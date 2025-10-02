TEPL은 확장 가능한 통합 플랫폼을 구축하고 통합을 가속화하기 위해 IBM과 파트너십을 맺었습니다.
전자제품 제조 산업의 저명한 글로벌 기업인 Tata Electronics Private Limited(TEPL)는 산업 전반에 걸친 전략적 인수를 통해 입지를 확장하고 있습니다. 이러한 인수에는 전자제품 제조 서비스(EMS), 아웃소싱 반도체 조립 및 테스트(OSAT), 최종 조립, 테스트 및 패키징(FATP), 반도체 파운드리, 설계 서비스 등이 포함됩니다. 새로 인수한 기업들이 서로 다른 플랫폼과 프로세스를 운영한다는 점을 고려할 때 TEPL은 애플리케이션, 미들웨어 시스템, 파트너 에코시스템 전반에 걸쳐 가시성을 구축하는 것이 중요하다는 점을 인식했습니다. 원활한 통합 전략은 비즈니스 연속성을 보장하고 운영 효율성을 향상하며 이러한 인수의 가치를 최대한 활용하는 데 필수적이었습니다.
이러한 목표를 달성하기 위해 TEPL은 커넥티드 엔터프라이즈 비전과 장기적인 성장 목표를 지원하기 위해 강력하고 확장 가능한 통합 백본을 구축하기 시작했습니다.
TEPL은 커넥티드 엔터프라이즈에 대한 비전을 지원하기 위해 Tata 그룹의 자회사인 Tata Consultancy Services(TCS)에서 개발하고 IBM webMethods Hybrid Integration 플랫폼을 기반으로 구축된 NextGen B2B 통합 프레임워크를 채택했습니다. 미래를 대비한 이 프레임워크는 성장하는 에코시스템을 통합하는 데 필요한 확장성과 유연성을 TEPL에 제공했습니다.
첫 번째 단계로 워크플로에 템플릿 기반 지식 캡처 프레임워크를 도입하여 인수한 기업 전반의 기존 인터페이스, 파트너 연결, 시스템 통합을 문서화하고 분석했습니다. 이 프로세스는 원활한 통합을 위한 체계적인 기반을 구축하는 데 도움이 되었습니다.
TCS는 IBM webMethods Hybrid Integration을 사용하여 TEPL의 주요 시스템을 연결하는 강력한 애플리케이션 대 애플리케이션(A2A) 및 B2B 통합 플랫폼을 구축했습니다. 연결된 시스템에는 제조 실행 시스템(MES), 주문 관리 및 이행, 창고 관리, 공장 유지보수, SAP, 제품 라이프사이클 관리(PLM), 공급업체 관계 관리, 타사 물류 시스템 등이 포함됩니다.
TEPL은 TCS와 IBM의 전략적 파트너십을 통해 라이선싱을 간소화하고 통합 플랫폼을 신속하게 구현할 수 있었습니다. 이와 동시에 통합 거버넌스 모델을 구현하여 모범 사례, 표준화된 지침, 명확하게 정의된 역할을 도입하여 장기적인 확장성, 일관성 및 운영 우수성을 보장했습니다.
NextGen B2B 통합 프레임워크가 구축됨에 따라 TEPL은 이제 내부 시스템, 파트너, 공급업체, 물류 제공업체를 연결하는 안전한 엔터프라이즈급 통합 백본에서 운영됩니다. 통합 플랫폼은 데이터 가시성을 향상시키고 인수한 법인 간의 원활한 협업을 지원하여 TEPL이 진정한 커넥티드 엔터프라이즈로서 기능할 수 있도록 합니다.
이 플랫폼은 현재 연간 1억 건 이상의 트랜잭션을 처리하고 있으며, TEPL이 새로운 플랜트, 프로세스 및 애플리케이션을 도입함에 따라 거래량이 기하급수적으로 증가하여 실제 운영에서 확장성과 견고성을 입증하고 있습니다. 또한 이 플랫폼은 TEPL이 기술을 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정하여 더 빠른 의사결정과 인사이트 기반 운영을 할 수 있도록 지원했습니다.
통합 거버넌스 프레임워크는 TEPL이 향후 인수를 신속하고 일관되게 진행하여 가치 창출 시간을 단축하고 장기적인 성장 전략을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다. TCS와 IBM의 전략적 파트너십을 통해 전반적으로 운영 효율성이 향상되고 프로세스가 간소화되었습니다.
Tata Electronics Private Limited(TEPL)는 2020년에 설립되었으며 인도 뭄바이에 본사를 두고 있는 Tata Group의 그린필드 벤처기업입니다. 이 회사는 정밀 제조, 반도체 조립, 패키징을 전문으로 하며 글로벌 전자제품 및 하이테크 고객을 지원합니다. Tata Electronics는 인도의 전자제품 에코시스템을 발전시키고 인도의 반도체 기술 자립에 기여하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 빠르게 성장하는 기업으로서 최첨단 인프라에 지속가능성을 주도하는 관행과 고도로 숙련된 인력을 결합합니다.
Tata Consultancy Services(TCS)는 인도 뭄바이에 본사를 둔 글로벌 IT 서비스, 컨설팅 및 비즈니스 솔루션 조직입니다. 1968년에 설립된 TCS는 Tata Group의 일부이며 150개 국가 이상의 고객에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 디지털 혁신, 클라우드 기술, AI 및 통합에 대한 깊은 전문 지식을 바탕으로 광범위한 기술 및 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 600,000명 이상의 직원과 2024 회계연도 매출이 290억 달러를 초과하는 TCS는 세계에서 가장 크고 가장 존경받는 IT 서비스 회사 중 하나입니다.
IBM webMethods Hybrid Integration은 AI 기반 자동화를 제공하여 하이브리드 환경 전반에서 앱, API, B2B 트랜잭션, 이벤트 및 파일을 원활하게 연결할 수 있도록 지원합니다.
