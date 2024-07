YouCan 소개

2019년에 설립된 YouCan(ibm.com 외부 링크)은 온라인 SaaS 전자 상거래 플랫폼을 제공합니다. 모로코 라바트에 본사를 두고 아프리카 시장에 집중하고 있으며, 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 회사는 50명 이상의 직원을 보유하고 있습니다.