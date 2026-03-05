양자 컴퓨팅이 빠르게 발전하면서 미래에는 기존 암호화 방식이 더 이상 안전하지 않을 수 있습니다. 동시에, 짧아진 인증서 수명 주기, 파편화된 도구, 그리고 제한된 가시성으로 인해 기업들은 오늘날 여러 가지 위험에 노출되어 있습니다.

이번 특별 웨비나에서는 조직이 선제적으로 대응하기 위해 지금 무엇을 해야 하는지 다음과 같은 핵심 내용을 다룹니다.



• 암호 자산에 대한 완전하고 정확한 가시성을 구축하는 방법

• 암호화 유연성을 둘러싼 긴급 대응을 촉발하는 시장 요인

• 하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서 암호 위험을 줄이기 위한 실용적인 단계

• 비즈니스를 방해하지 않으면서 퀀텀 세이프 마이그레이션을 준비하는 방법

취약점이 드러난 뒤 대응하거나 양자 위협이 현실화될 때까지 기다리지 마십시오. 계획하고, 우선순위를 정하고, 신속하게 실행하기 위한 인사이트를 확보하세요.

웨비나 영상을 시청하고 발표 자료를 다운로드하여, IBM이 조직의 암호 보안 체계를 강화하고 양자 내성 기반을 갖춘 미래를 준비하는 데 어떻게 지원할 수 있는지 확인해 보십시오.