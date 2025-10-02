TEPL은 커넥티드 엔터프라이즈에 대한 비전을 지원하기 위해 Tata 그룹의 자회사인 Tata Consultancy Services(TCS)에서 개발하고 IBM webMethods Hybrid Integration 플랫폼을 기반으로 구축된 NextGen B2B 통합 프레임워크를 채택했습니다. 미래를 대비한 이 프레임워크는 성장하는 에코시스템을 통합하는 데 필요한 확장성과 유연성을 TEPL에 제공했습니다.

첫 번째 단계로 워크플로에 템플릿 기반 지식 캡처 프레임워크를 도입하여 인수한 기업 전반의 기존 인터페이스, 파트너 연결, 시스템 통합을 문서화하고 분석했습니다. 이 프로세스는 원활한 통합을 위한 체계적인 기반을 구축하는 데 도움이 되었습니다.

TCS는 IBM webMethods Hybrid Integration을 사용하여 TEPL의 주요 시스템을 연결하는 강력한 애플리케이션 대 애플리케이션(A2A) 및 B2B 통합 플랫폼을 구축했습니다. 연결된 시스템에는 제조 실행 시스템(MES), 주문 관리 및 이행, 창고 관리, 공장 유지보수, SAP, 제품 라이프사이클 관리(PLM), 공급업체 관계 관리, 타사 물류 시스템 등이 포함됩니다.

TEPL은 TCS와 IBM의 전략적 파트너십을 통해 라이선싱을 간소화하고 통합 플랫폼을 신속하게 구현할 수 있었습니다. 이와 동시에 통합 거버넌스 모델을 구현하여 모범 사례, 표준화된 지침, 명확하게 정의된 역할을 도입하여 장기적인 확장성, 일관성 및 운영 우수성을 보장했습니다.