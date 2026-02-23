Würth Group, SVA 및 IBM
Würth Group에서는 경쟁에서 앞서 나가기 위해 창의적인 새로운 개념을 신속하게 시장에 출시하는 것이 필수적입니다. Würth Group은 자사의 제공 제품 및 서비스에 디지털 서비스, IoT 기능 및 지속 가능한 특성을 더함으로써 고객의 요구를 충족하는 동시에 환경적 및 사회적 책임을 지원하고 있습니다.
Würth Group은 비즈니스 프로세스를 단순화하고 운영을 간소화하며 효율성을 향상시키기 위한 대규모 현대화 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 그룹의 내부 IT 서비스 공급자인 Würth IT와 함께, 회사는 중요한 핵심 비즈니스 애플리케이션과 데이터베이스를 최첨단 SAP S/4HANA 솔루션과 인메모리 SAP HANA 플랫폼으로 이전하고 있습니다. Würth IT는 Würth Group의 비즈니스 운영을 지원하기 위해 글로벌 IT 인프라, 애플리케이션 및 디지털 솔루션을 운영합니다.
Würth IT의 SAP Technology 팀장인 Jörg Engel은 다음과 같이 말합니다. “Würth Group은 디지털화에 의해 주도되고 있습니다. 변화하는 글로벌 시장에서 성공적으로 경쟁하기 위해, Würth IT는 Würth Group에 최신 애플리케이션, 툴 및 기술을 제공해야 합니다. 우리는 그룹의 연중무휴 멀티채널 운영을 원활하게 전환할 수 있고, 비즈니스 위험을 줄이며, 성장하고 지속적으로 혁신하는 데 필요한 성능을 제공할 수 있는 SAP용 미래 지향형 플랫폼을 찾고 있었습니다.”
계획된 인프라 업그레이드와 함께, Würth Group은 프로세스를 개선함으로써 운영 우수성을 높이는 것도 목표로 했습니다. 이는 복잡한 비즈니스 전환과 IT 전환 전반에 걸쳐 모든 시스템과 애플리케이션의 고가용성을 지원하기 위해, Würth IT가 매우 유연하고 확장 가능하며 신뢰할 수 있는 기반을 제공해야 함을 의미했습니다.
Würth IT는 IBM Platinum Partner인 SVA(System Vertrieb Alexander GmbH)와 협력하여 IBM Power 엔터프라이즈 서버를 기반으로 SAP 애플리케이션을 위한 유연하고 확장 가능한 인프라를 설계하고 구축했습니다. 이 완전 가상화 환경은 IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity를 활용하여 유연한 IT 운영을 위한 클라우드와 같은 민첩성을 제공합니다.
SVA와 Würth IT는 최신 IBM 및 Red Hat 관리 툴을 사용하여 자동화된 운영 및 오케스트레이션 계층을 구축함으로써 시스템 일관성과 전반적인 보안을 향상시켰습니다. 이를 통해 코드형 인프라(IaC)와 같은 DevOps 모범 사례를 활용하여 가상화 관리를 간소화하고 운영을 표준화하며 생산성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
새로운 SAP S/4HANA 솔루션 환경을 위한 빠르고 고성능이며 복원력 있는 데이터 스토리지는 IBM® Spectrum Virtualize 소프트웨어로 구축된 IBM® SAN Volume Controller 노드를 통해 제공되며, 이는 스트레치 클러스터로 구성되고 여러 IBM® Storage FlashSystem 스토리지 어레이로 지원됩니다.
Würth IT의 유닉스 시스템 선임 관리자 Karsten Hespelt는 다음과 같이 덧붙입니다. “우리는 IBM Platinum Partner인 SVA와 협력하게 되어 매우 기쁘며, 팀과의 협업은 최고 수준입니다. IBM 팀은 최신 기술을 배포하고 IBM 기술 스택 전반에 걸쳐 시스템 성능을 세부 조정할 수 있도록 가치 있는 조언과 실질적인 지원을 제공합니다. 고급 IBM Power 기능을 활용해 SVA와 함께 새로운 IBM Power 인프라로의 마이그레이션을 사용자에게 눈에 띄는 중단 없이 완료했습니다. SVA는 IBM과의 월간 미팅에서도 적극적으로 지원하고 있으며, 우리의 IT 운영을 더욱 신뢰성 있고 효율적으로 만드는 방법을 정확히 알고 있습니다. 그들은 최대 가용성과 보호를 달성할 수 있도록 정기적으로 보안 패치를 검토하고 권고합니다.”
Würth Group은 핵심 SAP 시스템을 운영하기 위해 IBM 및 Red Hat 운영 체제에 의존하고 있습니다. 가장 중요한 일부 서버에는 고급 장애 감지, 페일오버 및 복구 기능을 통해 거의 연속적인 애플리케이션 가용성을 제공하는 IBM 신뢰성 솔루션을 도입했습니다.
