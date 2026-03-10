IBM Instana를 통한 엔드 사용자 디지털 경험 지속 개선

변화에 적응. 성능 최적화. 일관성 확보.

Enterprise Strategy Group(ESG)에 따르면 많은 조직이 새로운 아키텍처와 복잡한 멀티 클라우드 환경에 맞게 관측 가능성 도구를 적응시키는 데 어려움을 겪고 있습니다. 기존 디지털 경험 모니터링(DEM) 방식은 범위가 제한적이어서 일관된 모니터링을 보장하기 어렵고, 그 결과 사용자 만족도가 위협받을 수 있습니다.

이 연구 보고서는 레거시 DEM의 한계를 분석하고 이를 해결하기 위해 IBM Instana가 제공하는 종합적인 엔드투엔드 가시성을 설명합니다.

보고서를 다운로드하여 다음 방법을 알아보세요.

- 새로운 아키텍처 패턴을 지원하도록 관측 가능성 도구를 적응시키는 방법
- 분산된 멀티 클라우드 환경 전반에서 성능을 모니터링하고 최적화하는 방법
- 모든 인프라 계층에서 일관된 관측 가능성 커버리지를 확보하는 방법
- 기존 DEM 방식의 핵심 한계를 극복하는 방법
- 엔드 사용자 경험을 개선하는 종합적인 엔드투엔드 가시성을 확보하는 방법

지속적인 UX 개선 보고서