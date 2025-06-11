데이터 통합의 패러다임 전환의 시작: watsonx.data integration 소개

2025년 6월 11일
오늘 IBM은 watsonx.data Integration을 도입하여 조직이 분석 및 AI를 위한 안정적인 데이터 제공을 확장하는 동시에 단일 데이터 통합 컨트롤 플레인을 통해 데이터 팀을 단편적이고 도구 중심적인 접근 방식의 제약에서 해방시킬 수 있도록 지원합니다.
잘못 설계된 데이터 통합 전략은 고품질의 안전하고 규정을 준수하는 데이터의 제공을 방해하여 실시간 분석, AI 이니셔티브, 데이터 웨어하우스 현대화 및 기타 전략적 프로젝트를 저해할 수 있습니다.
데이터 파이프라인의 양이 증가함에 따라 데이터 엔지니어는 비용, 성능 및 품질 고려 사항을 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 데이터 엔지니어의 대다수는 시간의 50% 이상을 단순히 기존 파이프라인과 인프라를 유지 관리하는 데소비하며, IT 리더의 95%는 통합 문제가 AI 도입을 방해하고 있다고 보고했습니다.
기업들은 데이터 스토리지 패러다임 전환의 끊임없는 주기와 씨름하고 있습니다. 이러한 끊임없는 변화로 인해 데이터 통합 도구, 유지 관리가 어려운 데이터 파이프라인이 압도적으로 확산되고 데이터 자산의 장기적인 가치가 감소했습니다. 데이터 엔지니어링 인재의 부족과 기존 파이프라인을 재사용할 수 없다는 점 때문에 상당한 비용과 기술 부채가 발생했습니다.
새로운 트렌드가 있을 때마다 데이터 파이프라인을 다시 작성해야 하지 않고 데이터 파이프라인 내의 비즈니스 로직이 스토리지 인프라에서 분리되는 세상을 상상해 보세요. 통합 스타일(실시간 스트리밍, 배치 ETL/ELT 또는 복제)을 선택하지 않고도 비즈니스 성과를 위해 구축할 수 있는 접근 방식을 생각해 보세요. 데이터 팀이 컨텍스트를 전환하거나 요구 사항을 포인트 솔루션에 강제로 맞추지 않도록 합시다. 데이터 엔지니어가 노코드, 로우코드, 코드 우선 방식 전반에 걸쳐 선호하는 작성 환경을 유연하게 활용하여 조직 내 기존 스킬을 최대한 활용할 수 있다면 어떨까요?
IBM은 watsonx.data Integration을 통해 단일 통합 스타일 또는 스토리지 아키텍처에서 분리된 재사용 가능한 파이프라인을 생성하는 통합 컨트롤 플레인을 제공하여 전문 도구에 대한 의존도를 제거합니다. 기존 파이프라인을 유지 관리하고 재작성하는 데 소요되는 시간을 줄이고, 무분별한 도구 확장을 제거하는 동시에 비용과 성능을 최적화하도록 설계된 유일한 적응형 데이터 통합 솔루션입니다.
watsonx.data Integration은 데이터 통합 전략의 미래에 대비할 수 있는 몇 가지 이점을 제공하도록 설계되었습니다.
조직은 watsonx.data Integration을 통해 단일 데이터 통합 컨트롤 플레인을 통해 모든 통합 스타일로 AI 지원 데이터를 제공할 수 있습니다. 조직은 더 이상 새로운 기술 변화가 있을 때마다 파이프라인을 다시 작성할 필요가 없으며 유연하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 데이터 전달의 미래를 받아들일 수 있습니다. watsonx.data Integration은 데이터 통합, 데이터 레이크하우스 및 데이터 인텔리전스 기능을 함께 원하는 조직을 위해 독립형 제품 또는 IBM watsonx.data 내의 통합 기능으로 사용할 수 있습니다.
이 IBM 웨비나에 실시간으로 참여하여 watsonx.data Integration가 데이터 팀이 AI 및 분석 이니셔티브를 위한 데이터 전송을 확장할 수 있도록 지원하는 방법을 살펴보거나, 라이브 데모를 예약하여 watsonx.data Integration이 비즈니스가 도구의 무분별한 확장을 최소화하고, 기술 부채를 줄이며, 데이터 파이프라인의 비용과 성능을 최적화하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지에 대한 맞춤형 조언을 받으세요. 데이터 통합을 통한 이점의 한계를 함께 재정의합시다.
신뢰할 수 있는 데이터 제공을 확장하여 기업 내에서 AI 기반 혁신을 가속화하는 방법을 알아보세요.