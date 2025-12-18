Trade Works는 FX/CFD 시스템을 공유하여 비용과 시간을 줄이는 혁신적인 금융 거래 플랫폼을 구축했습니다.
Trade Works는 금융 기관을 위한 온라인 거래 시스템의 계획 및 개발과 전자 상거래 플랫폼 구축 및 기타 시스템에 종사하고 있습니다. 또한 자체 패키지 개발, 클라우드 서비스, 다단계 인증 인프라 서비스를 주력으로 기획부터 유지보수, 운영까지 통합 서비스를 통해 안정적인 시스템 구축과 원활한 금융 거래를 오랫동안 지원해 왔습니다.
Trade Works 비즈니스의 기둥인 금융 거래 시스템 분야에서는 수년 동안 금융 기관이 직면한 여러 문제가 있었습니다. 기존의 FX/CFD 시스템은 각 기관에서 개별적으로 개발 및 구현했기 때문에 개발 기간이 길어지고 비용이 증가할 수밖에 없었습니다. 또한 투자자의 요구에 따른 리노베이션 비용과 법률 및 규정 준수가 중복되어 시스템 아키텍처 전반에 걸쳐 전반적인 비용 부담이 증가했습니다. 이러한 과제는 금융 기관의 경쟁 우위를 약화시키고 신규 투자자 확보를 방해했을 뿐만 아니라 외환/CFD 시장의 신규 진입자를 어렵게 만들었습니다.
금융 기관은 이러한 문제를 해결하고 추가 이용을 촉진하기 위해 올인원 서비스를 제공하여 투자자 경험을 개선하고 서비스를 확장해야 했습니다.
Trade Works는 이러한 문제를 해결하기 위해 FX/CFD 시스템 애플리케이션 서비스 공급자(ASP) 유형 서비스에 중점을 두었습니다. Trade Works는 뛰어난 가용성과 성능을 갖춘 IBM Power/IBM i를 사용하여 견고한 기반을 구축했습니다.
또한 클라우드 플랫폼의 첨단 기술 및 보안 분야에서 축적된 전문성과 사용성을 중시한 UI/UX 디자인을 활용하여 금융 거래 경험이 풍부한 회원들과 함께 새로운 ASP 유형 서비스 개발에 착수했습니다.
"미션 크리티컬 금융 시스템을 구축하기 위해서는 안정성과 신뢰성이 필요했으며, 특히 FX/CFD 거래에서는 방대한 거래 데이터를 실시간으로 처리하기 위한 높은 처리 능력이 필수적이었습니다. 또한 최근 몇 년 동안 점점 더 중요해지고 있는 보안 조치를 강화하는 것도 주요 문제였습니다. 저희는 이러한 요구 사항을 전반적으로 충족하는 최적의 플랫폼으로 IBM Power/IBM i를 선택했습니다."라고 회사의 솔루션 사업부 수석 책임자인 Kazuyuki Nakahara는 말합니다.
이 이니셔티브를 통해 금융 기관을 위한 혁신적인 공유 ASP 서비스인 TradePower FX/CFD가 탄생했습니다. 또한 공유 서비스의 확장성을 통한 비용 절감과 더불어 진입 장벽을 획기적으로 낮추는 데도 성공했습니다.
Trade Works는 GMO Aozora Net Bank의 외환 마진 거래 서비스인 GMO Aozora FX에 TradePower FX/CFD를 제공했습니다. 이 은행은 2025년 8월 10일부터 영업을 시작했으며, 앞으로 FX/CFD 서비스의 진화를 계속 가속화할 것입니다.
GMO Aozora Net Bank에서의 도입을 시작으로 Trade Works는 외환/CFD 시장에서 사업을 더욱 확장하고 더 많은 금융 기관에 이 시스템을 도입할 계획입니다.
지속적인 기능 개선을 통해 고객 만족도를 높이고 금융 기관의 발전에 기여하기 위해 AI 기반 리스크 관리 및 자동화된 거래 기능 개발을 지속하고 해외 시장 진출을 목표로 금융 기관의 디지털화를 지원할 예정입니다.
Trade Works Co., Ltd.(Tokyo Stock Exchange STD 3997, Minato-ku, Tokyo, 사장: Masakatsu Saito)는 금융 기관을 위한 인터넷 거래 시스템을 계획하고 개발하는 핀테크 기업입니다. Trade Works는 UI/UX 설계의 핵심 강점과 사용성에 중점을 두고 클라우드 플랫폼에서 높은 안정성과 보안을 제공합니다. 많은 회사 구성원들이 IT 업계에서 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 미래의 금융 서비스를 지원할 수 있는 잠재력으로 주목받고 있습니다. Trade Works의 차세대 증권 거래 시스템 인프라와 함께 임무 패키지 서비스, 생성형 AI 등을 활용하여 해외 진출도 목표로 하고 있습니다.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM 및 IBM 로고는 IBM Corp.의 상표이며, 전 세계 여러 관할 구역에 등록되어 있습니다. 이 문서에는 최초 발행일 기준의 최신 정보가 포함되어 있으며, IBM에 의해 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 특정 제품은 IBM이 영업 중인 모든 국가 또는 지역에서 제공되지 않을 수 있습니다.
본 문서에서 인용되거나 설명된 모든 고객 사례는 일부 고객이 IBM 제품을 이용한 방식과 그로 인해 달성할 수 있는 결과에 대한 예시로 제공됩니다. 한 환경은 새로운 Cloud Object Storage와 고급 캐싱 기능을 사용했고, 다른 환경은 캐싱 기능을 사용하지 않고 기준선으로 사용했습니다.