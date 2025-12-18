Anshin Life는 IBM® watsonx.ai를 활용하여 고객 피드백을 분류 및 분석함으로써 고객 이해도와 운영 효율성을 향상시켰습니다.
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance(이하 'Anshin Life')는 고객 피드백을 활용하여 운영 및 서비스 품질을 개선하여 완전한 고객 중심 비즈니스 운영을 실현하기 위해 노력해 왔습니다.
이 기업은 전화 통화, 온라인 및 설문조사를 포함하여 고객 연락 창구로부터 매년 최대 18,000건의 고객 피드백을 받습니다. 최근까지 이러한 비정형 데이터의 읽기와 분류는 하나씩 시각적으로 이루어졌습니다. 이 프로세스는 엄청난 시간이 소요될 뿐만 아니라 사람의 판단에 따라 분류의 불일치가 발생하여 비즈니스 운영에 고객 피드백을 신속하게 활용하고 반영하는 데 걸림돌이 되었습니다.
과거에는 생성형 AI를 이용한 분류가 고려되었지만, 기존 머신 러닝 방식으로는 대량의 훈련 데이터를 준비하고 재학습하는 데 상당한 노력이 필요하여 기대하는 정확도를 유지하기 어려웠습니다.
이 문제에 대응하여 Anshin Life는 IBM Client Engineering과 공동 제작을 진행했으며, IBM watsonx.ai를 활용한 분류 및 분석 모델 개발을 시작했습니다. 이 프로젝트는 비즈니스 부서와 IT 부서 간의 협업을 통해 진행되었으며, 각자의 전문성을 통합했습니다. 비즈니스 부서는 요구 사항 정의와 사용자 테스트를 담당했고, IT 부서는 프로젝트 관리와 아키텍처 설계를 담당했습니다. IBM은 생성형 AI에 대한 구현 제안을 발표하고 지식을 제공했습니다. 일주일 주기로 민첩하게 개발을 진행함으로써 각 이니셔티브는 속도감 있게 실현되었습니다.
'비즈니스 효율성'에 초점을 맞춘 첫 번째 단계에서는 전화 통화 및 기타 소스에서 얻은 고객 피드백을 생성형 AI가 캡처하여 약 40개의 업계 코드로 분류했습니다. 2단계에서는 '고급 분석'을 위해 회사에서 설정한 중요 키워드를 해시태그로 추출하고 클러스터 분석을 진행하여 이전에는 어려웠던 텍스트 데이터도 분석할 수 있게 되었습니다.
분류 및 분석 정확도 측면에서 watsonx.ai의 자연어 처리 기술과 검색 증강 생성(RAG) 기술을 통해 높은 정확성과 유연성을 모두 달성했습니다. watsonx.ai는 클라우드에서 실행되기 때문에 회사에서도 안심하고 개인정보를 처리할 수 있었습니다.
프로젝트의 원활한 진행은 '애플리케이션 소유자 시스템'에 의해 뒷받침되었습니다. 이 프레임워크에 따라 비즈니스 부서와 IT 부서가 협력하여 필요한 기능을 파악하고 적절한 자원을 배분했으며 이를 위해 소규모 시작부터 PoC(개념 증명)를 거쳐 본격적인 개발로 진행했습니다. 또한, 처음부터 완벽을 추구하기보다는 70~80% 정확도를 목표로 ‘일단 시도해 보는’ 도전을 통해 전반적인 노력이 활기를 되찾았고, 이는 프로젝트가 속도와 민첩성을 바탕으로 추진되는 데 기여했습니다.
Anshin Life IT기획부 디지털 지원 그룹 소속 프로젝트 담당 매니저인 Koji Imakiire는 프로젝트를 원활하게 진행하기 위해 어떤 노력을 기울였는지 이야기합니다. "생성형 AI에 대한 기대치를 조절하는 것이 중요합니다. 생성형 AI를 과소평가하거나, 반대로 '무엇이든 할 수 있는 만능 도구'라고 과신하는 실수를 범하지 않도록 해야 합니다." 이를 위해 사용자 부서의 모든 구성원이 만족감을 가지고 프로젝트에 참여하는 것이 중요했습니다. 매주 진행되는 민첩한 개발 과정에서 실제로 작동하는 제품을 사용하여 각 사례별로 사용자 검증을 수행함으로써 지속적인 개선을 이루어냈습니다.
생성형 AI의 도입은 운영 효율성, 분류 표준화, 데이터 활용 및 유지보수의 네 가지 영역에서 개선을 가져왔습니다.
Imakiire는 "이 이니셔티브는 Anshin Life 내에서 생성형 AI 활용에 대한 모멘텀을 높였습니다."라고 덧붙였습니다. 생성형 AI 도입 이후 회사는 다른 프로세스들을 적극적으로 검토하며 운영 효율성을 더욱 향상시키기 위해 나섰습니다. 실제로 분석 단계에서 200가지가 넘는 코드 유형이 PoC에 사용되었으나, 실제 운영 후에는 이를 사용하지 않는 간소화된 연산을 고려했습니다. "생성형 AI를 사용하기 전에는 분류에만 많은 시간이 걸렸기 때문에 효율성에 대해 고민할 겨를이 없었습니다. 현재는 다른 기존 프로세스들을 검토할 여유가 생겼습니다."라고 Imakiire는 결론을 내렸습니다.
Anshin Life의 이사인 Koji Yamamoto는 "이제 우리는 이전에는 눈에 띄지 않았던 고객 피드백의 추세를 확인합니다. 향후 이에 대한 가설을 수립하여 더욱 효과적인 조치를 취할 수 있도록 할 계획입니다."
Anshin Life는 앞으로 이 시스템을 다른 부서로 확대하고 새로운 영역에서 생성형 AI의 잠재력을 테스트하며 계속 도전해 나갈 계획입니다.
Anshin Life는 생성형 AI 활용을 통해 다양해지는 고객 니즈를 빠르게 읽고 이를 비즈니스 전략에 유연하게 반영할 수 있는 시스템을 구축하고 있습니다. 이러한 성과를 생산 환경에 이전함으로써 '고객 중심의 사업 운영'을 강화하여 보험 업계에서 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 프로덕션 환경으로의 AI 전환을 통해 실현된 인간 노동의 가치를 입증함으로써 고객 지원, 제품 및 서비스를 확대할 것입니다.
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance는 Tokio Marine Group의 자회사로, 생명보험을 통해 마음의 평화를 지원합니다. 고객의 신뢰를 모든 사업 활동의 출발점으로 삼아 생명 보험 사업을 통해 마음의 평화를 제공함으로써 풍요롭고 쾌적한 사회와 탄탄한 경제 발전에 기여하고 있습니다.
본 문서에서 인용되거나 설명된 모든 사례 연구는 일부 고객이 IBM 제품을 이용한 방식과 그로 인해 달성할 수 있는 결과에 대한 예시로 제공됩니다.