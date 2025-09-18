해당 컨설팅 회사는 IBM Business Partner인 Vohkus에 신뢰할 수 있는 자문사가 되어 달라고 요청했습니다. Vohkus는 뛰어난 기술 및 컨설팅 기술을 바탕으로 기업이 전략적 기술을 구현하도록 지원하며, 계획부터 일상적인 관리까지 모든 단계에서 도움을 줍니다.

Vokus의 제품 영업 전문가 담당 책임자인 Dave Johnson은 다음과 같이 말합니다. “Vokus는 공급업체에 구애받지 않기 때문에 각 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 기술, 이 경우에는 IBM Storage Platform 솔루션에 집중할 수 있습니다. IBM과 당사의 파트너십은 거래를 성사시키는 데 큰 도움이 되었습니다. 당사는 긴밀한 협력을 제안했지만 다른 입찰자들은 분열된 접근 방식을 제시했습니다."

Vohkus는 IBM과 협력하여 해당 컨설팅 회사를 위한 새로운 인프라를 설계했습니다. 각 지점에 IBM FlashSystem 7300 스토리지를 구축하고, 전용 IBM Storage Networking SAN64B-6 스위치 한 쌍을 배치했습니다. 이 모든 인프라는 IBM Storage Insights Pro 및 IBM Spectrum Control 플랫폼을 통해 관리됩니다.

Vohkus의 엔터프라이즈 영업 전문가인 Andrew Gillan은 "IBM FlashSystem 7300은 컨설팅 회사에서 요구하는 용량, 성능 및 비용 효율성을 제공합니다. 그러나 이 솔루션을 진정으로 돋보이게 한 것은 4세대 IBM FlashCore Modules의 관리 용이성과 내장된 사이버 복원력입니다.”

IBM FlashCore Modules(FCM4)은 표준 2.5인치 폼 팩터의 고성능 솔리드 스테이트 드라이브 제품군입니다. FCM4는 랜섬웨어에 대한 추가 방어를 위해 거의 실시간으로 AI로 강화된 통합 위협 탐지 기능을 제공합니다. 또한 스토리지의 Safeguarded Copy 기능은 변경할 수 없는 에어 갭 데이터 스냅샷을 제공합니다. 데이터가 손상되거나 운영이 중단되는 경우 컨설팅 회사는 일반적으로 60초 이내에 알려진 정상 시점부터 복구할 수 있습니다.