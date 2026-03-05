정부는 이제 아무런 조치를 취하지 않는 것 자체가 추가적인 위험이 되는 AI 시대에 진입하고 있습니다. 전 세계 리더들은 국방, 보건, 교육, 시민 서비스 전반의 임무를 강화하기 위해 AI 투자를 빠르게 확대하고 있습니다. 그러나 이러한 진전을 데이터 준비도, 역량, 거버넌스 측면의 중대한 격차가 위협하고 있습니다. 이 보고서는 정부가 AI를 공공 인력이 역량을 발휘하도록 돕고 신뢰를 구축하며 국가 복원력을 강화하는 발전의 도구로 전환하는 방법을 제시하고, AI 중심의 미래에 대비하기 위해 정부 리더가 제도, 인프라, 인력을 어떻게 준비해야 하는지에 대한 시급한 과제를 제안합니다.

주요 내용:

• AI 예산이 급격히 증가하고 있으며, 생성형 AI 및 에이전틱 AI 중심으로 전환되고 있습니다.

• 현재 정부 데이터 중 AI 활용이 가능하거나 실제로 활용되는 데이터는 극히 일부에 불과합니다.

• 가장 큰 준비도 격차는 인재, 거버넌스, 신뢰입니다.

• 에이전틱 AI는 시민 서비스부터 긴급 대응에 이르기까지 정부 임무 전반을 혁신할 것입니다.

• 국가 AI 복원력은 교육, 인프라, 사이버 보안에 달려 있습니다.

정부가 AI를 운영하고 신뢰를 강화하며 인력의 미래에 대비할 수 있는 방법을 알아보려면 AI 시대의 정부 보고서 전문을 확인하세요.