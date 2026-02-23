리소스 할당과 관리를 통합함으로써, Würth Group은 이제 600개 이상의 논리적 파티션(LPAR)을 IBM Power 서버 풀 전반에서 원활하게 유연하고 효율적으로 운영할 수 있습니다. 이 솔루션은 Linux에서 실행되는 100개 이상의 SAP HANA 데이터베이스를 지원하며, 새로운 SAP S/4HANA 애플리케이션으로의 전환을 뒷받침합니다.

Karsten Hespelt는 다음과 같이 말합니다. “과거에는 리소스가 제한적이어서 테스트 및 개발 작업을 위한 새로운 시스템을 신속하게 제공하기가 때때로 어려웠습니다. 우리는 시스템을 수동으로 이동시키고 모든 서버에서 워크로드를 관리해야 했으며, 이는 매우 시간이 많이 소요되는 작업이었습니다. IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity가 포함된 새로운 IBM Power 서버를 통해, 우리는 멀티 시스템 리소스 공유 구성 덕분에 신규 및 복제 환경을 모두 매우 신속하게 프로비저닝할 수 있습니다. 이는 우리의 역동적이고 민첩한 전환 프로젝트를 가속화하는 데 도움이 됩니다. IBM Power 플랫폼의 높은 자동화 수준과 결합되어, 우리는 더욱 복원력 있는 시스템 운영을 제공할 수 있습니다.”

Jörg Engel은 다음과 같이 설명합니다. “IBM Power의 유연성을 활용하여 우리는 SAP S/4HANA 전환 이전, 전환 중, 전환 이후에도 동일한 인프라를 사용할 수 있습니다.” "이는 항상 전체 리소스를 활용하면서 애플리케이션을 쉽고 점진적으로 이동 및 확장할 수 있기 때문에 과도한 프로비저닝을 줄이고 비용 효율성을 높입니다. 이는 마이그레이션 과정 전반에 걸쳐 20,000명의 동시 사용자를 위한 최적화된 성능을 제공할 수 있음을 의미합니다.”

상당한 비즈니스 트랜잭션이 중앙 SAP 애플리케이션을 통해 처리되기 때문에, 신뢰성과 24시간 가용성은 Würth Group에 매우 중요합니다. Jörg Engel은 다음과 같이 덧붙입니다. “특히 월말이 되면, 전 세계 44,000명의 정규직 영업 인력이 월간 목표를 달성하기 위해 판매 트랜잭션을 완료하는 데 비즈니스 애플리케이션을 연중무휴 24시간 활용합니다.” “IBM 솔루션을 통해 우리는 영업 팀을 지원하고 글로벌 비즈니스를 성장시킬 수 있는 견고한 기반을 갖추게 되었습니다.”

Würth Group에게 IBM Power 플랫폼의 또 다른 핵심 기능은 스케일업 기능입니다. Karsten Hespelt는 다음과 같이 말합니다. “IBM Power 플랫폼의 아키텍처 덕분에, 우리는 100개의 IBM Power 프로세서 코어 전반에서 100TB 규모의 SAP 비즈니스 애플리케이션용 대규모 데이터베이스를 문제 없이 운영할 수 있으며, 이를 통해 모든 사용자와 비즈니스 프로세스에 탁월한 성능을 제공합니다.” “SAP S/4HANA로의 마이그레이션의 일환으로, 우리는 이 데이터베이스를 최적화하기 위해 작업하고 있습니다. 고급 데이터 압축과 포괄적인 데이터 정리를 활용하여, 우리는 중앙 비즈니스 프로세스의 미래 경쟁력을 확보하기 위해 훨씬 더 작은 20GB SAP HANA 데이터베이스로 이전할 예정입니다.”

IBM Power 서버는 최대 가동 시간, 복원력 및 사이버 보안을 위해 설계되었습니다. 이 접근 방식에는 핫 스왑 가능 구성 요소, 내장형 이중화 기능 및 고급 가상화가 포함됩니다. 이러한 세심한 시스템 설계의 결과로, Würth Group은 SAP 애플리케이션과 데이터베이스를 IBM Power8로 이전한 이후 여러 세대의 시스템을 거치는 동안 IBM Power 서버와 관련된 인프라 차원의 예기치 않은 다운타임을 경험하지 않았습니다. 또한 서비스 용이성에 대한 집중은 표준화된 시스템 관리를 가능하게 하는 매우 안정적인 하드웨어 플랫폼으로 이어집니다. IBM Power 서버는 또한 양자 내성 암호화를 사용하는 하드웨어 가속 투명 메모리 암호화를 제공하여, 오늘과 미래의 위협으로부터 비즈니스 데이터를 더욱 효과적으로 보호합니다. Karsten Hespelt는 다음과 같이 덧붙입니다. “IBM Power 서버에서는 펌웨어 업데이트와 같은 모든 인프라 유지보수를 비즈니스 애플리케이션과 사용자에게 다운타임 없이 완료할 수 있습니다.” “IBM PowerVM Enterprise Edition의 Live Partition Mobility 기능은 계획된 다운타임이 거의 없는 솔루션을 제공하기 위한 기반입니다. 다른 플랫폼에서는 시스템을 안전하게 운영하기 위해 더 긴 유지보수 기간이 필요하며, 계획된 다운타임도 4배 더 많이 발생합니다.”

Jörg Engel은 다음과 같이 결론을 맺습니다. “우리는 IBM 및 SVA와 15년 이상 협력해 왔습니다. 그동안 SVA는 IBM 및 SAP 솔루션에 대한 깊은 지식을 여러 차례 입증해 왔습니다. SVA와 IBM의 전문가들은 원활한 현대화를 지원하고 비즈니스 위험을 최소화하기 위해 이번 업그레이드를 전문적으로 준비했습니다. 함께 우리는 가용성과 성능을 보장하면서 미래를 위한 새로운 유연성과 용량을 제공하는 최신 인프라 업그레이드를 원활하게 완료했습니다. 이제 우리는 새로운 SAP 솔루션을 더 빠르게 도입하고 최신 기능과 개선 사항을 활용할 수 있으며, SAP 환경의 미래 경쟁력을 확보하고 비즈니스의 클라우드 준비성을 높일 수 있습니다.”