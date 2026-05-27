AI 기반 인사이트로 부동산 검사를 혁신하는 Verizon

Verizon의 글로벌 부동산(GRE) 팀원들은 IBM® Client Engineering, IBM Technology Expert Labs와 협력하여 IBM Maximo Visual Inspection(MVI)을 활용한 AI 기반 솔루션 개발을 위한 2부작 파일럿 프로젝트를 진행했습니다. 첫 번째 부분은 고급 컴퓨팅 비전 기술을 활용하여 건물 외관의 이상 징후를 정밀하게 식별하고 기록하는 건물 외관 검사 프로세스를 자동화하는 것이었습니다. 검사관은 MVI 모바일 앱을 사용하여 솔루션의 인공 지능(AI) 모델을 학습시켜 잠재적인 건물 외관 결함을 감지할 수 있었습니다. 이렇게 자동화된 프로세스는 더 높은 수준의 검사 일관성과 정확성으로 이어졌으며 수동 검사에 비해 필요한 시간과 노력을 크게 줄였습니다.

두 번째 부분은 소매점 환경에 초점을 맞췄습니다. Verizon의 GRE 조직은 MVI를 사용하여 매장 내 설비의 재고 및 설치 관리를 자동화했습니다. Verizon GRE는 MVI와 모바일 앱을 사용하여 고객 대면 iPad 세팅과 같은 물리적 매장 설비 및 기능의 이미지를 식별하고 카탈로그화하여 설계 사양에 맞게 설치되었는지 확인했습니다. 이 프로세스를 통해 Verizon의 소매 환경에서 간소화된 품질 보증과 일관된 고객 경험을 제공할 수 있었습니다. 그런 다음 해당 프로세스의 데이터를 Verizon의 기존 부동산 관리 소프트웨어인 IBM TRIRIGA Application Suite*와 통합하여 기록 및 조치 계획을 간소화했습니다. 수집된 데이터는 클라우드 기반 서버로 전송되어 다른 데이터 시스템과 통합할 수 있습니다.

각각의 사례에서 부동산 및 시설 관리를 위한 통합 작업장 관리 시스템 (IWMS)인 IBM TRIRIGA는 최적화된 포트폴리오 성과 및 자산 라이프사이클을 생성했습니다. 조직은 확장 가능한 모듈식 아키텍처를 통해 데이터 기반 의사 결정으로 비용을 절감하고 운영 효율성을 개선하는 동시에 향후 현대화를 위한 강력한 기반을 구축할 수 있었습니다.

IBM MVI를 Verizon의 운영에 통합함으로써 파편화된 수동 워크플로를 간소화된 지능형 시스템으로 대체했습니다. 솔루션의 엣지 배포 기능과 Maximo 에코시스템과의 원활한 통합을 통해 실시간 인사이트와 더 빠른 의사 결정이 가능해졌습니다. Verizon은 검사를 자동화하여 정확성과 효율성을 개선했을 뿐만 아니라 확장 가능한 데이터 기반 시설 관리의 토대를 마련했습니다.

*참고: IBM TRIRIGA는 이후 IBM Maximo Real Estate and Facilities로 발전했습니다. 핵심 IWMS 기능은 광범위한 Maximo Application Suite의 일부입니다. 이 고객 사례는 고객의 IBM TRIRIGA 사용을 반영합니다.