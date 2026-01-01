Machine Learning for IBM z/OS를 통해 데이터를 인사이트로 전환

데이터의 기하급수적 성장과 인공 지능의 등장은 인사이트를 획득하고 효율성을 개선하며 수익을 높일 수 있는 기회를 조직에 제공합니다. 데이터는 혁신의 기반이며, 조직은 실시간 액세스를 지원하는 동시에 경쟁력을 유지하고 라이프사이클 전반에 걸쳐 데이터를 보호하기 위해 고급 AI 기능을 사용해야 합니다.

IBM Z는 많은 Fortune 500대 기업의 핵심 비즈니스 프로세스를 지원하는 안전한 다중 워크로드 트랜잭션 플랫폼을 제공합니다. 특히 핵심 트랜잭션과 데이터가 IBM Z에서 생성되기 때문에 그 보안, 가용성, 안정성 및 확장성이 AI를 위한 강력한 환경으로 작용합니다.

일부 조직은 이전에 민감한 데이터를 IBM Z 외부로 옮겼습니다. 하지만 현재 다수의 조직은 엄청난 데이터 증가, 보안 위험 증가와 실시간 인텔리전스의 필요성으로 인해 이러한 선택을 재고하고 있습니다. 조직은 AI에 대해 데이터 중력 전략을 따릅니다. 즉, 대규모로 실시간 비즈니스 및 운영 관련 인사이트를 얻으려면 AI 워크로드가 IBM Z에서 트랜잭션을 구동하는 애플리케이션 및 데이터와 함께 배치되어야 합니다.

Machine Learning for IBM z/OS는 조직이 가장 중요한 워크로드에 가깝게 IBM z/OS에 직접 머신 러닝 모델을 배포할 수 있도록 지원합니다. 이 안전한 환경에서 AI 스코어링 서비스는 트랜잭션 애플리케이션 및 데이터와 함께 실행되어 높은 처리량을 지원하고 응답 시간을 최소화하며 일관된 서비스 수준 계약(SLA)을 제공합니다.

이 책에서는 Machine Learning for IBM z/OS 버전 3.2.0 (MLz)을 소개하고, IBM Z의 AI의 고유한 가치와 비즈니스 이점을 설명합니다. 또한 AI를 비즈니스 목표 및 사용 사례에 맞게 조정하는 데 도움이 되는 지침도 제공합니다. 더불어 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드 환경에서 IBM Z 데이터에 액세스하여 이를 사용하는 패턴을 설명하고, 모델 개발, 배포, 추론 및 배포 후 모니터링 모범 사례도 소개합니다.