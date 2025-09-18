지속적인 성장과 비용 절감을 위한 위험 관리 컨설팅을 제공하는 IBM Business Partner인 Vohkus
규제가 엄격한 산업 분야에서 활동하는 한 국제적인 위험 관리 컨설팅 회사가 스토리지 최적화를 원했습니다. 이 회사는 4개국에 데이터 센터를 운영하고 있으며 10년 동안 동일한 공급업체의 인프라를 사용해 왔습니다. 그러나 공급업체 지원이 종료되면서 데이터 센터의 안정성, 성능 및 용량이 저하하기 시작했습니다. 다운타임이나 데이터 손실은 운영 중단뿐만 아니라 평판 위험 및 계약상의 위약금 발생으로 이어질 가능성도 있었습니다.
이 컨설팅 회사는 당면한 문제를 해결하고 방대한 인프라를 통합하고자 했습니다. 그래서 공간을 최적화하고 운영 복원력을 높이며 지속적인 글로벌 성장을 지원하고 비용을 절감할 수 있는 자문사를 찾기 시작했습니다.
해당 컨설팅 회사는 IBM Business Partner인 Vohkus에 신뢰할 수 있는 자문사가 되어 달라고 요청했습니다. Vohkus는 뛰어난 기술 및 컨설팅 기술을 바탕으로 기업이 전략적 기술을 구현하도록 지원하며, 계획부터 일상적인 관리까지 모든 단계에서 도움을 줍니다.
Vokus의 제품 영업 전문가 담당 책임자인 Dave Johnson은 다음과 같이 말합니다. “Vokus는 공급업체에 구애받지 않기 때문에 각 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 기술, 이 경우에는 IBM Storage Platform 솔루션에 집중할 수 있습니다. IBM과 당사의 파트너십은 거래를 성사시키는 데 큰 도움이 되었습니다. 당사는 긴밀한 협력을 제안했지만 다른 입찰자들은 분열된 접근 방식을 제시했습니다."
Vohkus는 IBM과 협력하여 해당 컨설팅 회사를 위한 새로운 인프라를 설계했습니다. 각 지점에 IBM FlashSystem 7300 스토리지를 구축하고, 전용 IBM Storage Networking SAN64B-6 스위치 한 쌍을 배치했습니다. 이 모든 인프라는 IBM Storage Insights Pro 및 IBM Spectrum Control 플랫폼을 통해 관리됩니다.
Vohkus의 엔터프라이즈 영업 전문가인 Andrew Gillan은 "IBM FlashSystem 7300은 컨설팅 회사에서 요구하는 용량, 성능 및 비용 효율성을 제공합니다. 그러나 이 솔루션을 진정으로 돋보이게 한 것은 4세대 IBM FlashCore Modules의 관리 용이성과 내장된 사이버 복원력입니다.”
IBM FlashCore Modules(FCM4)은 표준 2.5인치 폼 팩터의 고성능 솔리드 스테이트 드라이브 제품군입니다. FCM4는 랜섬웨어에 대한 추가 방어를 위해 거의 실시간으로 AI로 강화된 통합 위협 탐지 기능을 제공합니다. 또한 스토리지의 Safeguarded Copy 기능은 변경할 수 없는 에어 갭 데이터 스냅샷을 제공합니다. 데이터가 손상되거나 운영이 중단되는 경우 컨설팅 회사는 일반적으로 60초 이내에 알려진 정상 시점부터 복구할 수 있습니다.
Vohkus가 컨설팅 회사 데이터 센터에 첫 번째 배포를 성공적으로 완료한 것은 다른 국가에서 진행될 3건의 배포에 대한 모범 사례가 될 것입니다. 국제적인 네트워크와 숙련된 프로젝트 관리 능력, 그리고 IBM의 지원이 결합되어 하나의 프로젝트로 원활하게 진행할 수 있었습니다.
IBM FlashSystem 어레이가 제공하는 최소 2:1의 데이터 감소율과 3:1의 성능 개선율을 통해 해당 컨설팅 회사는 비즈니스를 확장하는 동시에 안정적으로 중요한 운영을 유지할 수 있습니다. 또한 IBM FlashSystem의 위협 탐지 및 Safeguarded Copy 기능을 통해 다운타임 및 데이터 손실로부터 컨설팅 회사를 더 잘 보호하여 운영 복원력을 강화할 수 있습니다.
Gillan은 "이전에는 고객이 3개의 개별 기술 플랫폼을 사용하고 있었습니다. 이제 IBM Storage Insights Pro와 IBM Spectrum Control을 통해 전체 환경을 간편하게 관리하여 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다."라고 말합니다. 이 솔루션 덕분에 스토리지 설치 공간이 60개에서 6개의 랙 유닛으로 줄었습니다. 또한 복잡성, 전력 및 냉각 비용도 크게 감소하여 총소유비용(TCO)을 절감하고 해당 컨설팅 회사의 환경 전략에도 부합합니다.
Johnson은 "이 프로젝트를 진행하면서 IBM과의 관계가 정말 많이 발전했습니다. IBM과 함께 다른 분야에 진출할 기회가 생기면, 당사의 전문 지식을 모아 함께 다른 고객을 도울 수 있기를 기대합니다."라고 전합니다.
Vohkus는 모든 형태의 비즈니스 IT에 대한 컨설팅, 공급, 배포, 지원 및 관리를 제공합니다. 아웃소싱 인프라부터 전자 조달 및 제품 지원에 이르기까지 운영 비용을 절감하고 더 효율적인 업무 수행 방식을 구축하는 데 있어 탁월한 실적을 보유하고 있습니다.
