AI는 전례 없는 속도로 기업을 혁신하고 있지만, 복잡성을 증폭시키고 위험을 높이며 레거시 통합 툴의 한계를 드러내기도 합니다. 조직들이 그 어느 때보다 많은 데이터를 생성하고 활용하게 되면서, 기존 iPaaS 솔루션은 이러한 속도를 따라가기 어려워지고 있습니다. 가이드에 액세스하여 새로운 차원의 AI 지원 통합이 연결성 혼란을 해소하고, 통제권을 되찾고, 비즈니스 전반에서 생성형 AI의 가치를 최대한 활용하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

학습 내용

- AI가 데이터 주권 위험부터 급증하는 API와 멀티클라우드 보안 과제에 이르기까지 통합 혼란을 증가시키는 이유

- IBM의 차세대 iPaaS가 클라우드, 지역, 데이터 소스, 통합 패턴 전반을 아우르는 단일 AI 지원 플랫폼으로 단편화를 제거하는 방법

- 하이브리드 통합, 중앙 집중식 거버넌스, 생성형 AI 기반 생산성을 포함하여 최신 iPaaS에 반드시 필요한 다섯 가지 구성 요소입니다.- IT 전문가와 비즈니스 기술 담당자 모두를 지원하는 통합 플랫폼을 통해 실현되는 민첩성, 생산성, 거버넌스의 비즈니스 영향.

전체 문서를 다운로드하여 통합 환경을 현대화하고 기업 전체에서 AI의 진정한 가치를 실현할 수 있는 방법을 알아보십시오.