Instana로 구현하는 통합 관측 가능성: Logs in Context 소개

로그 통합. 디버깅 가속화. 도구 확산 제거.

호스트와 애플리케이션 전반에 분산된 로그 데이터는 사각지대를 만들고 근본 원인 분석을 느리고 어렵게 만듭니다. 레거시 도구에 의존하면 문제 해결에 필요한 맥락을 제공하지 못한 채 도구만 늘어나는 경우가 많습니다.

이 웨비나는 OpenTelemetry 기반의 통합 솔루션인 IBM® Instana의 Logs in Context를 소개합니다. 이 솔루션은 로깅을 관측 가능성 스택에 직접 통합하여 더 빠르고 스마트한 인시던트 대응을 가능하게 합니다.

발표자: Paul Watkins(IBM Instana 수석 제품 관리자)

온디맨드 웨비나에 등록하여 다음 방법을 알아보세요.

- 로그를 스택에 원활하게 통합하여 엔드투엔드 가시성을 확보하는 방법
분산된 레거시 솔루션을 대체하여 도구 확산을 줄이는 방법
- 심층적인 맥락 기반 성능 인사이트로 근본 원인 분석을 가속화하는 방법
- OpenTelemetry 표준을 활용해 유연하고 미래 변화에 대응할 수 있는 전략을 구축하는 방법

Logs in Context 관측 가능성 웨비나