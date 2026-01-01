IBM Storage Scale System 소개 가이드

이 IBM Redpaper 발행물은 IBM® Storage Scale 및 IBM® Storage Scale System(이전 명칭: IBM® Elastic Storage Server(IBM ESS) 및 IBM® Elastic Storage System(또한 IBM ESS로 알려짐))에 대한 개요를 제공합니다. 이 확장 가능하고 고성능인 데이터 및 파일 관리 솔루션은 IBM Storage Scale 기술을 기반으로 구축되었습니다. 신뢰성, 성능 및 확장성을 제공하며 다양한 요구 사항에 맞게 구현할 수 있습니다.

최신 IBM Storage Scale System 6000은 기존 스토리지와 통합하면서 새로운 글로벌 데이터 플랫폼을 확장하거나 구축할 수 있도록 투자 보호를 제공하는 가장 혁신적인 시스템입니다. 이 시스템은 플래시에서 하이브리드로, 또는 하드 디스크 드라이브(HDD)에서 하이브리드로 확장할 수 있는 향상된 무중단 업그레이드를 지원합니다. IBM Storage Scale System은 환경 내 두 가지 서로 다른 스토리지 매체를 활용하여 스케일 업 또는 스케일 아웃이 가능하며, 200 Gb Ethernet 또는 InfiniBand NDR-400과 같은 기술을 지원할 준비가 되어 있습니다.

이 발행물은 솔루션과 그 아키텍처를 이해하는 데 도움을 제공합니다. 환경에 가장 적합한 솔루션을 선택하는 방법, 솔루션의 설치 및 통합을 계획하는 방법, 그리고 솔루션을 올바르게 유지 관리하는 방법을 설명합니다.

이 솔루션은 다음과 같은 물리적 및 논리적 구성 요소의 조합으로 구성됩니다.

하드웨어

운영 체제

스토리지

네트워크

애플리케이션

IBM Storage Scale 및 IBM Storage Scale System 구성 요소에 대한 이해는 환경을 계획하는 데 핵심 요소입니다.

이 문서는 비용 효율적인 클라우드 서비스와 빅데이터 솔루션을 제공하는 책임을 맡고 있는 기술 전문가(컨설턴트, 기술 지원 인력, IT 아키텍트, IT 전문가)를 대상으로 합니다. 이 문서의 내용은 고객 데이터에서 인사이트를 도출하여 비즈니스 성과, 제품 개발 및 과학적 발견을 최적화하기 위한 적절한 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.