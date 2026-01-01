이 Redpaper는 IBM® Storage Virtualize와 IBM Storage Scale을 활용하여 다양한 워크로드(전통적 환경, 클라우드 환경, 최신 워크로드, 예: SAP, 웹 애플리케이션, 유전체 분석)에 적합한 파일 액세스 인터페이스를 제공하는 고성능 파일 및 블록 액세스 솔루션을 설명합니다. 이 문서는 구현 엔지니어를 위해 IBM® FlashSystem 및 기존 IBM® Storwize를 블록 스토리지로 통합하고, IBM Storage Scale을 활용한 네트워크 파일 시스템(NFS) 파일 액세스를 구성하는 단계별 가이드를 제공합니다.

이 솔루션은 소규모 스토리지 용량을 가진 중소기업을 위해 설계되었으며, 주로 파일 액세스 기능이 포함된 블록 스토리지를 필요로 하는 IBM FlashSystem 고객을 대상으로 합니다. 이 솔루션은 주로 IBM 비즈니스 파트너를 통해 제공될 예정이며, 고객에게 통합된 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 NAS, Citrix 또는 홈 디렉터리 사용 사례를 위한 것이 아닙니다.