SAP 애플리케이션은 Würth Group의 많은 프로세스에서 중요한 역할을 수행합니다. 이 솔루션 환경에는 SAP S/4HANA 애플리케이션, SAP HANA 데이터베이스, SAP Extended Warehouse Management, SAP HANA 기반 SAP Business Warehouse 및 기타 SAP 솔루션이 포함됩니다. Würth Group은 SAP Cloud Connector 소프트웨어를 사용하여 하이브리드 클라우드 아키텍처를 구축하고 온프레미스 솔루션을 클라우드에 연결함으로써, SAP Business Technology Platform과 애플리케이션을 지연 없이 안정적이고 신속하게 통합하고 있습니다.
Würth IT의 인프라 책임자인 Harald Holl은 다음과 같이 말합니다. “IBM Power를 사용함으로써 우리는 최대 가용성, 최고 수준의 보안 및 최적의 성능을 보장합니다. 이는 SAP 워크로드를 최적화하기 위한 완벽한 기반입니다. IBM 및 SVA와의 협업은 완벽했으며, IBM 팀이 보여준 헌신과 전문성은 성공적인 구현의 핵심이었습니다.“
리소스 할당과 관리를 통합함으로써, Würth Group은 이제 600개 이상의 논리적 파티션(LPAR)을 IBM Power 서버 풀 전반에서 원활하게 유연하고 효율적으로 운영할 수 있습니다. 이 솔루션은 Linux에서 실행되는 100개 이상의 SAP HANA 데이터베이스를 지원하며, 새로운 SAP S/4HANA 애플리케이션으로의 전환을 뒷받침합니다.
Karsten Hespelt는 다음과 같이 말합니다. “과거에는 리소스가 제한적이어서 테스트 및 개발 작업을 위한 새로운 시스템을 신속하게 제공하기가 때때로 어려웠습니다. 우리는 시스템을 수동으로 이동시키고 모든 서버에서 워크로드를 관리해야 했으며, 이는 매우 시간이 많이 소요되는 작업이었습니다. IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity가 포함된 새로운 IBM Power 서버를 통해, 우리는 멀티 시스템 리소스 공유 구성 덕분에 신규 및 복제 환경을 모두 매우 신속하게 프로비저닝할 수 있습니다. 이는 우리의 역동적이고 민첩한 전환 프로젝트를 가속화하는 데 도움이 됩니다. IBM Power 플랫폼의 높은 자동화 수준과 결합되어, 우리는 더욱 복원력 있는 시스템 운영을 제공할 수 있습니다.”
Jörg Engel은 다음과 같이 설명합니다. “IBM Power의 유연성을 활용하여 우리는 SAP S/4HANA 전환 이전, 전환 중, 전환 이후에도 동일한 인프라를 사용할 수 있습니다.” "이는 항상 전체 리소스를 활용하면서 애플리케이션을 쉽고 점진적으로 이동 및 확장할 수 있기 때문에 과도한 프로비저닝을 줄이고 비용 효율성을 높입니다. 이는 마이그레이션 과정 전반에 걸쳐 20,000명의 동시 사용자를 위한 최적화된 성능을 제공할 수 있음을 의미합니다.”
상당한 비즈니스 트랜잭션이 중앙 SAP 애플리케이션을 통해 처리되기 때문에, 신뢰성과 24시간 가용성은 Würth Group에 매우 중요합니다. Jörg Engel은 다음과 같이 덧붙입니다. “특히 월말이 되면, 전 세계 44,000명의 정규직 영업 인력이 월간 목표를 달성하기 위해 판매 트랜잭션을 완료하는 데 비즈니스 애플리케이션을 연중무휴 24시간 활용합니다.” “IBM 솔루션을 통해 우리는 영업 팀을 지원하고 글로벌 비즈니스를 성장시킬 수 있는 견고한 기반을 갖추게 되었습니다.”
Würth Group에게 IBM Power 플랫폼의 또 다른 핵심 기능은 스케일업 기능입니다. Karsten Hespelt는 다음과 같이 말합니다. “IBM Power 플랫폼의 아키텍처 덕분에, 우리는 100개의 IBM Power 프로세서 코어 전반에서 100TB 규모의 SAP 비즈니스 애플리케이션용 대규모 데이터베이스를 문제 없이 운영할 수 있으며, 이를 통해 모든 사용자와 비즈니스 프로세스에 탁월한 성능을 제공합니다.” “SAP S/4HANA로의 마이그레이션의 일환으로, 우리는 이 데이터베이스를 최적화하기 위해 작업하고 있습니다. 고급 데이터 압축과 포괄적인 데이터 정리를 활용하여, 우리는 중앙 비즈니스 프로세스의 미래 경쟁력을 확보하기 위해 훨씬 더 작은 20GB SAP HANA 데이터베이스로 이전할 예정입니다.”
