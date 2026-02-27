UKRI는 IBM Consulting과 함께 통합된 프로세스와 향상된 가시성을 실현합니다
영국 최대의 공공 연구·혁신 자금 지원 기관인 UKRI는 지식 발전과 경제·사회·문화적 가치 창출에 핵심적인 역할을 합니다. 여러 연구 위원회와 기관에 걸쳐 보조금과 프로그램을 관리하려면 민첩성과 정확성이 필요하지만, 레거시 시스템은 이를 어렵게 만들었습니다. 재무, HR, 급여 및 조달 프로세스는 사일로화되어 프로세스 공백이 발생했고 가시성이 제한되었습니다. 데이터가 여러 플랫폼에 분산되어 있어, UKRI는 정보 통합 및 관리의 어려움에 직면했으며, 이를 통해 보다 근거 있는 의사결정과 연구 성과 가속화를 지원해야 했습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 UKRI는 IBM® Consulting과 협력하여 레거시 온프레미스 Oracle R12 시스템에서 Oracle Fusion Cloud Applications로 마이그레이션했습니다. 클라우드로의 전환은 수십억 파운드 규모의 연구 자금을 관리하는 조직에 확장성, 자동화 및 고급 분석 역량을 제공하는 전략적 도약이었습니다. IBM은 단순 구현을 넘어 신뢰할 수 있는 컨설팅 파트너로서 복잡한 데이터 마이그레이션을 지원하고, 종합적인 교육 전략을 설계했으며, 의사결정 개선을 위한 AI 기반 기능을 내재화했습니다. 핵심 프로세스를 통합하고 실시간 인사이트를 제공함으로써 IBM은 UKRI의 백오피스를 데이터 기반 연구 혁신의 엔진으로 전환하는 데 기여했습니다.
UKRI는 이제 재무, HR, 급여, 프로젝트 및 조달을 간소화하는 통합 클라우드 기반 플랫폼에서 운영됩니다. 이번 현대화는 프로세스 단순화, 보고 개선, 운영 및 자원 배분에 대한 가시성을 제공하는 실시간 대시보드 등 구체적인 성과를 창출했습니다. 이러한 역량은 UKRI가 더 빠르고 데이터 기반의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하여 양자 컴퓨팅과 기후 솔루션과 같은 분야의 선도적 연구를 가속화하는 데 기여합니다.
향후 UKRI는 Oracle Fusion 내 AI 기반 기능과 고급 분석을 활용해 예측 및 전략 수립 역량을 더욱 강화할 계획입니다. IBM Consulting이 최적화 및 향후 고도화를 위한 신뢰받는 자문 파트너로 계속 협력함에 따라, UKRI는 디지털 역량을 확장하고 영국의 대표 연구·혁신 자금 지원 기관으로서의 역할을 더욱 강화할 준비를 갖추게 되었습니다.
UK Research and Innovation(UKRI)은 영국 최대의 공공 연구·혁신 자금 지원 기관으로, 매년 약 £80억을 투자해 지식 발전, 삶의 질 향상 및 경제 성장을 촉진합니다. 여러 위원회를 통합하여 다양한 분야의 세계적 수준 연구와 기업 주도 혁신을 지원하며, 지역 및 글로벌 사회에 기여하는 역동적이고 포용적인 시스템을 구축합니다.
Oracle은 Oracle Fusion ERP와 같은 솔루션을 통해 기업이 운영을 효과적으로 통합하고 관리할 수 있도록 지원하는 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 선도 기업입니다.
IBM Consulting이 비즈니스 혁신을 어떻게 이끌 수 있는지 알아보세요
© Copyright IBM Corporation, 2026년 2월.
IBM, IBM 로고 및 IBM Consulting은 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corp.의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 문서는 최초 발행일을 기준으로 최신 상태로 업데이트된 문서로, 내용은 언제든지 IBM에 의해 변경될 수 있습니다. IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다.
Oracle, Oracle Fusion Cloud Applications 및 Oracle Integration Cloud는 Oracle Corporation의 등록 상표입니다.
고객 사례는 해당 고객이 IBM 제품을 사용한 방법과 달성한 결과에 대한 예시로서 제공됩니다. 다른 운영 환경에서는 실제 성능, 비용, 절감 또는 그 외 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.