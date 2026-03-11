하이브리드 및 멀티클라우드 환경은 매번 민첩성을 약속하지만, 대부분의 기업에서는 오히려 복잡성을 초래합니다. 여러 통합 플랫폼은 중복, 흩어진 데이터, 보안 사각지대, 증가하는 규정 준수 문제를 야기합니다. 이 가이드에 접근하여 조직이 발목을 잡는 상위 장벽이 무엇인지 발견하고 통합된 통합 접근 방식에 대한 더 스마트한 통합 접근 방식을 설명하여 제어를 회복하고 생산성을 높이며 데이터의 진정한 가치를 열어줍니다

학습 내용

- 클라우드 간에 중복된 통합이 혁신을 저해하는 방법과 낭비를 없애는 방법을 알아보세요.

- 분산된 툴로는 글로벌 데이터 거주 규정을 충족하기 어려운 이유

- 멀티클라우드 환경이 보안 및 가시성 위험을 증가시키는 방식

- 섀도 통합이 거버넌스를 약화시키고 운영 사각지대를 만드는 이유.

전체 문서를 다운로드하여 통합 iPaaS 접근 방식이 하이브리드 멀티클라우드 환경에서 조직이 더 빠르게 움직이고, 규정을 준수하고, 완벽하게 제어하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.