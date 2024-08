시장 변화에 앞서 나가려면 조직이 프로세스와 워크플로를 빠르게 발전시킬 수 있는 간결한 디지털 코어가 필요합니다. SAP 고객의 경우, 이는 ERP를 S/4HANA Cloud로 이전한다는 의미입니다. 이는 동급 최고의 전문 지식을 갖춘 헌신적인 파트너를 필요로 하는 전체적인 혁신입니다.

프리미엄 공급업체 옵션인 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP는 신뢰할 수 있는 단일 파트너를 통해 자문 서비스 및 구현 서비스부터 클라우드 IaaS, 애플리케이션 및 인프라 관리까지 모든 것을 관리하여 IBM Cloud에서 S/4HANA 배포를 가속화하고 간소화합니다.