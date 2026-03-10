지속적인 UX 개선 보고서

변화에 적응. 성능 최적화. 일관성 확보.

Enterprise Strategy Group(ESG)에 따르면 많은 조직이 새로운 아키텍처와 복잡한 멀티 클라우드 환경에 맞게 관측 가능성 도구를 적응시키는 데 어려움을 겪고 있습니다. 기존 디지털 경험 모니터링(DEM) 방식은 범위가 제한적이어서 일관된 모니터링을 보장하기 어렵고, 그 결과 사용자 만족도가 위협받을 수 있습니다.

이 연구 보고서는 레거시 DEM의 한계를 분석하고 이를 해결하기 위해 IBM Instana가 제공하는 종합적인 엔드투엔드 가시성을 설명합니다.

보고서를 다운로드하여 다음 방법을 알아보세요.

- 새로운 아키텍처 패턴을 지원하도록 관측 가능성 도구를 적응시키는 방법

- 분산된 멀티 클라우드 환경 전반에서 성능을 모니터링하고 최적화하는 방법

- 모든 인프라 계층에서 일관된 관측 가능성 커버리지를 확보하는 방법

- 기존 DEM 방식의 핵심 한계를 극복하는 방법

- 엔드 사용자 경험을 개선하는 종합적인 엔드투엔드 가시성을 확보하는 방법