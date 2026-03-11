IT 복잡성은 예산을 낭비하고, 혁신을 늦추며, 성장 기회를 숨기고 있습니다. 이 보고서는 AI, 하이브리드 클라우드 및 엔드투엔드 워크플로우를 기반으로 하는 지능형 IT 자동화가 조직의 낭비를 줄이고 위험을 감소시키며 측정 가능한 비즈니스 가치를 창출하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다. 고도로 자동화된 기업은 이미 IT 비용 절감, 시장 출시 기간 단축, 사이버 보안 강화, 수익 성장 증대 등 큰 성과를 거두고 있습니다.

학습 내용

섀도우 IT, 기술 부채, 그리고 IT 예산의 최대 24%를 소모하는 비효율성을 포함한 IT 복잡성의 실제 비용.

- 지능형 IT 자동화를 통해 성능을 향상하여 IT 비용을 최대 28% 절감하고 사이버 보안 사고를 36% 줄이는 방법.

고도로 자동화된 조직이 AI 기반의 혁신을 통해 더 빠른 클라우드 채택과 더 깊은 가시성 및 더 높은 ROI를 달성하고 더 나은 성과를 내는 이유.

- AI 지원 워크플로가 전체 IT 자산에서 수작업을 줄이고 정확도를 높이며 운영 민첩성을 가속화하는 방법.

전체 문서를 다운로드하여 비즈니스의 복잡성을 줄이고 IT 자산을 진정한 성장의 엔진으로 전환하는 데 도움이 될 수 있는 전략을 알아보세요.