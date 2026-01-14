UMass Memorial Health는 IBM® MaaS360으로 디바이스 관리를 혁신했습니다.
매사추세츠 중부 최대의 헬스 시스템인 UMass Memorial Health는 7~8개 지역에 걸쳐 확장 중인 병원과 1차 진료 센터 네트워크를 운영하고 있습니다. Milford Regional Hospital을 포함한 최근 인수로 IT 에코시스템이 빠르게 확장되었습니다. 심장내과, 간호, 응급실(ED), 중환자실(ICU), 키오스크 등 각 부서는 서로 다른 앱, 레이아웃, 네트워크 요구 사항을 갖고 있어 디바이스 관리가 어렵습니다. 이러한 부서별 맞춤 설정은 통합적인 디바이스 관리를 어렵게 만듭니다.
기존 모바일 디바이스 관리(MDM) 솔루션은 IT 팀이 여러 인터페이스를 오가며 정책을 설정해야 하는 경우가 많습니다. 다른 주요 MDM 공급자는 관리자가 규정 준수 설정, 디바이스 기능, 구성 페이지를 번갈아 이동하도록 요구합니다. 이는 특히 기술이 환자 치료 결과와 의료진 생산성에 직접적인 영향을 미치는 헬스케어 분야에서 지연과 비효율을 초래합니다.
또 다른 과제는 디바이스 공동 사용이었습니다. 간호사, 의사, 기술자, 창고 직원은 근무 중 동일한 iPad나 Zebra 핸드헬드를 사용하는 경우가 많습니다. 경쟁 솔루션에서는 규정 준수를 유지하면서 사용자를 안전하게 할당하는 과정이 원활하지 않았습니다. 복잡성을 더하는 요소로, UMass는 수천 대의 디바이스에 정책을 신속하게 확장하면서도 모든 업데이트마다 의료진이 IT에 의존하지 않도록 할 필요가 있었습니다.
이러한 현실로 인해 UMass Memorial Health에는 대규모 환경에서도 일관성, 유연성, 복원력을 제공할 수 있는 MDM 플랫폼이 필요했습니다. IT 팀은 배포를 간소화하고, 보안을 강화하며, IT 부담을 줄이고, 의료진에게 적시에 적합한 툴을 제공하는 솔루션을 찾았습니다. UMass Memorial Health에 있어 그 중요성은 매우 컸습니다. 어떤 다운타임이나 잘못된 구성도 진료 제공, 환자 동의 워크플로, 심지어 재고 관리까지 방해할 수 있었기 때문입니다.
증가하는 과제를 해결하기 위해 UMass Memorial Health는 전사 MDM 솔루션으로 IBM MaaS360 통합 엔드포인트 관리(UEM) 솔루션을 도입했습니다. 이 플랫폼은 수천 대의 디바이스 전반에서 구성, 애플리케이션, 규정 준수를 관리할 수 있는 단일 정책 기반 인터페이스를 제공합니다. 다른 툴과 달리 MaaS360은 IT 관리자가 통합된 정책 프레임워크 내에서 홈 화면 구성, 웹 액세스 제한, 패스코드 적용, 앱 할당을 모두 수행할 수 있게 했습니다.
이 솔루션은 의료진의 역량도 강화했습니다. 간호사는 이제 IT 티켓을 제출하지 않고도 전용 MaaS360 앱 카탈로그에서 부서별 툴을 다운로드할 수 있어 리소스 접근 속도가 크게 향상되었습니다. 역할 기반 관리는 IT 리더가 기술자와 엔지니어에게 적절한 권한을 부여해 정책이 실수로 변경되는 것을 방지합니다. MaaS360을 선택함으로써 IT 리더는 디바이스 문제 대응에 쫓기기보다 성장과 혁신에 집중할 수 있게 되었습니다.
Venkat은 다음과 같이 말합니다. “MaaS360은 정책 적용부터 역할 기반 관리까지 유연성과 신뢰성을 제공해, 의료진은 환자에 집중하고 IT는 백그라운드에서 모바일 환경을 원활하게 관리할 수 있게 해줍니다.”
MaaS360 도입은 UMass Memorial Health에 측정 가능한 성과를 제공하며 IT 운영과 환자 치료 제공 모두를 개선했습니다. 그 결과는 효율성 향상, 더 높은 안정성, 그리고 헬스케어 시스템 전반에서의 향상된 사용자 경험으로 나타났습니다.
주요 성과
이러한 성과는 MaaS360이 단순한 관리 툴을 넘어 환자 중심 돌봄을 가능하게 하는 요소임을 보여줍니다. 디바이스 관리를 단순화하고 가동 시간을 개선하며 의료진의 불편을 줄임으로써, UMass Memorial Health는 디지털 모바일 전략을 진정한 운영상의 경쟁력으로 전환했습니다.
UMass Memorial Health는 중앙 매사추세츠 최대의 비영리 헬스 시스템으로, 매년 수백만 명의 환자를 지원하고 있습니다. 이 조직은 여러 지역에 걸쳐 병원, 1차 진료 센터, 전문 진료 기관 네트워크를 포함합니다. 이들은 공감 어린 고품질 치료를 제공하는 동시에 지역 내 의학교육과 연구 발전에도 기여하고 있습니다. 이들은 최근 몇 년간 여러 병원을 인수하며 영향력을 크게 확장해 왔습니다. UMass는 연민, 품질, 혁신을 바탕으로 다양한 환자 집단의 건강을 개선한다는 사명을 달성하기 위해 첨단 IT 솔루션 도입에 전념하고 있습니다.
