오늘날 기업들은 점점 커져가는 '연결성의 혼란'에 빠져 허우적거리고 있습니다. 기술 스택이 폭발적으로 증가했지만, 거의 절반의 조직이 통합 계획 없이 확장한 것이 사일로, 기술 부채, 보안 위험, 혁신 지연을 초래했다고 인정합니다. 이 보고서에서는 기술 복잡성이 가속화되는 이유, 단절된 시스템으로 인해 민첩성과 의사 결정이 느려지는 방법, IT 리더가 통제력을 되찾기 위해 무엇을 할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 생성형 AI가 더 많은 압력을 가하면서 통합은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 조직이 확장하거나 뒤처지는지 여부를 결정하는 것은 통합입니다.

학습 내용

- 기술 확산이 통제 불가능한 수준으로 확대되고 있는 이유 - 기업의 86%가 기술 스택을 계속 확장하고 있으며, 70%는 그 어느 때보다 더 많은 기술 부채를 쌓고 있기 때문입니다.

- 연결성 혼란의 주요 위험에는 규정 미준수 증가, 경쟁력 상실, 데이터 접근성 저하, 수익에 영향을 미치는 중단 등이 포함됩니다.

- 조직의 81%가 사일로로 인해 중복 업무를 수행하고, 44%는 통합을 위해 여러 공급업체를 동시에 대응하는 파편화된 통합이 낭비를 초래하는 방식.

통합된 통합 플랫폼이 해결책이며, 애플리케이션, 데이터, API, 이벤트, B2B 전반에 걸쳐 민첩성, 생산성, 거버넌스를 되돌리는 이유.

전체 문서를 다운로드하여 연결성의 혼란을 극복하고 더욱 통합되고 탄력적이며 경쟁력 있는 비즈니스를 구축하는 방법을 알아보세요.