AI 시대의 보험 산업: AI 잠재력의 실현

인공 지능이 산업 전반을 재편하는 가운데 보험 산업은 중대한 전환의 시점에 서 있습니다. 이 보고서는 보험 조직이 AI 혁명을 어떻게 탐색하고 있는지 조명하며, 앞으로의 주요 기회와 중대한 과제를 함께 제시합니다. 보험 경영진이 보험금 청구 처리에서 고객 참여에 이르기까지 운영 전반에 걸쳐 AI 투자를 빠르게 늘리고 있지만, 여전히 데이터 준비도, 인재 격차, 거버넌스 체계 측면에서 어려움을 겪고 있습니다. 이 연구는 선도적인 보험사들이 새로운 위험을 관리하는 동시에 AI 기반 경쟁 우위를 어떻게 구축하고 있는지 보여주며, 점점 더 알고리즘 중심으로 전환되는 미래에서 성공하기 위해 보험 리더들이 우선적으로 다루어야 할 전략적 과제를 제시합니다.



주요 내용:

• 보험 업계의 AI 투자가 가속화되고 있으며, 생성형 AI 활용 사례로 초점이 이동하고 있습니다.

• 대부분의 보험사는 AI 배포를 위한 데이터 접근성과 품질 측면에서 상당한 격차에 직면해 있습니다.

• 신뢰, 인재, 규정 준수 및 거버넌스는 여전히 AI 도입의 주요 장벽입니다.

• AI는 보험금 청구 및 인수에서 개인화된 고객 경험에 이르기까지 핵심 보험 기능을 혁신하고 있습니다.

• 경쟁 우위는 혁신과 책임감 있는 AI 관행의 균형을 맞추는 데 달려 있습니다.



보험사가 AI를 전략적으로 구현하여 운영 효율성을 혁신하고, 고객 경험을 향상시키며, 새로운 수익원을 창출하는 방법을 알아보려면 AI 시대의 보험 보고서 전문을 확인하세요.