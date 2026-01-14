매사추세츠 중부 최대의 헬스 시스템인 UMass Memorial Health는 7~8개 지역에 걸쳐 확장 중인 병원과 1차 진료 센터 네트워크를 운영하고 있습니다. Milford Regional Hospital을 포함한 최근 인수로 IT 에코시스템이 빠르게 확장되었습니다. 심장내과, 간호, 응급실(ED), 중환자실(ICU), 키오스크 등 각 부서는 서로 다른 앱, 레이아웃, 네트워크 요구 사항을 갖고 있어 디바이스 관리가 어렵습니다. 이러한 부서별 맞춤 설정은 통합적인 디바이스 관리를 어렵게 만듭니다.

기존 모바일 디바이스 관리(MDM) 솔루션은 IT 팀이 여러 인터페이스를 오가며 정책을 설정해야 하는 경우가 많습니다. 다른 주요 MDM 공급자는 관리자가 규정 준수 설정, 디바이스 기능, 구성 페이지를 번갈아 이동하도록 요구합니다. 이는 특히 기술이 환자 치료 결과와 의료진 생산성에 직접적인 영향을 미치는 헬스케어 분야에서 지연과 비효율을 초래합니다.

또 다른 과제는 디바이스 공동 사용이었습니다. 간호사, 의사, 기술자, 창고 직원은 근무 중 동일한 iPad나 Zebra 핸드헬드를 사용하는 경우가 많습니다. 경쟁 솔루션에서는 규정 준수를 유지하면서 사용자를 안전하게 할당하는 과정이 원활하지 않았습니다. 복잡성을 더하는 요소로, UMass는 수천 대의 디바이스에 정책을 신속하게 확장하면서도 모든 업데이트마다 의료진이 IT에 의존하지 않도록 할 필요가 있었습니다.

이러한 현실로 인해 UMass Memorial Health에는 대규모 환경에서도 일관성, 유연성, 복원력을 제공할 수 있는 MDM 플랫폼이 필요했습니다. IT 팀은 배포를 간소화하고, 보안을 강화하며, IT 부담을 줄이고, 의료진에게 적시에 적합한 툴을 제공하는 솔루션을 찾았습니다. UMass Memorial Health에 있어 그 중요성은 매우 컸습니다. 어떤 다운타임이나 잘못된 구성도 진료 제공, 환자 동의 워크플로, 심지어 재고 관리까지 방해할 수 있었기 때문입니다.