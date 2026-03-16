IBM은 2025년 Gartner Magic Quadrant 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정되었습니다. 이는 데이터 과학자와 머신러닝 엔지니어가 기업 전반에서 영향력 있는 AI 애플리케이션을 구축, 배포 및 거버넌스할 수 있도록 지원하는 유연한 AI 중심 솔루션을 제공해온 IBM의 노력에 대한 인정이라고 생각합니다.

이 보고서를 통해 얻을 수 있는 내용은 다음과 같습니다.

책임감 있는 AI 구현, 비용 최적화, 대규모 자동화 등 데이터 과학 및 머신러닝 팀이 직면한 주요 과제 개요

오픈소스 및 독점 프레임워크, 모델, 배포 옵션을 유연하게 제공하는 IBM® watsonx 포트폴리오에 대한 인사이트

IBM이 watsonx.data 및 기타 기술을 통해 AI 지원 데이터 관리를 간소화하는 방법

Granite 파운데이션 모델, BeeAI 노코드 플랫폼, RAG 파이프라인 자동화를 위한 AutoAI 등 IBM의 혁신적 툴에 대한 세부 정보

AI 전략을 수립하든 기업 솔루션을 확장하든, 이 보고서는 데이터 과학 및 머신러닝 플랫폼 분야의 리더를 선택하는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.

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