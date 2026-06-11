최신 인프라를 위한 사이버 복원력 플레이북

사이버 공격이 모든 산업에서 심화되며 운영, 재무 및 평판 위험을 초래하고 있습니다. 2025년 데이터 유출로 인한 전 세계 평균 비용은 444만 달러에 이르며, 미국에 기반을 둔 조직은 사고당 평균 1,022만 달러를 지출해 사상 최고치를 기록했고, 유출된 조직 중 약 49%가 보안 지출을 늘릴 계획이라고 답했습니다.

사이버 복원력, 즉 사고를 예방하고 견디며 복구하는 능력은 전사적 차원에서 경영진의 주도 아래 거버넌스·위험 관리와 검증된 사고 대응·검증 가능한 복구 체계를 결합하여 압박 속에서도 연속성을 보장해야 합니다.



이 플레이북은 조직의 기본 관행부터 중요 데이터를 보호하고 연속성을 유지하는 데 필요한 IT 능력에 이르기까지 미래에 대비한 AI 기반 사이버 복원력 전략의 개요를 설명합니다.

또한 AI가 어떻게 탐지, 예측, 대응을 재구성하여 비즈니스에 미치는 영향을 줄이고 더 빠르게 복구할 수 있도록 지원하는지도 알아볼 수 있습니다.