IBM® Storage를 통한 사이버 복원력 구현

사이버 범죄가 증가하는 오늘날의 환경에서 AI 기반 스토리지 복원력이 중요한 이유를 알아보세요. 이 백서에서는 랜섬웨어의 위협, 기존 사이버 보안의 한계, 데이터 중심 전략이 비즈니스 연속성에 필수적인 이유에 대해 탐구합니다.

기존 사이버 보안으로는 충분하지 않은 이유 및 복구 전략이 비즈니스의 필수 요소가 된 이유

공격자가 백업과 기본 데이터를 표적으로 삼는 경우가 증가함에 따라 사이버 복원력에서 스토리지가 담당하는 중요한 역할

IBM Storage가 AI 기반 이상 탐지, 변경 불가능한 스냅샷 및 오케스트레이션된 워크플로를 결합하여 가동 중단 시간과 재정적 영향을 최소화하는 엔드투엔드 보호를 제공하는 방법

NIST 및 NIS2와 같은 규제 프레임워크에 부합하는 계층화된 데이터 중심 복원력 전략을 구축하기 위한 실용적인 단계

IBM Storage가 통합 AI 기반 보호, 조기 위협 탐지 및 신속한 복구를 제공하여 조직의 가장 중요한 자산인 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요.