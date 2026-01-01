IBM Power Virtual Server 기반 고가용성 및 재해 복구 솔루션

기존 온프레미스 환경에서 하이브리드 클라우드 아키텍처로 전환하는 조직은 비즈니스 연속성을 보장하기 위한 강력한 전략을 점점 더 필요로 하고 있습니다. 고가용성(HA) 및 재해 복구(DR)는 하드웨어 장애, 소프트웨어 문제 및 대규모 서비스 중단으로부터 미션 크리티컬 워크로드를 보호하는 데 필수적입니다. 이 IBM® Redbooks 발행물은 엔터프라이즈급 클러스터링 기술과 클라우드 네이티브 자동화를 활용하여 IBM® Power Virtual Server에서 HA 및 DR을 구현하기 위한 IBM 솔루션을 설명합니다.

이 발행물은 PowerHA SystemMirror, GLVM 및 복제 서비스를 IBM® PowerVS의 지역 이중화 기능과 결합하여 복원력 있는 아키텍처를 설계하고 배포하는 방법을 설명합니다. 또한 Ansible 및 Terraform과 같은 자동화 프레임워크를 다루며, 이를 통해 무중단 운영과 간소화된 장애 조치 워크플로를 구현할 수 있습니다. 아이덴티티 관리, 암호화 및 감사 대비를 포함한 보안 및 컴플라이언스 고려 사항도 솔루션 설계 전반에 통합되어 있습니다.

여기에 제공된 지침은 하이브리드 클라우드 환경에서 AIX, IBM i 및 Linux 워크로드를 위한 고가용성 및 재해 복구 솔루션을 제공할 책임이 있는 기술 전문가, 컨설턴트, IT 설계자 및 전문가를 대상으로 합니다. 이 간행물에 설명된 모범 사례와 청사진을 따르면 조직이 예측 가능한 복구 목표(RPO/RTO)를 달성하고, 엄격한 SLA를 충족하고, 예상치 못한 중단이 발생하더라도 지속적인 운영을 보장할 수 있습니다.