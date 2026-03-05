유틸리티 운영의 전환: 시스템, 인텔리전스, 사람의 연결

유틸리티 산업은 증가하는 수요, 노후화된 인프라, 확대되는 네트워크 복잡성에 직면해 있습니다. 선도적인 조직들은 운영 에코시스템을 통합하고 데이터 접근성을 개선하며 인력을 새로운 디지털 역량으로 무장시킴으로써 가능한 변화를 보여주고 있습니다. 이 보고서는 유틸리티 조직들이 네트워크를 현대화하고 복원력을 강화하며 혁신을 가속화할 수 있도록 지원하는 로드맵을 제시합니다.



주요 내용:



• 통합된 운영 에코시스템은 운영 대응성을 18% 높이고, 더 빠른 협업 의사결정을 가능하게 합니다.

• 운영 인텔리전스는 정전 복구 속도를 17% 향상시키고, 예측 정확도를 14% 개선하며, 자산 활용도를 12% 향상시킵니다.

• 인재 투자는 핵심 요소이며, 선도적인 유틸리티 조직들의 96%가 OT/IT 교차 기능 팀과 공식 거버넌스를 구축하고 있습니다.

• 현대화 자금은 자산 갱신, 디지털 혁신, 조직 변화를 동기화할 수 있는 독보적인 기회를 제공합니다.

• 데이터 접근성 24% 개선과 에너지 효율성 16% 향상은 연결되고 지능화된 운영의 잠재력을 보여줍니다.



유틸리티 조직들이 현대화 투자를 극대화하고 보다 복원력 있고 효율적이며 디지털 역량을 갖춘 차세대 네트워크를 구축하는 방법을 알아보려면 보고서 전문을 확인하세요.