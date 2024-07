WAAY-TV 가상 채널 31은 앨라배마주 헌츠빌에 있는 ABC 계열 텔레비전 방송국으로, NASA의 George C. Marshall 우주 비행 센터가 있습니다. Allen Media Broadcasting이 소유한 WAAY-TV는 지역 뉴스, 날씨 정보, 스포츠 및 커뮤니티 이벤트를 제공하는 선도적인 업체입니다. 1959년부터 앨라배마 북부와 테네시 남부 지역에 서비스를 제공해 왔으며 직원 수는 74명입니다.

Enterprise Electronics Corporation(EEC) 소개

기상 레이더 및 위성 시스템 분야의 글로벌 리더인 IBM 비즈니스 파트너 EEC는 100개국 이상에서 약 1,100개의 원격 감지 시스템을 제조 및 설치했습니다. 1971년 앨라배마주 엔터프라이즈에서 설립된 이 회사는 성능을 향상시키는 새로운 기술을 도입하는 업계 선두업체입니다. 기술 혁신에 대한 집중은 계속해서 기업을 성공으로 이끄는 데 도움이 되고 있습니다.

The Weather Company 소개

IBM 비즈니스인 The Weather Company는 매일 전 세계적으로 수백만 명의 소비자와 수천 명의 마케팅 담당자 및 기업에 250억 개가 넘는 개인화되고 실행 가능한 예측 정보를 제공합니다. 회사는 The Weather Company의 API, 비즈니스 솔루션 사업부, The Weather Channel 및 Weather Underground의 디지털 제품을 통해 이를 달성합니다. The Weather Company의 제품에는 세계에서 가장 많이 다운로드된 날씨 앱, 25만 개의 개인 기상 관측소 네트워크, 미국 상위 20개 웹사이트, 세계 최대의 사물인터넷(IoT) 데이터 플랫폼, 업계 최고의 비즈니스 솔루션이 포함되어 있습니다.