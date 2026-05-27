AI 기반 인사이트로 부동산 검사를 혁신하는 Verizon

IBM Maximo Visual Inspection을 활용하여 건물 유지보수 및 소매점 환경을 개선하는 Verizon
Verizon 로고가 팀 펜스키의 12번 쉐보레 머신을 장식하든, 전국 최고의 프로 스포츠 이벤트에서 빛을 발하든, Verizon은 일관된 우수성을 나타냅니다. 품질에 대한 이러한 약속은 인프라의 무결성과 신뢰성 유지가 가장 중요한 회사의 부동산에도 적용됩니다.
이 회사의 중요한 비즈니스 네트워킹 장치와 하드웨어를 보관하는 평범한 벽돌 건물에는 세심하고 정기적인 점검이 필요하며, 이는 운영 효율성과 직원, 고객, 클라이언트에게 훌륭한 경험을 보장하는 데 매우 중요합니다. 그러나 이처럼 광범위하고 다양하며 넓게 퍼져있는 중앙 사무실 네트워크와 소매점 및 운영 구조를 관리하고 검사하는 데는 상당한 어려움이 있었습니다.
기존에는 수작업으로 진행되던 사전 예방적 및 사후 대응적 건물 점검에는 시간과 리소스가 많이 소요되었습니다. 건물 외관의 이상 징후나 결함을 식별하고 기록하는 프로세스는 복잡하고 일관성이 없었습니다. 이처럼 비효율적인 프로세스는 중요 인프라의 유지 관리를 담당하는 사람들에게 많은 비용과 문제를 야기하는 것으로 드러났습니다. Verizon은 보다 정확하고 간소화된 시스템의 필요성을 인식하여 광범위한 물리적 위치 네트워크를 제대로 관리, 검사, 유지보수하기 위한 자동화 솔루션을 모색했으며, IBM에 도움을 요청했습니다.
건물 검사 프로세스
기술 기반 개선
리소스 부담
Verizon의 글로벌 부동산(GRE) 팀원들은 IBM® Client Engineering, IBM Technology Expert Labs와 협력하여 IBM Maximo Visual Inspection(MVI)을 활용한 AI 기반 솔루션 개발을 위한 2부작 파일럿 프로젝트를 진행했습니다. 첫 번째 부분은 고급 컴퓨팅 비전 기술을 활용하여 건물 외관의 이상 징후를 정밀하게 식별하고 기록하는 건물 외관 검사 프로세스를 자동화하는 것이었습니다. 검사관은 MVI 모바일 앱을 사용하여 솔루션의 인공 지능(AI) 모델을 학습시켜 잠재적인 건물 외관 결함을 감지할 수 있었습니다. 이렇게 자동화된 프로세스는 더 높은 수준의 검사 일관성과 정확성으로 이어졌으며 수동 검사에 비해 필요한 시간과 노력을 크게 줄였습니다.
두 번째 부분은 소매점 환경에 초점을 맞췄습니다. Verizon의 GRE 조직은 MVI를 사용하여 매장 내 설비의 재고 및 설치 관리를 자동화했습니다. Verizon GRE는 MVI와 모바일 앱을 사용하여 고객 대면 iPad 세팅과 같은 물리적 매장 설비 및 기능의 이미지를 식별하고 카탈로그화하여 설계 사양에 맞게 설치되었는지 확인했습니다. 이 프로세스를 통해 Verizon의 소매 환경에서 간소화된 품질 보증과 일관된 고객 경험을 제공할 수 있었습니다. 그런 다음 해당 프로세스의 데이터를 Verizon의 기존 부동산 관리 소프트웨어인 IBM TRIRIGA Application Suite*와 통합하여 기록 및 조치 계획을 간소화했습니다. 수집된 데이터는 클라우드 기반 서버로 전송되어 다른 데이터 시스템과 통합할 수 있습니다.
각각의 사례에서 부동산 및 시설 관리를 위한 통합 작업장 관리 시스템 (IWMS)인 IBM TRIRIGA는 최적화된 포트폴리오 성과 및 자산 라이프사이클을 생성했습니다. 조직은 확장 가능한 모듈식 아키텍처를 통해 데이터 기반 의사 결정으로 비용을 절감하고 운영 효율성을 개선하는 동시에 향후 현대화를 위한 강력한 기반을 구축할 수 있었습니다.
IBM MVI를 Verizon의 운영에 통합함으로써 파편화된 수동 워크플로를 간소화된 지능형 시스템으로 대체했습니다. 솔루션의 엣지 배포 기능과 Maximo 에코시스템과의 원활한 통합을 통해 실시간 인사이트와 더 빠른 의사 결정이 가능해졌습니다. Verizon은 검사를 자동화하여 정확성과 효율성을 개선했을 뿐만 아니라 확장 가능한 데이터 기반 시설 관리의 토대를 마련했습니다.
*참고: IBM TRIRIGA는 이후 IBM Maximo Real Estate and Facilities로 발전했습니다. 핵심 IWMS 기능은 광범위한 Maximo Application Suite의 일부입니다. 이 고객 사례는 고객의 IBM TRIRIGA 사용을 반영합니다.
MVI 파일럿 프로그램은 Verizon 검사 프로세스의 효율성을 높이고 부동산 포트폴리오의 유지 관리 및 개선을 간소화하는 강력하고 확장 가능한 솔루션을 선보였습니다.
"IBM과의 협력은 정확성과 효율성을 기술 중심으로 개선하여 건물 검사 프로세스를 혁신하는 데 도움이 되었습니다. AI 기반 MVI 솔루션은 리소스에 대한 부담을 완화했을 뿐만 아니라 소매점과 사무실 위치의 상태를 최적화하는 데도 도움이 되었습니다."라고 Verizon의 글로벌 부동산 자산운용 담당 선임 이사인 David Riccitelli는 말합니다.
자동화된 검사 프로세스는 건물 유지보수에 투입되는 시간과 리소스를 크게 줄여 GRE 팀이 보다 전략적인 작업에 집중할 수 있도록 했습니다. IBM TRIRIGA와의 통합은 원활한 데이터 관리와 보다 포괄적인 보고 프로세스를 제공하여 운영 효율성을 더욱 향상시킵니다. 전반적으로 AI 기반 솔루션은 Verizon의 GRE 운영을 개선했을 뿐만 아니라 복잡한 비즈니스 과제를 해결하는 데 있어 AI의 혁신적인 잠재력을 보여주었습니다.
Verizon은 수백만 명의 고객이 생활하고 일하고 즐기는 방식을 지원하고 개선하여 이동성, 안정적인 네트워크 연결, 보안에 대한 요구를 충족합니다. 뉴욕에 본사를 둔 Verizon은 전 세계 국가와 Fortune 500대 기업의 거의 대부분에 서비스를 제공합니다. 세계적 수준의 Verizon 팀은 고객이 현재 있는 곳에서 고객을 만나고 고객의 미래 요구 사항에 대비하기 위해 혁신을 멈추지 않습니다.
Verizon 글로벌 부동산 부서는 관리 및 기술 시설, 소매점 위치, 데이터 센터를 포함한 회사의 부동산 포트폴리오 관리를 담당합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 5월.
IBM, IBM 로고, Maximo 및 TRIRIGA는 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.