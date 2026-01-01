대마불사: 생성형 AI 시대에 메인프레임 탈출 프로젝트가 실패하기 쉬운 이유

일부 AI 공급업체와 시스템 통합업체가 메인프레임 탈출이라는 "꿈"을 내세우고 있지만, 데이터는 현실이 이와 매우 다르다는 점을 보여줍니다.



생성형 AI는 소프트웨어 개발의 기술 장벽을 낮추고, 코드 이해와 자동 완성을 도우며, 팀이 일상 업무를 더 효율적으로 처리하도록 지원하는 우수한 기술임이 분명합니다. 하지만 메인프레임 탈출을 실현하는 마법 같은 툴과는 거리가 멉니다.



대부분의 메인프레임 탈출 프로젝트는 막대한 비용 초과를 초래하는 데 그치지 않고, 비즈니스와 운영 연속성까지 위협합니다. 워크로드를 신중하게 평가하고 최적의 플랫폼을 선택하는 플랫폼 스마트 접근 방식을 채택하면, 대부분의 운영에서 더 큰 수익을 거둘 수 있습니다.