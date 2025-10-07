오클랜드 대학교, 학생회에 에이전트 솔루션 개발 의뢰
뉴질랜드의 저명한 교육 기관인 오클랜드 대학교, Waipapa Taumata Rau의 연구원들은 오랫동안 연구 자금 조달, 윤리 및 규제 요건의 복잡성으로 인해 어려움을 겪어 왔습니다.
연구 프로젝트를 시작하기 전에 연구자는 일반적으로 국내외 자금 지원 기관에 여러 신청서를 제출하며, 각 기관은 각기 다른 자격 요건, 신청 양식, 평가 기준을 가지고 있습니다. 연구비가 확보되면 연구자는 동물 또는 인간 참여자가 포함된 모든 연구에 대해 국가 또는 기관 윤리 위원회의 윤리 승인을 받아야 합니다. 또한 연구자가 해외 협력 대상에게 수출 규제 대상 데이터나 기술을 보내는 경우 뉴질랜드 정부에 수출 허가를 신청해야 합니다. 이러한 모든 요구 사항은 연구자에게 좌절감과 지연을 안겨주고 연구에 사용할 수 있는 시간을 크게 줄입니다.
이렇게 짜증나는 지연을 극복하기 위해 대학은 IBM과 협력하여 AI 석사 과정 학생들을 대상으로 해커톤을 개최했습니다. 이 이니셔티브는 IBM의 AI 및 생성형 AI 선임 전문가와 오클랜드 대학교의 인공지능 석사(MAI) 프로그램 책임자인 Thomas Lacombe 박사가 주도했습니다. 그들은 함께 대학 연구 및 혁신 사무실의 Nick Kearns가 제공한 사용 사례를 바탕으로 연구 신청 프로세스를 중심으로 한 해커톤 프레임워크를 함께 구축했습니다. IBM이 학생들을 돕기 위해 기술 플랫폼인 IBM® watsonx.ai 및 IBM Watsonx Assistant를 제공했으며, 해커톤의 평가 기준에 대한 체계적인 입력, 멘토링, 기술 전문성, IBM Business Partner ElementX를 함께 제공했습니다.
IBM watsonx.ai 기술을 사용하여 경쟁에 참여한 학생팀들은 보조금 신청, 윤리 신청, 수출 통제 허가에 대한 신청 및 검토 프로세스를 간소화하기 위해 혁신적인 AI 기반 에이전트를 개발하기로 했습니다. 이 학생들의 개념 증명 솔루션은 공개적으로 사용 가능한 문서의 데이터를 사용하고 퓨샷 프롬프트를 사용하여 검토자의 기대에 부합함으로써 연구자가 신청을 개선하고 자금 지원 기관, 대학 및 정부의 요구 사항을 준수할 수 있는 방법에 대해 관련성 있고 상황에 맞는 피드백을 제공했습니다.
학생들이 개발한 개념 증명 솔루션은 연구 관리를 위한 에이전틱 AI 솔루션의 가치와 실현 가능성을 입증했으며 연구자의 시간을 크게 절약할 수 있는 잠재력을 보여주었습니다. 에이전트는 테스트한 샘플 신청서 중 AI 95%를 적절한 위원회에 전달하고 신청 프로세스 중에 알려진 오류의 85%를 감지했습니다.
해커톤 이후에도 대학과 IBM은 연구 관리를 위한 엔터프라이즈 에이전트 솔루션 개발을 위해 지속적으로 협력하고 있습니다. IBM Cloud에 호스팅되는 IBM watsonx를 사용하는 솔루션은 저렴한 비용으로 운영되므로 대학에서 확장 가능한 온디맨드 도구를 사용할 수 있습니다.
1883년에 설립된 오클랜드 대학교는 뉴질랜드에서 가장 큰 대학으로, 40,000명 이상의 학생이 재학 중입니다. 이 기관은 연구 분야의 우수성과 혁신에 대한 헌신으로 유명하며, 다양한 분야에 걸쳐 광범위한 학부 및 대학원 프로그램을 제공합니다.
ElementX는 고급 AI 및 머신 러닝 솔루션 개발을 전문으로 하는 기술 회사입니다. 지능형 자동화와 데이터 기반 인사이트를 통해 사용자 경험과 효율성을 향상시키는 혁신적인 제품을 만드는 데 주력하고 있습니다. ElementX는 고객과 긴밀히 협력하여 고객의 고유한 요구 사항을 충족하는 솔루션을 맞춤화하고, 최첨단 기술을 활용하여 복잡한 문제를 해결하고 디지털 혁신을 주도합니다. 다양한 산업 분야에 걸친 전문성을 바탕으로 강력하고 확장 가능하며 영향력 있는 결과를 보장합니다.
