀은 단절된 시스템, 불분명한 위험 신호, 증가하는 규제 압력으로 인해 계속 어려움을 겪고 있습니다.

ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate는 이러한 상황을 바꿉니다. 이러한 통합을 통해 기관은 온보딩을 간소화하고, 사기 위험을 줄이며, 자동으로 규정 준수 정책을 시행할 수 있으며, 프로세스 문서를 모두 이해하는 AI가 이를 지원합니다.

ABBYY + IBM 통합을 통한 3가지 주요 차별화 요소 

  1. ABBYY Document AI는 유틸리티 청구서, 은행 거래 내역서, 기타 온보딩 문서에서 구조화된 데이터를 추출합니다. 스캔 상태가 좋지 않거나 국가별로 형식이 다른 경우에도 문제없습니다.
  2. IBM watsonx.ai Orchestrate는 그런 다음 KYC 워크플로 전체에서 정리된 데이터를 라우팅하여, 항목을 검증하고 후속 조치를 시작하며, 내부 규정 준수 플랫폼과 직접 통합합니다.
  3. ABBYY Process Intelligence는 각 사례를 모니터링하여 운영 데이터를 캡처하고 실시간으로 예외를 식별합니다. 문서 누락, 규정 준수 격차 또는 의심스러운 패턴과 같은 문제가 발생하면 시스템이 적절한 팀에 경고를 보내고 수정 에이전트 조치를 트리거합니다.

모든 활동이 기록되고, 모든 작업을 설명할 수 있으며, 모든 단계를 감사할 수 있습니다.

통합 작동 방식

ABBYY+IBM watsonx Orchestrate 통합을 통해 기관은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • ABBYY Document AI를 사용하여 대규모 온보딩 문서 수집 및 구조화
  • Orchestrate 에이전트를 통해 지능형 워크플로 단계 트리거(예: 위험 확인, 재제출 요청, 에스컬레이션)
  • ABBYY Process AI로 프로세스 적합성을 지속적으로 모니터링
  • 워크플로를 재시작, 라우팅, 수정하여 규정 준수 격차에 자동으로 대응
  • 모든 KYC 상호 작용에서 완전한 추적성 및 감사 준비 보장

주요 가치 제안을 제공하는 ABBYY + IBM 

  1. 자동화를 넘어 오케스트레이션된 인텔리전스로: 데이터 수집부터 의사 결정 실행까지 모든 단계가 조정되고 모니터링되므로 어떤 것도 놓치지 않습니다.
  2. 실시간으로 위험 파악: ABBYY Process AI는 병목 현상, 규정 준수 이탈, 예외를 선제적으로 가시화하여 문제가 위험으로 발전하기 전에 해결할 수 있도록 지원합니다.
  3. 기본 내장된 규정 준수: 모든 KYC 단계는 내부 및 외부 규제 요구 사항에 따라 기록, 측정, 조정되므로 항상 감사에 대비할 수 있습니다.
  4. 엔터프라이즈급 확장성: 온보딩 규모가 커짐에 따라 시스템도 확장되며, 감독 기능과 성능은 그대로 유지됩니다.

ABBYY + IBM을 통한 비즈니스 이점

  1. 더 적은 수동 단계로 더 빠르게 온보딩
  2. 자동화된 제어 및 경고를 통해 규정 준수 위험 감소
  3. 감사 준비성 및 거버넌스 투명성 향상
  4. 지능형 오케스트레이션을 통한 운영 비용 절감
  5. 서비스 제공 시간 단축으로 고객 만족도 향상

실제 사례: 금융 서비스 및 보험 사용 사례

신규 보험 계약자를 온보딩하는 글로벌 보험사는 신원 문서를 캡처하고, 정보를 검증하며, 여러 관할 구역에서 AML/KYC 규정 준수를 보장해야 합니다.

ABBYY + IBM을 활용해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 문서가 접수 시 캡처되고 구조화됩니다.
  • Orchestrator 에이전트가 세부 정보를 검증하고 다음 단계(예: 위험 프로파일링)를 실행합니다.
  • ABBYY Process AI는 워크플로의 편차나 지연을 모니터링합니다.
  • 문서가 누락되거나 위험 플래그가 나타나는 경우 시스템에서 고객에게 알리고 문제가 해결되면 워크플로를 재개합니다.
  • 모든 작업은 추적 가능하여 내부 정책, 규제 감사, 외부 보고를 지원합니다.

그 결과는 어떨까요? 지속적인 규정 준수로 더 안전하고 빠른 온보딩이 가능합니다.

KYC 자동화의 새로운 표준

ABBYY와 IBM은 함께 신뢰, 투명성, 민첩성이 필수적인 규제 산업을 위해 구축된 KYC 자동화의 새로운 기준을 제시합니다. 초기 문서 접수부터 지속적인 위험 모니터링까지, 이 통합을 통해 규정 준수 팀은 복잡성을 가중시키지 않고 사후 대응에서 사전 예방으로 전환할 수 있습니다.

마찰을 빚던 프로세스에서 지능형 프로세스로 거듭나며, KYC가 한층 스마트해졌습니다.

통합이 실제로 어떻게 이루어지는지 살펴보세요.

