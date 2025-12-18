Trade Works는 금융 기관을 위한 온라인 거래 시스템의 계획 및 개발과 전자 상거래 플랫폼 구축 및 기타 시스템에 종사하고 있습니다. 또한 자체 패키지 개발, 클라우드 서비스, 다단계 인증 인프라 서비스를 주력으로 기획부터 유지보수, 운영까지 통합 서비스를 통해 안정적인 시스템 구축과 원활한 금융 거래를 오랫동안 지원해 왔습니다.

Trade Works 비즈니스의 기둥인 금융 거래 시스템 분야에서는 수년 동안 금융 기관이 직면한 여러 문제가 있었습니다. 기존의 FX/CFD 시스템은 각 기관에서 개별적으로 개발 및 구현했기 때문에 개발 기간이 길어지고 비용이 증가할 수밖에 없었습니다. 또한 투자자의 요구에 따른 리노베이션 비용과 법률 및 규정 준수가 중복되어 시스템 아키텍처 전반에 걸쳐 전반적인 비용 부담이 증가했습니다. 이러한 과제는 금융 기관의 경쟁 우위를 약화시키고 신규 투자자 확보를 방해했을 뿐만 아니라 외환/CFD 시장의 신규 진입자를 어렵게 만들었습니다.

금융 기관은 이러한 문제를 해결하고 추가 이용을 촉진하기 위해 올인원 서비스를 제공하여 투자자 경험을 개선하고 서비스를 확장해야 했습니다.