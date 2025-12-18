이 문제에 대응하여 Anshin Life는 IBM Client Engineering과 공동 제작을 진행했으며, IBM watsonx.ai를 활용한 분류 및 분석 모델 개발을 시작했습니다. 이 프로젝트는 비즈니스 부서와 IT 부서 간의 협업을 통해 진행되었으며, 각자의 전문성을 통합했습니다. 비즈니스 부서는 요구 사항 정의와 사용자 테스트를 담당했고, IT 부서는 프로젝트 관리와 아키텍처 설계를 담당했습니다. IBM은 생성형 AI에 대한 구현 제안을 발표하고 지식을 제공했습니다. 일주일 주기로 민첩하게 개발을 진행함으로써 각 이니셔티브는 속도감 있게 실현되었습니다.

'비즈니스 효율성'에 초점을 맞춘 첫 번째 단계에서는 전화 통화 및 기타 소스에서 얻은 고객 피드백을 생성형 AI가 캡처하여 약 40개의 업계 코드로 분류했습니다. 2단계에서는 '고급 분석'을 위해 회사에서 설정한 중요 키워드를 해시태그로 추출하고 클러스터 분석을 진행하여 이전에는 어려웠던 텍스트 데이터도 분석할 수 있게 되었습니다.

분류 및 분석 정확도 측면에서 watsonx.ai의 자연어 처리 기술과 검색 증강 생성(RAG) 기술을 통해 높은 정확성과 유연성을 모두 달성했습니다. watsonx.ai는 클라우드에서 실행되기 때문에 회사에서도 안심하고 개인정보를 처리할 수 있었습니다.

프로젝트의 원활한 진행은 '애플리케이션 소유자 시스템'에 의해 뒷받침되었습니다. 이 프레임워크에 따라 비즈니스 부서와 IT 부서가 협력하여 필요한 기능을 파악하고 적절한 자원을 배분했으며 이를 위해 소규모 시작부터 PoC(개념 증명)를 거쳐 본격적인 개발로 진행했습니다. 또한, 처음부터 완벽을 추구하기보다는 70~80% 정확도를 목표로 ‘일단 시도해 보는’ 도전을 통해 전반적인 노력이 활기를 되찾았고, 이는 프로젝트가 속도와 민첩성을 바탕으로 추진되는 데 기여했습니다.

Anshin Life IT기획부 디지털 지원 그룹 소속 프로젝트 담당 매니저인 Koji Imakiire는 프로젝트를 원활하게 진행하기 위해 어떤 노력을 기울였는지 이야기합니다. "생성형 AI에 대한 기대치를 조절하는 것이 중요합니다. 생성형 AI를 과소평가하거나, 반대로 '무엇이든 할 수 있는 만능 도구'라고 과신하는 실수를 범하지 않도록 해야 합니다." 이를 위해 사용자 부서의 모든 구성원이 만족감을 가지고 프로젝트에 참여하는 것이 중요했습니다. 매주 진행되는 민첩한 개발 과정에서 실제로 작동하는 제품을 사용하여 각 사례별로 사용자 검증을 수행함으로써 지속적인 개선을 이루어냈습니다.