HFS SAP SuccessFactors 서비스 Top 10 수상

IBM은 상위 15대 서비스 제공업체 중 고객의 소리(Voice of the Customer)에서 1위, 광범위한 서비스 및 제공 기능(Breadth of Services and Delivery Capabilities)에서 1위, 전체 SAP SuccessFactors Practice에서 2위로 선정되었습니다.