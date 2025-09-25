Bluetab의 데이터 준비성을 통한 생성형 AI 구현

데이터 준비부터 생성형 AI까지 기술 혁신을 주도합니다.

Bluetab은 선도적인 기업들이 인공 지능과 클라우드 기능을 통합하여 데이터 플랫폼을 설계, 구축 및 발전시키고 기술 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.

 

15년 이상의 경험을 바탕으로 Bluetab은 최첨단 기술과 애자일 방법론을 결합하여 고객이 데이터 관련 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
당사의 팀은 비즈니스를 이해하고 기술 언어를 구사하며 각 고객과 함께 협력하여 실질적인 영향력을 창출하는 전문가로 구성되어 있습니다.

데이터의 가치를 실현하고 극대화하여 프로세스를 혁신하고 더 나은 의사 결정을 내리며 인공 지능의 전략적 활용을 촉진하도록 지원합니다.

Bluetab의 업무 수행 방식은 긴밀하고 협력적이며 지식, 경험, 전문성을 바탕으로 합니다.

Bluetab은 진정한 혁신은 경험, 헌신, 그리고 시간이 지남에 따라 실질적이고 지속 가능한 결과에 초점을 맞추는 전문가적 관점에서 비롯된다고 굳게 믿습니다.

이점

데이터 및 AI 전문성

팀은 깊이 있는 기술 및 비즈니스 지식을 제공하여 모든 단계에서 데이터의 가치를 극대화합니다.
확장 가능한 맞춤형 솔루션

각 고객에 맞는 맞춤형 아키텍처를 설계하고 비즈니스 성장에 따라 확장할 수 있도록 구축합니다.

 
미래를 대비한 비전

최첨단 기술을 적용하여 효율성, 수익성, 민첩성 부문에서 실질적인 영향력을 창출합니다.
레거시 플랫폼 현대화

구식 시스템을 클라우드 네이티브 아키텍처로 교체하여 성능을 개선하고 비용을 절감합니다.
데이터 거버넌스 및 규정 준수

데이터 리니지, 품질 및 카탈로그 솔루션을 구현하여 규정 준수를 보장하고 신뢰를 구축할 수 있도록 지원합니다.
운영 개선을 위한 AI

유지보수, 고객 서비스, 사기 탐지 등의 부문에 예측 모델을 적용합니다.

기능

데이터 전략 데이터 준비성 데이터 AI 제품
리소스
Truedat
데이터 거버넌스 전략의 실행 가속화
Fastcapture
생성형 AI를 통한 메타데이터 자동 생성
Spark tune
Spark 데이터 프로세스 및 플랫폼 최적화 및 강화