IBM Power 서버는 최대 가동 시간, 복원력 및 사이버 보안을 위해 설계되었습니다. 이 접근 방식에는 핫 스왑 가능 구성 요소, 내장형 이중화 기능 및 고급 가상화가 포함됩니다. 이러한 세심한 시스템 설계의 결과로, Würth Group은 SAP 애플리케이션과 데이터베이스를 IBM Power8로 이전한 이후 여러 세대의 시스템을 거치는 동안 IBM Power 서버와 관련된 인프라 차원의 예기치 않은 다운타임을 경험하지 않았습니다. 또한 서비스 용이성에 대한 집중은 표준화된 시스템 관리를 가능하게 하는 매우 안정적인 하드웨어 플랫폼으로 이어집니다. IBM Power 서버는 또한 양자 내성 암호화를 사용하는 하드웨어 가속 투명 메모리 암호화를 제공하여, 오늘과 미래의 위협으로부터 비즈니스 데이터를 더욱 효과적으로 보호합니다. Karsten Hespelt는 다음과 같이 덧붙입니다. “IBM Power 서버에서는 펌웨어 업데이트와 같은 모든 인프라 유지보수를 비즈니스 애플리케이션과 사용자에게 다운타임 없이 완료할 수 있습니다.” “IBM PowerVM Enterprise Edition의 Live Partition Mobility 기능은 계획된 다운타임이 거의 없는 솔루션을 제공하기 위한 기반입니다. 다른 플랫폼에서는 시스템을 안전하게 운영하기 위해 더 긴 유지보수 기간이 필요하며, 계획된 다운타임도 4배 더 많이 발생합니다.”
Jörg Engel은 다음과 같이 결론을 맺습니다. “우리는 IBM 및 SVA와 15년 이상 협력해 왔습니다. 그동안 SVA는 IBM 및 SAP 솔루션에 대한 깊은 지식을 여러 차례 입증해 왔습니다. SVA와 IBM의 전문가들은 원활한 현대화를 지원하고 비즈니스 위험을 최소화하기 위해 이번 업그레이드를 전문적으로 준비했습니다. 함께 우리는 가용성과 성능을 보장하면서 미래를 위한 새로운 유연성과 용량을 제공하는 최신 인프라 업그레이드를 원활하게 완료했습니다. 이제 우리는 새로운 SAP 솔루션을 더 빠르게 도입하고 최신 기능과 개선 사항을 활용할 수 있으며, SAP 환경의 미래 경쟁력을 확보하고 비즈니스의 클라우드 준비성을 높일 수 있습니다.”
Würth Group은 조립 및 체결 자재의 개발, 생산 및 판매 분야의 선도 기업으로, 독일 Künzelsau에 본사를 두고 있습니다. 이 그룹은 현재 80개국에 걸쳐 2,800개 이상의 매장과 400개 이상의 회사를 운영하며 87,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 이 그룹은 2024 회계연도에 202억 유로의 매출을 기록했습니다.
Würth IT는 그룹의 내부 IT 서비스 공급자이자 IT 컨설팅 조직으로, 모든 그룹 회사를 지원하며 물류부터 영업 및 이커머스에 이르기까지 Würth Group의 글로벌 비즈니스 프로세스를 디지털 솔루션으로 추진하고 있습니다.
IBM Platinum Partner인 SVA System Vertrieb Alexander GmbH는 독일을 대표하는 IT 시스템 통합업체로, 28개 지사에 3,800명의 직원을 두고 있습니다. SVA는 고품질 IT 인프라 및 포괄적인 IT 서비스를 전문으로 합니다. 이 회사의 기술 전문가들은 최적화와 지능형 소프트웨어 솔루션을 통해 기업이 IT 투자 가치를 극대화할 수 있도록 맞춤형 조언과 지원을 제공합니다.
가장 중요한 데이터베이스를 원활하게 스케일업하기 위해 IBM Power for SAP HANA를 선택하세요
© 2026 International Business Machines Corporation, 2026년 2월.
IBM, IBM 로고, IBM FlashSystem, IBM Spectrum, Power 및 PowerVM은 전 세계 여러 국가에 등록된 IBM Corporation의 상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 다른 회사의 상표일 수 있습니다. 현재 IBM 상표 목록은 ibm.com/trademark에서 확인할 수 있습니다.
등록 상표인 Linux는 전 세계적 상표 소유자인 Linus Torvalds의 독점 사용권자 Linux Foundation의 하위 라이센스에 의거하여 사용됩니다.Red Hat, JBoss, OpenShift, Fedora, Hibernate, Ansible, CloudForms, RHCA, RHCE, RHCSA, Ceph, Gluster, InstructLab는 미국 및 기타 국가에 등록된 Red Hat, Inc. 또는 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.