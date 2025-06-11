데이터 통합의 패러다임 전환의 시작: watsonx.data integration 소개

잘못 설계된 데이터 통합 전략은 고품질의 안전하고 규정을 준수하는 데이터의 제공을 방해하여 실시간 분석, AI 이니셔티브, 데이터 웨어하우스 현대화 및 기타 전략적 프로젝트를 저해할 수 있습니다.

데이터 파이프라인의 양이 증가함에 따라 데이터 엔지니어는 비용, 성능 및 품질 고려 사항을 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 데이터 엔지니어의 대다수는 시간의 50% 이상을 단순히 기존 파이프라인과 인프라를 유지 관리하는 데소비하며, IT 리더의 95%는 통합 문제가 AI 도입을 방해하고 있다고 보고했습니다.

기업들은 데이터 스토리지 패러다임 전환의 끊임없는 주기와 씨름하고 있습니다. 이러한 끊임없는 변화로 인해 데이터 통합 도구, 유지 관리가 어려운 데이터 파이프라인이 압도적으로 확산되고 데이터 자산의 장기적인 가치가 감소했습니다. 데이터 엔지니어링 인재의 부족과 기존 파이프라인을 재사용할 수 없다는 점 때문에 상당한 비용과 기술 부채가 발생했습니다.