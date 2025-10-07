뉴질랜드의 저명한 교육 기관인 오클랜드 대학교, Waipapa Taumata Rau의 연구원들은 오랫동안 연구 자금 조달, 윤리 및 규제 요건의 복잡성으로 인해 어려움을 겪어 왔습니다.

연구 프로젝트를 시작하기 전에 연구자는 일반적으로 국내외 자금 지원 기관에 여러 신청서를 제출하며, 각 기관은 각기 다른 자격 요건, 신청 양식, 평가 기준을 가지고 있습니다. 연구비가 확보되면 연구자는 동물 또는 인간 참여자가 포함된 모든 연구에 대해 국가 또는 기관 윤리 위원회의 윤리 승인을 받아야 합니다. 또한 연구자가 해외 협력 대상에게 수출 규제 대상 데이터나 기술을 보내는 경우 뉴질랜드 정부에 수출 허가를 신청해야 합니다. 이러한 모든 요구 사항은 연구자에게 좌절감과 지연을 안겨주고 연구에 사용할 수 있는 시간을 크게 줄입니다.