The Standard

선도적인 금융 서비스 및 보험 제공업체인 The Standard는 수익성 있는 성장 목표를 달성하기 위해 디지털 혁신과 전략적 인수라는 두 가지 전략을 펼쳤습니다. 이는 은퇴 상품 혁신, 데이터 플랫폼 강화, 디지털화된 보험 판매 및 서비스 기능에 중점을 둔 혁신에 대한 높은 수준의 투자를 의미했습니다.

The Standard의 비즈니스 영역과 IT 팀은 강력한 파트너십을 유지하고 있지만, 기술 지출의 주요 동인에 대한 투명성이 부족하여 운영과 혁신 지출을 보다 효율적으로 조정하는 데 걸림돌이 되었습니다. The Standard는 기준선을 더 잘 이해하고 직접 및 간접 비용의 핵심 동인을 보다 명확하게 설명해야 했습니다.

"계정 또는 카테고리 수준의 분석 및 보고는 IT 운영 비용에 대해 비즈니스를 교육하는 데 거의 도움이 되지 않았으며, 새로운 기능의 전년 대비 결과를 보다 명확하게 보여주는 데 거의 도움이 되지 않았습니다."라고 The Standard의 IT 재무 및 분석 담당 부사장인 Dickson Kasamale은 말합니다. "이러한 인사이트가 없으니 비즈니스 및 IT 우선순위 지정의 효율성이 크게 떨어졌습니다."

당시 The Standard는 예산을 준비하고, 재무 데이터를 분석하고, 기술 투자에 대한 의사 결정을 내리는 데 레거시 ERP(전사적 자원 관리) 시스템과 수많은 스프레드시트의 정보에 의존하고 있었습니다. 이 접근 방식은 수동 작업이 많이 필요하고 데이터 정규화 문제가 많았으며 지출을 비즈니스 친화적인 보기나 실행 가능 인사이트로 세분화하는 데 충분하지 않았습니다.

"제 임무는 실행 가능한 인사이트를 제공하고 더 빠른 의사 결정을 가능하게 하는 비용 투명성을 구축하는 동시에 IT와 비즈니스 영역 간의 긴밀한 파트너십을 촉진하는 것이었습니다."라고 Kasamale는 강조합니다.