IBM Z의 AI: 애플리케이션 및 예

인공 지능(AI)이 산업을 지속적으로 변화시키는 가운데 조직은 AI 워크로드를 배포하기 위해 강력하고 안전하며 확장가능한 플랫폼을 찾고 있습니다. 엔터프라이즈급 신뢰성과 성능으로 유명한 IBM Z는 이러한 수요를 충족할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

이 IBM Redbooks 간행물은 독자들에게 IBM Z의 진화하는 AI 환경을 소개하고 플랫폼의 AI 기능 및 전략적 가치에 관한 포괄적인 개요를 제공합니다. 이 책은 이제 막 AI 여정을 시작하는 사람이든 기존 이니셔티브를 확장하려는 사람이든 관계없이 모두의 요구 사항에 맞는 명확하고 실행 가능한 진입점을 제공합니다. IBM과 독립 소프트웨어 공급업체(ISV)의 턴키 솔루션을 살펴보고, AI를 기존 자산과 통합하는 방법 또는 맞춤형 AI 솔루션을 처음부터 구축하는 방법을 알아보세요.

이 IBM Redbooks 간행물은 주로 IBM z/OS에 초점을 맞춥니다. Linux on IBM Z 및 LinuxONE에 관심이 있는 경우에는 IBM Redbooks 간행물인 AI for Linux on IBM Z와 LinuxONE 애플리케이션 및 예(REDP-5756)를 참조하세요.

이 책은 실제 사례, 아키텍처 인사이트와 실용적인 지침을 통해 IT 리더, 아키텍트 및 개발자가 IBM Z에서 AI의 잠재력을 최대한 활용하여 디지털 시대의 혁신, 효율성과 경쟁 우위를 주도할 수 있도록 지원합니다.