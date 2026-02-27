UKRI는 이제 재무, HR, 급여, 프로젝트 및 조달을 간소화하는 통합 클라우드 기반 플랫폼에서 운영됩니다. 이번 현대화는 프로세스 단순화, 보고 개선, 운영 및 자원 배분에 대한 가시성을 제공하는 실시간 대시보드 등 구체적인 성과를 창출했습니다. 이러한 역량은 UKRI가 더 빠르고 데이터 기반의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하여 양자 컴퓨팅과 기후 솔루션과 같은 분야의 선도적 연구를 가속화하는 데 기여합니다.

향후 UKRI는 Oracle Fusion 내 AI 기반 기능과 고급 분석을 활용해 예측 및 전략 수립 역량을 더욱 강화할 계획입니다. IBM Consulting이 최적화 및 향후 고도화를 위한 신뢰받는 자문 파트너로 계속 협력함에 따라, UKRI는 디지털 역량을 확장하고 영국의 대표 연구·혁신 자금 지원 기관으로서의 역할을 더욱 강화할 준비를 갖추게 되었습니다.